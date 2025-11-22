Cập nhật mưa lũ ở miền Trung: 85 người chết và mất tích

Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) vừa có cập nhật mới về thiệt hại do mưa lũ tại miền Trung. Theo đó, số người chết đã tăng lên con số 72 (Huế 2 người, Đà Nẵng 2 người, Gia Lai 5 người, Đắk Lắk 44 người, Khánh Hòa 14 người, Lâm Đồng 5 người) và 13 người mất tích (Quảng Trị 1 người, Đà Nẵng 2 người, Đắk Lắk 8 người, Khánh Hòa 2 người).

Người dân vận chuyển quan tài vào vùng ngập sâu ở Đắk Lắk để lo hậu sự cho người tử vong

ẢNH: HUY ĐẠT

Về ngập lụt, tại Gia Lai không còn hộ gia đình bị ngập; Đắk Lắk còn 4 xã, phường đang ngập (Hòa Xuân, Đông Hòa, Hòa Thịnh, Hòa Mỹ). Trong đó, nhiều khu vực thuộc các xã Hòa Thịnh, Hòa Xuân vẫn đang ngập sâu. Khánh Hòa chỉ còn 87 hộ với 364 khẩu của xã Diên Điền và xã Hòa Trí còn ngập lụt. Tại Lâm Đồng, cơ bản nước đã rút, người dân đang dọn dẹp, hiện còn 127 hộ dân bị ngập.

Theo Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai, về nhu cầu hỗ trợ trước mắt, tỉnh Gia Lai cần 2.000 tấn gạo, 3.000 kg hóa chất Cloramine B, 100.000 viên Aquatabs. Đắk Lắk cần 2.000 tấn lương thực, 3.000 kg hóa chất Cloramine B, 1.000 lít hóa chất xử lý nguồn nước và môi trường, 1.000 túi túi sơ cấp cứu, 2.000 túi thuốc y tế và 5.000 túi an sinh, 30.000 lít hóa chất để khử trùng, hỗ trợ giống cây trồng (80 tấn lúa giống, 15 tấn ngô giống, 175 tấn giống đậu các loại,…), giống vật nuôi (trâu, bò, lợn, gà…) và các vật tư thiết yếu khác để khôi phục sản xuất.

Theo dự báo, từ chiều tối 22 - 24.11, khu vực Huế, Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi có mưa phổ biến từ 60 - 120 mm, có nơi trên 250 mm; khu vực phía đông các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và phía bắc Khánh Hòa có mưa phổ biến từ 40 - 80 mm, cục bộ trên 150 mm.

Về tình hình lũ, trong 24 giờ tới, lũ trên sông Krông Ana tiếp tục xuống và ở trên báo động 3; sông Đồng Nai tiếp tục xuống và ở mức báo động 2; sông Dinh Ninh Hòa tiếp tục xuống và ở dưới mức báo động 2 đến báo động 2; sông Srêpôk (Đắk Lắk) tại trạm Bản Đôn tiếp tục tăng, sau đó đạt đỉnh và giảm chậm, đỉnh lũ khả năng đạt trên mức báo động 3 từ 3.9 - 4.5 m.