Giúp người vùng rốn lũ lịch sử: 'Nghe chị em cần quần áo lót, tôi liền mua'

Những ngày qua, hàng nghìn người dân ở Phú Yên cũ (nay thuộc Đắk Lắk), Bình Định cũ (nay thuộc Gia Lai) và Khánh Hòa oằn mình trong trận lũ lịch sử.

Mạng xã hội liên tục xuất hiện lời cầu cứu, nhưng nước dâng nhanh, dòng chảy xiết và địa hình phức tạp khiến nhiều khu vực gần như không thể tiếp cận.

Khi lũ rút, từng đoàn xe cứu trợ từ khắp nơi đổ về miền Trung, mang theo áo phao, lương thực, nước uống và cả những món đồ tưởng nhỏ nhưng cấp thiết như trạm sạc di động, đồ lót, băng vệ sinh…

Chở thiết bị sạc di động bằng xuồng vào vùng cô lập

Run rẩy trong cái rét do dầm mình trong nước lũ suốt 4 ngày, một người đàn ông theo dòng nước lũ đục ngầu bơi ra khi thấy đội cứu hộ SOS 38 Hà Tĩnh trên xuồng máy tiếp cận vùng rốn lũ xã Hòa Kiến (Tuy Hòa, Phú Yên cũ).

Đội cứu hộ SOS 38 Hà Tĩnh mang nhu yếu phẩm và thiết bị sạc điện vào vùng lũ ẢNH: NVCC

Khoác trên người mỗi chiếc áo phao rỗng toác, ông bật khóc nức nở khi đội SOS 38 Hà Tĩnh tiếp cận. Người đàn ông cho biết trận lũ "sống từ nhỏ đến già rồi mới gặp" khiến căn nhà của vợ chồng ông bị sập hoàn toàn: "Sập hết nhà rồi, không còn gì nữa", ông nói trong nước mắt và mong được sạc điện thoại, gọi cho con gái đỡ lo.

Rất nhiều bà con mừng đến bật khóc khi được đội mang trạm sạc di động vào vùng bị cô lập để sạc điện thoại.

"Trạm sạc di động" được đội cứu hộ SOS 38 Hà Tĩnh chở đến một số xã bị cô lập ở phường Tuy Hòa, Phú Yên cũ ẢNH: NVCC

Trao đổi với PV Thanh Niên, anh Trần Xuân Vũ (40 tuổi), thành viên đội cứu hộ SOS 38 Hà Tĩnh, cho biết anh có gần 10 năm tham gia cứu hộ bà con vùng lũ nên hiểu được trong tình huống cấp bách, nguy nan, việc giữ liên lạc với gia đình là vô cùng cần thiết.

"Cũng là một người con sinh ra từ vùng lũ miền Trung, thấy việc mất liên lạc với người thân rất bất lực, rất khổ nên tôi quyết định mang trạm sạc di động vào các vùng bị chia cắt, cô lập", anh Vũ nói và cho biết ngay lúc này, giúp được bà con cái gì là giúp, mọi sự giúp đỡ đều đáng quý như nhau.

Trước đó, hôm 21.11, một người đàn ông chạy xe từ TP.HCM ra Nha Trang (Khánh Hòa) cũng mang theo các thiết bị sạc di động chỉ để cho bà con vùng lũ sạc nhờ điện thoại, giữ liên lạc với gia đình.

Một người đàn ông chạy xe từ TP.HCM ra Nha Trang mang theo các thiết bị sạc điện di động để cho bà con vùng lũ sạc nhờ điện thoại ẢNH: NVCC

Nhiều người trên mạng xã hội bày tỏ sự biết ơn đối với chuyến xe cứu trợ "đặc biệt" này khi Nha Trang mất điện trên diện rộng do mưa lũ, những người trong vùng ngập sâu, không có điện để sạc điện thoại, liên lạc với người thân.

Mang băng vệ sinh, thuốc đau bụng cho bà con vùng lũ

Tối 22.11, chuyến xe mang đồ cứu trợ miền Trung từ TP.HCM cũ do anh Lưu Công Nguyên kêu gọi đã có mặt tại phường Tuy Hòa, Phú Yên cũ.

Ngoài chở theo mì gói, sữa, gạo và các nhu yếu phẩm là tấm lòng của nhiều người TP.HCM gửi đến bà con vùng lũ, chuyến xe còn có thêm băng vệ sinh, tã trẻ em, thuốc đau bụng, hạ sốt... Nghe tin đoàn đến, mặc dù trời đã tối mịt, song hàng trăm người dân tìm đến để nhận quà.

Đoàn cứu trợ của anh Công Nguyên phát tã trẻ em, băng vệ sinh, thuốc cho bà con Phú Yên cũ ẢNH CẮT TỪ CLIP

"Nhiều người cần đồ áo lót để thay"

Chị Đức Nhân (30 tuổi) ở Khánh Hòa tìm vào xã Diên Khánh đúng lúc bà con vừa thoát khỏi những ngày bị lũ cô lập. Lũ dâng cao, cuốn sạch đồ đạc, người dân phải ngâm mình trong giá lạnh suốt 3 ngày.

Chị Nhân cho biết khi mang nhu yếu phẩm vào hỗ trợ, chị nghe các phụ nữ địa phương bẽn lẽn nói thứ họ thiếu nhất không phải quần áo thông thường, mà là đồ lót khô để thay. Sau chừng ấy ngày mắc kẹt giữa dòng nước đục, những món đồ nhỏ bé ấy đã bị cuốn trôi, ướt sũng.

Chị Nhân trao quà cho bà con ở xã Diên Khánh (Khánh Hòa) ẢNH: FACEBOOK NHÂN VẬT

Hiểu nỗi lòng đó, chị Nhân mua thêm đồ lót mới, phát ngay cho bà con."Khi tôi vào đến nơi, mọi thứ đều bị lũ cuốn sạch. Bà con ngâm nước mấy ngày liền, thứ họ cần ngoài lương thực, thuốc men còn có quần áo lót. Nghe chị em nói vậy, tôi liền mua cho chị em, cả đồ lót nam để ai cũng có cái dùng", chị kể.

Bài chia sẻ của chị trên Facebook nhanh chóng nhận được nhiều lời cảm ơn. Chị N.T.N. bình luận: "Hôm nay em nhận được đồ lót và một bịch đồ ăn chị gửi. Em cảm ơn chị nhiều lắm".