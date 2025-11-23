Ghi nhận của phóng viên Báo Thanh Niên tại rốn lũ Hòa Thịnh, Tây Hòa nước lũ đã bắt đầu rút, để lại cảnh tượng tan hoang, nhiều căn nhà chỉ còn lại đống đổ nát. Một số hộ dân bắt đầu dọn dẹp, trong khi một số hộ dân khác đang bị nước lũ cô lập phải sống trên tầng lửng chờ nước rút. Tại xã Hòa Thịnh, nhiều người dân dầm mình lội qua dòng nước lũ ngang bụng để nhận hàng cứu trợ. Khi nhận các thùng thực phẩm và nhu yếu phẩm, nhiều người không giấu được xúc động, chắp tay cảm ơn các đoàn cứu trợ. Lực lượng cứu trợ vẫn đang nỗ lực đưa những người xấu số về nhà để lo hậu sự trong điều kiện hết sức khó khăn.

Những hình ảnh mới nhất được PV Báo Thanh Niên ghi nhận tại các xã Tây Hòa, Hòa Thịnh tỉnh Đắk Lắk (Phú Yên cũ).

Tại thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk) nước vẫn còn cô lập nhiều khu vực, các đoàn cứu hộ phải dùng xuồng chở quan tài vào tận nhà để khâm liệm cho những người xấu số ẢNH: HUY ĐẠT

Bà Lê Thị Cúc (đội 3, thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk) là người đơn thân không may tử vong trong đợt ngập lụt vừa qua ẢNH: HUY ĐẠT

Căn nhà của bà Lê Thị Cúc ở đội 3, thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk nằm chênh vênh bên dòng nước lũ không một bóng người ẢNH: HUY ĐẠT

Đoàn cứu trợ nỗ lực đưa quan tài những người xấu số về nhà lo hậu sự trong sáng 22.11 tại xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk ẢNH: HUY ĐẠT

Ông Trần Ngọc Đức, trưởng thôn Mỹ Hòa, xã Hòa Thịnh cho biết tính tới sáng 22.11, trong thôn có 4 người mất vì lũ cuốn. Họ đều là những người tuổi cao, có bệnh tật, nước lũ dâng bất ngờ nên không kịp thoát.

Trước căn nhà nằm trong ngõ nhỏ thuộc thôn Mỹ Hòa, một chiếc quan tài được đặt phía trước nhà, hiu quạnh. Bà Võ Thị Dân (58 tuổi) sống cạnh căn nhà này cho biết bà là cháu dâu của người nằm trong quan tài, cụ Nguyễn Phùng (85 tuổi).