Hơn 2.300 lượt chiến sĩ hải quân vào rốn lũ đưa 4.828 người đến nơi an toàn

Đình Huy
Đình Huy
22/11/2025 21:44 GMT+7

Quân chủng Hải quân cho biết, từ ngày 18 - 22.11, quân chủng đã chỉ đạo các đơn vị tổ chức 4 đợt, điều động 2.335 lượt cán bộ, chiến sĩ vào khu vực vùng lũ các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hoà, Gia Lai, đưa 4.828 người đến nơi an toàn.

Trước diễn biến mưa lớn kéo dài gây ngập lụt sâu tại nhiều khu vực trên địa bàn các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hoà, Gia Lai những ngày qua, thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Hải quân và đề nghị của chính quyền địa phương, từ ngày 18.11, hàng nghìn chiến sĩ hải quân đã vào rốn lũ, ứng cứu đồng bào.

- Ảnh 1.
- Ảnh 2.
- Ảnh 3.
- Ảnh 4.

Các bộ, chiến sĩ Quân chủng Hải quân ứng cứu người dân bị cô lập tại P.Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

ẢNH: MINH CHÂU

Theo thống kê của Quân chủng Hải quân, từ ngày 18 - 22.11, quân chủng đã chỉ đạo các đơn vị tổ chức 4 đợt, điều động 2.335 lượt cán bộ chiến sĩ, 61 xuồng, 197 xe ô tô các loại tham gia giúp đỡ nhân dân các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hoà, Gia Lai khắc phục hậu quả mưa, lũ.

Với quyết tâm không để người dân gặp nguy hiểm, bị đói khát do mưa lũ, các cán bộ, chiến sĩ hải quân đã kịp thời di dời 4.828 người dân đến nơi an toàn; ủng hộ 235 thùng quà, 1.140 suất quà, 58 suất ăn, 150 thùng mì tôm, 1.640 kg lương khô, 500 thùng nước uống, 1.000 lít nước ngọt, 40 thùng sữa; vệ sinh, dọn dẹp nhà cửa sau lũ cho 136 hộ dân và 4.500 m đường giao thông, 13 trường học, 1 trụ sở UBND xã, 3.160 m cống rãnh; đắp 250 m đê; vận chuyển 9 chuyến hàng tiếp tế cho bà con vùng lũ; khám và cấp thuốc cho 180 lượt người; phun khử khẩn được 1.300 m2.

- Ảnh 5.

Chiến sĩ thuộc Vùng 4 Hải quân đưa người dân xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) đến nơi an toàn

ẢNH: MINH CHÂU

Trực tiếp chỉ huy lực lượng của Vùng 4 Quân chủng Hải quân đi giúp dân, chuẩn đô đốc Nguyễn Anh Tuấn, Tư lệnh Vùng 4, khẳng định các cán bộ, chiến sĩ đã cứu trợ người dân với tinh thần "cứu giúp nhân dân như chính người thân của mình".

- Ảnh 6.

Chuẩn đô đốc Nguyễn Anh Tuấn thăm hỏi tình hình người dân

ẢNH: MINH CHÂU

"Chúng tôi đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện để tiếp cận và đưa bà con ra khỏi vùng nguy hiểm trong thời gian nhanh nhất. Đồng thời, cam kết sẽ đồng hành cùng bà con khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống, và kịp thời trao tận tay các nguồn hỗ trợ thiết yếu", chuẩn đô đốc Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh.

Theo thống kê của Cục Cứu hộ, cứu nạn, trong ngày 22.11, Bộ Quốc phòng điều động 18.223 lượt cán bộ, chiến sĩ và 678 ô tô, 1.170 xuồng, 2 máy bay, 3 chó nghiệp vụ, 2 flycam, hỗ trợ người dân ứng phó mưa lũ.

Cùng ngày, đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, ký công điện hỏa tốc gửi các đơn vị trong quân đội về việc tăng cường công tác quản lý và sử dụng hàng dự trữ quốc gia để hỗ trợ, ứng phó mưa lũ tại khu vực miền Trung.

Bộ Quốc phòng giao Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Quân khu 5, Quân khu 7 nghiên cứu đề xuất bộ xuất cấp hàng dự trữ quốc gia hỗ trợ nhân dân các địa phương bị ảnh hưởng mưa lũ theo đúng quy định của pháp luật và Bộ Quốc phòng.

