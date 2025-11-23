logo

Bình luận Facebook Góp ý
img

Ghi nhận của phóng viên Báo Thanh Niên tại rốn lũ Hòa Thịnh, Tây Hòa nước lũ đã bắt đầu rút, để lại cảnh tượng tan hoang, nhiều căn nhà chỉ còn lại đống đổ nát. Một số hộ dân bắt đầu dọn dẹp, trong khi một số hộ dân khác đang bị nước lũ cô lập phải sống trên tầng lửng chờ nước rút. Tại xã Hòa Thịnh, nhiều người dân dầm mình lội qua dòng nước lũ ngang bụng để nhận hàng cứu trợ. Khi nhận các thùng thực phẩm và nhu yếu phẩm, nhiều người không giấu được xúc động, chắp tay cảm ơn các đoàn cứu trợ. Lực lượng cứu trợ vẫn đang nỗ lực đưa những người xấu số về nhà để lo hậu sự trong điều kiện hết sức khó khăn.

Những hình ảnh mới nhất được PV Báo Thanh Niên ghi nhận tại các xã Tây Hòa, Hòa Thịnh tỉnh Đắk Lắk (Phú Yên cũ).

Những hình ảnh xúc động tại Tây Hòa , Hòa Thịnh sau đợt lũ lịch sử - Ảnh 1.

Tại thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk) nước vẫn còn cô lập nhiều khu vực, các đoàn cứu hộ phải dùng xuồng chở quan tài vào tận nhà để khâm liệm cho những người xấu số

ẢNH: HUY ĐẠT

Những hình ảnh xúc động tại Tây Hòa , Hòa Thịnh sau đợt lũ lịch sử - Ảnh 2.

Bà Lê Thị Cúc (đội 3, thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk) là người đơn thân không may tử vong trong đợt ngập lụt vừa qua

ẢNH: HUY ĐẠT

Những hình ảnh xúc động tại Tây Hòa , Hòa Thịnh sau đợt lũ lịch sử - Ảnh 3.

Căn nhà của bà Lê Thị Cúc ở đội 3, thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk nằm chênh vênh bên dòng nước lũ không một bóng người

ẢNH: HUY ĐẠT

Những hình ảnh xúc động tại Tây Hòa , Hòa Thịnh sau đợt lũ lịch sử - Ảnh 4.

Đoàn cứu trợ nỗ lực đưa quan tài những người xấu số về nhà lo hậu sự trong sáng 22.11 tại xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk

ẢNH: HUY ĐẠT

Ông Trần Ngọc Đức, trưởng thôn Mỹ Hòa, xã Hòa Thịnh cho biết tính tới sáng 22.11, trong thôn có 4 người mất vì lũ cuốn. Họ đều là những người tuổi cao, có bệnh tật, nước lũ dâng bất ngờ nên không kịp thoát.

Trước căn nhà nằm trong ngõ nhỏ thuộc thôn Mỹ Hòa, một chiếc quan tài được đặt phía trước nhà, hiu quạnh. Bà Võ Thị Dân (58 tuổi) sống cạnh căn nhà này cho biết bà là cháu dâu của người nằm trong quan tài, cụ Nguyễn Phùng (85 tuổi).

Những hình ảnh xúc động tại Tây Hòa , Hòa Thịnh sau đợt lũ lịch sử - Ảnh 5.

Trước căn nhà nằm trong ngõ nhỏ thuộc thôn Mỹ Hòa, một chiếc quan tài được đặt phía trước nhà ông Nguyễn Phùng (85 tuổi), người xấu số trong trận lũ vừa qua

ẢNH: CAO AN BIÊN

Trực thăng quân sự chuẩn bị thả hàng cứu trợ tại các thôn ở Phú Hòa 1, Phú Hòa 2, Phú Hòa 3 (Hòa Thịnh, Đắk Lắk)

Những hình ảnh xúc động tại Tây Hòa , Hòa Thịnh sau đợt lũ lịch sử - Ảnh 6.

Một căn nhà chỉ còn lại đống đổ nát sau trận lũ tại thôn Hội Cư, xã Tây Hòa (Phú Yên cũ)

ẢNH: HOÀI NHÂN

Những hình ảnh xúc động tại Tây Hòa , Hòa Thịnh sau đợt lũ lịch sử - Ảnh 7.

Bà Võ Thị Dân (58 tuổi) trong căn nhà ngổn ngang, bật khóc kể lại khoảnh khắc leo lên nóc nhà trong đêm để thoát chết giữa dòng nước lũ

ẢNH: CAO AN BIÊN

Những hình ảnh xúc động tại Tây Hòa , Hòa Thịnh sau đợt lũ lịch sử - Ảnh 8.

Ông Võ Trọng Đàn (55 tuổi, trú xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk) bên căn nhà bị lũ cuốn đổ sập, toàn bộ đồ đạc trong nhà ông bị lũ cuốn trôi

ẢNH: HOÀI NHÂN

Những hình ảnh xúc động tại Tây Hòa , Hòa Thịnh sau đợt lũ lịch sử - Ảnh 9.

Người dân ở thôn Quy Hậu (P.Tuy Hòa, Đắk Lắk) dầm mình giữa dòng nước lũ đi nhận đồ ăn, nước uống để cầm cự chờ nước rút

ẢNH: HOÀI NHÂN

Những hình ảnh xúc động tại Tây Hòa , Hòa Thịnh sau đợt lũ lịch sử - Ảnh 10.

Người dân ở "rốn lũ" xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk (Phú Yên cũ) nhận hàng cứu trợ sau nhiều ngày bị cô lập

ẢNH: MAI THANH HẢI

Những hình ảnh xúc động tại Tây Hòa , Hòa Thịnh sau đợt lũ lịch sử - Ảnh 11.
Những hình ảnh xúc động tại Tây Hòa , Hòa Thịnh sau đợt lũ lịch sử - Ảnh 12.

Nhiều người dân nghẹn ngào, cúi đầu cảm tạ mỗi lần nhìn thấy lực lượng cứu trợ đưa nhu yếu phẩm vào vùng ngập

ẢNH: PHẠM HỮU


Tin liên quan

PV Thanh Niên hỗ trợ đưa quan tài vượt lũ lo hậu sự người mất

PV Thanh Niên hỗ trợ đưa quan tài vượt lũ lo hậu sự người mất

PV Thanh Niên đã có mặt tại 'điểm nóng' bão lũ ở thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh (Đắk Lắk), hỗ trợ người dân vận chuyển quan tài vào vùng ngập sâu để lo hậu sự cho người mất, trong bối cảnh nước lũ vẫn cô lập địa bàn nhiều ngày liền.

Tấm lòng người TP.HCM giúp vùng lũ: 'Nửa đêm đi gõ cửa các cửa hàng bán nếp'

Tiếp tục hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa bão

Khám phá thêm chủ đề

rốn lũ quan tài Đắk Lắk Phú Yên nước lũ Cứu trợ Ngập lụt
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận