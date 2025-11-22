PV Thanh Niên hỗ trợ đưa quan tài vượt lũ lo hậu sự người mất

Trưa 22.11, PV Thanh Niên đã kết nối với đoàn cứu trợ để vận chuyển quan tài vào nhà bà Lê Thị Cúc (đội 3, thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk), là người đơn thân không may tử vong trong đợt mưa lũ vừa qua. Do nước vẫn còn cô lập toàn bộ khu vực, đoàn phải dùng xuồng chở quan tài vào tận nhà để khâm liệm.

Xã Hòa Thịnh đến thời điểm này đã bị cô lập suốt 4 ngày, các ngã đường đều ngập sâu.

Tại hội trường thôn Phú Hữu, nơi được trưng dụng tạm thời để tập kết hàng hóa cứu trợ và quan tài cho vùng lũ, PV Thanh Niên ghi nhận có 4 quan tài đã được chuẩn bị sẵn. Người nhà nạn nhân đến nhận nhưng không có phương tiện vận chuyển vào vùng ngập.

Sau khi PV kết nối với đội cứu trợ, đoàn dùng xe đưa quan tài đi được một đoạn thì gặp điểm nước sâu, xe không thể qua. Lực lượng cứu trợ buộc phải chuyển quan tài xuống xuồng để tiếp tục vượt lũ, đưa vào nhà nạn nhân để gia đình lo hậu sự trong điều kiện hết sức khó khăn.

