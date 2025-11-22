Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Quốc phòng

Đơn vị quân đội ứng cứu 605 người dân bị cô lập tại Đắk Lắk

Đình Huy
22/11/2025 16:09 GMT+7

Nhận được thông tin về việc người dân xã Hòa Xuân và các phường Phú Lâm, Đông Hòa, Hòa Hiệp (tỉnh Đắk Lắk) bị cô lập do mưa lũ, chỉ huy Trung đoàn 910 đã nhanh chóng điều động lực lượng và phương tiện ứng cứu.

Những ngày qua, mưa lớn kéo dài đã gây ra tình trạng lũ lụt nghiêm trọng tại nhiều tỉnh miền Trung. Ngày 19.11, tại xã Hòa Xuân, Đắk Lắk, nước lũ dâng cao đã khiến nhiều hộ dân bị cô lập, đời sống gặp muôn vàn khó khăn.

- Ảnh 1.

Trung đoàn 910 triển khai lực lượng cứu hộ người dân bị cô lập trong điều kiện thời tiết khó khăn

ẢNH: TRẦN HOÀNG

Trước tình hình đó, Trung đoàn 910, Trường sĩ quan Không quân đã nhanh chóng huy động lực lượng, phương tiện để tham gia công tác tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Dưới sự chỉ huy trực tiếp của thượng tá Tô Anh Tuấn, Phó trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn 910, các cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng chính quyền địa phương tổ chức tìm kiếm, sơ tán người dân khỏi vùng ngập sâu.

- Ảnh 2.
- Ảnh 3.
- Ảnh 4.

Nhiều khu vực tại Hòa Xuân nước ngập sâu

ẢNH: TRẦN HOÀNG

Các phương tiện cứu hộ như xuồng cao su, ca nô được đưa vào sử dụng để tiếp cận nhanh nhất những hộ dân bị mắc kẹt.

Theo thống kê của Trung đoàn 910, trong 3 ngày từ 19 - 21.11, đơn vị đã đưa 605 người dân bị cô lập tại các phường, xã Hòa Xuân, Hòa Vinh, Phú Lâm, Đông Hòa, Hòa Hiệp đến nơi an toàn.

- Ảnh 5.
- Ảnh 6.
- Ảnh 7.
- Ảnh 8.

Chiến sĩ Trung đoàn 910 cứu người dân bị mắc kẹt, cô lập

ẢNH: TRẦN HOÀNG

Ngoài việc sơ tán, đơn vị còn hỗ trợ các nhu yếu phẩm thiết yếu như nước uống, lương khô, thuốc men, áo phao để đảm bảo an toàn cho 650 hộ dân trong khu vực ngập lụt. Một số điểm ngập sâu, dòng chảy mạnh, phương tiện cứu hộ tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó lường nhưng cán bộ, chiến sĩ đơn vị vẫn kiên trì bám trụ, quyết tâm không để người dân gặp nguy hiểm, bị đói khát do mưa lũ.

Trong thời gian tới, Trung đoàn 910 sẽ tiếp tục duy trì nghiêm nền nếp canh trực, sẵn sàng xử lý mọi tình huống, nhất là trước diễn biến phức tạp của bão lũ; thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng để nâng cao hiệu quả cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm an toàn cho nhân dân.

- Ảnh 9.

Nhu yếu phẩm để tiếp tế cho người dân

ẢNH: TRẦN HOÀNG

Theo báo của UBND tỉnh Đắk Lắk, mưa lũ đã khiến 27 người tử vong, 8 người mất tích, 2 người bị thương; ước tính thiệt hại gần 5.330 tỉ đồng.

Ngày 21.11, UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ra quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai trên địa bàn tỉnh.

Khám phá thêm chủ đề

Đắk Lắk Trung đoàn 910 Không quân cô lập mưa lũ miền Trung
