Giúp người vùng rốn lũ lịch sử: 'Nghe chị em cần quần áo lót, tôi liền mua'

Những ngày qua, hàng nghìn người dân ở Phú Yên cũ (nay thuộc Đắk Lắk), Bình Định cũ (nay thuộc Gia Lai) và Khánh Hòa oằn mình trong trận lũ lịch sử.
Mạng xã hội liên tục xuất hiện lời cầu cứu, nhưng nước dâng nhanh, dòng chảy xiết và địa hình phức tạp khiến nhiều khu vực gần như không thể tiếp cận.
Khi lũ rút, từng đoàn xe cứu trợ từ khắp nơi đổ về miền Trung, mang theo áo phao, lương thực, nước uống và cả những món đồ tưởng nhỏ nhưng cấp thiết như trạm sạc di động, đồ lót, băng vệ sinh…
Chở thiết bị sạc di động bằng xuồng vào vùng cô lập
Run rẩy trong cái rét do dầm mình trong nước lũ suốt 4 ngày, một người đàn ông theo dòng nước lũ đục ngầu bơi ra khi thấy đội cứu hộ SOS 38 Hà Tĩnh trên xuồng máy tiếp cận vùng rốn lũ xã Hòa Kiến (Tuy Hòa, Phú Yên cũ).
Khoác trên người mỗi chiếc áo phao rỗng toác, ông bật khóc nức nở khi đội SOS 38 Hà Tĩnh tiếp cận. Người đàn ông cho biết trận lũ "sống từ nhỏ đến già rồi mới gặp" khiến căn nhà của vợ chồng ông bị sập hoàn toàn: "Sập hết nhà rồi, không còn gì nữa", ông nói trong nước mắt và mong được sạc điện thoại, gọi cho con gái đỡ lo.
Rất nhiều bà con mừng đến bật khóc khi được đội mang trạm sạc di động vào vùng bị cô lập để sạc điện thoại.
Trao đổi với PV Thanh Niên, anh Trần Xuân Vũ (40 tuổi), thành viên đội cứu hộ SOS 38 Hà Tĩnh, cho biết anh có gần 10 năm tham gia cứu hộ bà con vùng lũ nên hiểu được trong tình huống cấp bách, nguy nan, việc giữ liên lạc với gia đình là vô cùng cần thiết.
"Cũng là một người con sinh ra từ vùng lũ miền Trung, thấy việc mất liên lạc với người thân rất bất lực, rất khổ nên tôi quyết định mang trạm sạc di động vào các vùng bị chia cắt, cô lập", anh Vũ nói và cho biết ngay lúc này, giúp được bà con cái gì là giúp, mọi sự giúp đỡ đều đáng quý như nhau.
Trước đó, hôm 21.11, một người đàn ông chạy xe từ TP.HCM ra Nha Trang (Khánh Hòa) cũng mang theo các thiết bị sạc di động chỉ để cho bà con vùng lũ sạc nhờ điện thoại, giữ liên lạc với gia đình.
Nhiều người trên mạng xã hội bày tỏ sự biết ơn đối với chuyến xe cứu trợ "đặc biệt" này khi Nha Trang mất điện trên diện rộng do mưa lũ, những người trong vùng ngập sâu, không có điện để sạc điện thoại, liên lạc với người thân.
Mang băng vệ sinh, thuốc đau bụng cho bà con vùng lũ
Tối 22.11, chuyến xe mang đồ cứu trợ miền Trung từ TP.HCM cũ do anh Lưu Công Nguyên kêu gọi đã có mặt tại phường Tuy Hòa, Phú Yên cũ.
Ngoài chở theo mì gói, sữa, gạo và các nhu yếu phẩm là tấm lòng của nhiều người TP.HCM gửi đến bà con vùng lũ, chuyến xe còn có thêm băng vệ sinh, tã trẻ em, thuốc đau bụng, hạ sốt... Nghe tin đoàn đến, mặc dù trời đã tối mịt, song hàng trăm người dân tìm đến để nhận quà.
