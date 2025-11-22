Dùng drone cứu người mắc kẹt giữa dòng lũ dữ ở Cư Jút, Lâm Đồng

Theo thông tin Trung tâm Văn hóa - thể thao xã Cư Jút, chiều 21.11, Công an xã Cư Jút phát hiện ông Hát (49 tuổi) mắc kẹt trên cồn đất giữa sông ở thôn 7 Ea Tling. Tình hình nước sông rất sâu, chảy xiết nên lực lượng chức năng không thể dùng xuồng tiếp cận.

Khi xã Cư Jút kêu gọi người dân hỗ trợ, một nông dân đã mang drone (máy bay không người lái) đến ứng cứu.

Sau khi trao đổi với lực lượng tại hiện trường, người này buộc áo phao và phao cứu sinh vào thiết bị, điều khiển bay ra chỗ ông Hát đang bị mắc kẹt cách bờ gần 30 m.

Lực lượng xã Cư Jút (Lâm Đồng) phối hợp người dân dùng drone đưa người mắc kẹt do lũ vào bờ ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Ông Hát nhận áo phao, mặc vào rồi nắm chặt sợi dây cố định, drone từ từ kéo ông rời cồn đất tiến về bờ.

Mưa lớn và gió mạnh làm drone chao đảo, có lúc hạ thấp khiến ông Hát gần sát mặt nước.

Người điều khiển giữ được bình tĩnh, điều chỉnh lại thăng bằng và đưa thiết bị đáp vào vị trí an toàn để lực lượng chức năng hỗ trợ đưa nạn nhân lên bờ.

Trước đó, trưa 21.11, lực lượng Công an xã Ea Ô, Công an tỉnh Đắk Lắk đã kịp thời phối hợp người dân, dùng máy bay không người lái cứu sống anh Phạm Văn Trường (44 tuổi, ở thôn Thanh Sơn, xã Vụ Bổn, tỉnh Đắk Lắk) bị lũ cuốn trôi, lật thuyền khi đi đánh cá trên sông Krông Pắc.

Công an tỉnh Đắk Lắk xuyên đêm tiếp tế cho người dân vùng lũ

Đêm 21.11, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên tại tất cả đơn vị của Công an tỉnh Đắk Lắk đã thức xuyên đêm để tập hợp, phân loại quần áo, chăn màn và tiếp tục vận chuyển hàng hóa, nhu yếu phẩm đến vùng lũ.

Công an tỉnh Đắk Lắk xuyên đêm tiếp tế cho người dân vùng lũ ẢNH: CÔNG AN TỈNH ĐẮK LẮK

Không kể thời gian và thời tiết rất bất lợi, từng đoàn xe hối hả nối đuôi nhau hướng về bà con vùng lũ. Bên cạnh đó, rất nhiều người dân tại các thôn buôn, tổ dân phố cũng đến các điểm tập kết để ủng hộ hàng cứu trợ.

Sáng 22.11, Công an tỉnh Đắk Lắk đã dùng drone chuyển nhu yếu phẩm, lương thực cho người dân tại các vùng bị chia cắt, ngập nặng ở địa bàn Phú Yên cũ.

Công an tỉnh Đắk Lắk dùng drone chuyển nhu yếu phẩm, lương thực cho người dân Phú Yên cũ ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Bên cạnh đó, các đơn vị quân đội, dân quân cũng đang tìm cách tiếp cận dân bằng đường thủy, đường bộ, cứu hộ người dân ở rốn lũ, vùng ngập nặng ở Phú Yên cũ, đặc biệt là xã Hòa Thịnh.

Xã Hòa Thịnh và Đông Hòa là 2 khu vực ngập sâu, bị cô lập nhiều ngày nay. Chính quyền tỉnh Đắk Lắk cùng các lực lượng liên tục chạy ca nô, xuồng máy vào cứu hộ, chuyển thực phẩm cho người dân.