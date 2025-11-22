Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

PV Thanh Niên hỗ trợ đưa quan tài vượt lũ lo hậu sự người mất

Huy Đạt
Huy Đạt
22/11/2025 14:37 GMT+7

PV Thanh Niên đã có mặt tại 'điểm nóng' bão lũ ở thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh (Đắk Lắk), hỗ trợ người dân vận chuyển quan tài vào vùng ngập sâu để lo hậu sự cho người mất, trong bối cảnh nước lũ vẫn cô lập địa bàn nhiều ngày liền.

Trưa 22.11, PV Thanh Niên đã kết nối với đoàn cứu trợ để vận chuyển quan tài vào nhà bà Lê Thị Cúc (đội 3, thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk), là người đơn thân không may tử vong trong đợt mưa lũ vừa qua. Do nước vẫn còn cô lập toàn bộ khu vực, đoàn phải dùng xuồng chở quan tài vào tận nhà để khâm liệm.

Xã Hòa Thịnh đến thời điểm này đã bị cô lập suốt 4 ngày, các ngã đường đều ngập sâu.

Tại hội trường thôn Phú Hữu, nơi được trưng dụng tạm thời để tập kết hàng hóa cứu trợ và quan tài cho vùng lũ, PV Thanh Niên ghi nhận có 4 quan tài đã được chuẩn bị sẵn. Người nhà nạn nhân đến nhận nhưng không có phương tiện vận chuyển vào vùng ngập.

Sau khi PV kết nối với đội cứu trợ, đoàn dùng xe đưa quan tài đi được một đoạn thì gặp điểm nước sâu, xe không thể qua. Lực lượng cứu trợ buộc phải chuyển quan tài xuống xuồng để tiếp tục vượt lũ, đưa vào nhà nạn nhân để gia đình lo hậu sự trong điều kiện hết sức khó khăn.

PV Thanh Niên hỗ trợ đưa quan tài vượt lũ lo hậu sự người mất- Ảnh 1.

PV Thanh Niên đã kết nối với đội cứu trợ dùng xe chở quan tài bà Lê Thị Cúc (đội 3, thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk)

ẢNH: HUY ĐẠT

PV Thanh Niên hỗ trợ đưa quan tài vượt lũ lo hậu sự người mất- Ảnh 2.

Tuy nhiên, đoàn đi được một đoạn thì gặp điểm nước ngập mênh mông, xe không cách nào qua được

ẢNH: HUY ĐẠT

PV Thanh Niên hỗ trợ đưa quan tài vượt lũ lo hậu sự người mất- Ảnh 3.

Lực lượng cứu trợ buộc phải chuyển quan tài xuống xuồng để tiếp tục vượt lũ

ẢNH: HUY ĐẠT

PV Thanh Niên hỗ trợ đưa quan tài vượt lũ lo hậu sự người mất- Ảnh 4.

Lực lượng cứu trợ dùng xuồng chở quan tài vượt nước lũ để vào nhà lo hậu sự cho người đã mất

ẢNH: HUY ĐẠT

PV Thanh Niên hỗ trợ đưa quan tài vượt lũ lo hậu sự người mất- Ảnh 5.

Sau 4 ngày ngâm nước, lực lượng cứu trợ phải khẩn trương đưa quan tài vượt lũ để sớm lo hậu sự người mất

ẢNH: HUY ĐẠT

PV Thanh Niên hỗ trợ đưa quan tài vượt lũ lo hậu sự người mất- Ảnh 6.

Nước vẫn ngập mênh mông, cô lập thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk suốt 4 ngày nay

ẢNH: HUY ĐẠT

PV Thanh Niên hỗ trợ đưa quan tài vượt lũ lo hậu sự người mất- Ảnh 7.

Đoàn cứu trợ nỗ lực đưa quan tài vào nhà nạn nhân để gia đình lo hậu sự trong điều kiện hết sức khó khăn

ẢNH: HUY ĐẠT

PV Thanh Niên hỗ trợ đưa quan tài vượt lũ lo hậu sự người mất- Ảnh 8.

Quan tài bà Lê Thị Cúc (đội 3, thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk) là người đơn thân không may tử vong trong đợt bão lũ vừa qua

ẢNH: HUY ĐẠT

PV Thanh Niên hỗ trợ đưa quan tài vượt lũ lo hậu sự người mất- Ảnh 9.

Đoàn cứu trợ đã hoàn tất đưa quan tài bà Lê Thị Cúc về nhà ở đội 3, thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk

ẢNH: HUY ĐẠT

 