"Nhiều người cần đồ áo lót để thay"
Chị Đức Nhân (30 tuổi) ở Khánh Hòa tìm vào xã Diên Khánh đúng lúc bà con vừa thoát khỏi những ngày bị lũ cô lập. Lũ dâng cao, cuốn sạch đồ đạc, người dân phải ngâm mình trong giá lạnh suốt 3 ngày.
Chị Nhân cho biết khi mang nhu yếu phẩm vào hỗ trợ, chị nghe các phụ nữ địa phương bẽn lẽn nói thứ họ thiếu nhất không phải quần áo thông thường, mà là đồ lót khô để thay. Sau chừng ấy ngày mắc kẹt giữa dòng nước đục, những món đồ nhỏ bé ấy đã bị cuốn trôi, ướt sũng.
Hiểu nỗi lòng đó, chị Nhân mua thêm đồ lót mới, phát ngay cho bà con."Khi tôi vào đến nơi, mọi thứ đều bị lũ cuốn sạch. Bà con ngâm nước mấy ngày liền, thứ họ cần ngoài lương thực, thuốc men còn có quần áo lót. Nghe chị em nói vậy, tôi liền mua cho chị em, cả đồ lót nam để ai cũng có cái dùng", chị kể.
Bài chia sẻ của chị trên Facebook nhanh chóng nhận được nhiều lời cảm ơn. Chị N.T.N. bình luận: "Hôm nay em nhận được đồ lót và một bịch đồ ăn chị gửi. Em cảm ơn chị nhiều lắm".
Sáng 23.11, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết đến 7 giờ, mưa lũ ở Nam Trung bộ làm 90 người chết. Đắk Lắk thiệt hại nặng nhất với 63 người chết, tăng 19 ca so với hôm qua, Khánh Hòa 14, Lâm Đồng 5, Gia Lai 3, Huế và Đà Nẵng mỗi nơi 2 người, Quảng Trị 1 người. Ngoài ra, còn 12 người mất tích.
Mưa lũ ở các tỉnh miền Trung đã làm 1.154 nhà bị hư hỏng, tăng 208 nhà so với thống kê ngày 22.11, trong đó thiệt hại nhiều nhất ở tỉnh Lâm Đồng với 825 nhà.
Cũng theo thống kê, ở 3 tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa đã có 185.733 nhà bị ngập (Gia Lai 19.200 nhà, Đắk Lắk 150.000 nhà, Khánh Hòa 15.396 nhà).
Đến sáng nay, Gia Lai không còn nhà dân bị ngập. Đắk Lắk còn 4 xã, phường: Hòa Xuân, Đông Hòa, Hòa Thịnh, Hòa Mỹ còn bị ngập. Trong đó, nhiều khu vực thuộc xã Hòa Thịnh, Hòa Xuân vẫn đang ngập sâu.
Tỉnh Khánh Hòa còn 87 hộ với 364 khẩu (xã Diên Điền và xã Hòa Trí); tỉnh Lâm Đồng còn 127 hộ dân (xã Nam Đà 105 hộ; xã Cát Tiên 22 hộ) bị ngập.
Nông nghiệp thiệt hại lớn với hơn 80.800 ha lúa, hoa màu hư hại (tăng gần 920 ha), chủ yếu tại Đắk Lắk 63.000 ha, Khánh Hòa 13.300 ha, Lâm Đồng hơn 4.400 ha. Diện tích cây lâu năm bị ảnh hưởng tăng hơn 17.000 ha, lên 117.000 ha.
Hơn 3,2 triệu gia súc, gia cầm chết, cuốn trôi; hơn 1.157 ha thủy sản thiệt hại. Nặng nề nhất là vùng nuôi tôm hùm Đắk Lắk gần như mất trắng, ước thiệt hại 2.000 tỉ đồng.
