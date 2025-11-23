Tấm lòng người TP.HCM giúp vùng lũ: 'Nửa đêm đi gõ cửa các cửa hàng bán nếp'

Sáng 22.11, sảnh chung cư Hà Đô (phường Hạnh Thông, TP.HCM) bỗng rộn ràng hơn hẳn ngày thường. Những tấm bạt được trải vội thành chỗ ngồi gói bánh chưng, lá dong lá chuối xếp thành từng lớp xanh mướt, thau nếp trắng ngần thoảng mùi thơm mới vo.

Cả không gian nhuốm màu tất bật nhưng ấm áp khi cư dân chung cư cùng quây quần. Người rửa lá, người ngâm đậu, người gói bánh, tất cả đều chung một tấm lòng hướng về khúc ruột miền Trung đang oằn mình trong thương đau và mất mát.

Hơn 50 cư dân quây quần gói bánh để kịp gửi ra miền Trung ruột thịt ẢNH: HÀ THƯƠNG

Người khởi xướng buổi gói bánh là chị Phan Thị Hiền Diệu (38 tuổi), một cư dân lâu năm của chung cư Hà Đô. Chị kể, ý tưởng nấu bánh chưng, bánh tét thực ra không hề được chuẩn bị trước, mà nảy ra từ một khoảnh khắc rất tình cờ.

Sau 2 chuyến xe với 16 tấn nhu yếu phẩm mà chị cùng nhóm bạn chuyển ra Đắk Lắk vào đêm 21.11, chị được nghe bà con nói lũ đã cuốn sạch nồi niêu xoong chảo, chỉ mong được ăn bữa cơm đạm bạc ngay lúc này. Câu nói ấy không khiến chị khỏi suy nghĩ và trăn trở…

"Nửa đêm tôi đi gõ cửa các cửa hàng bán nếp bán đậu để mua về ngâm từ tối, kịp sáng mai gói và nấu bánh", chị kể. Sáng nay, chị dậy sớm để mua các nguyên liệu còn lại. Chị có liên hệ đến ban quản lí của chung cư Hà Đô để xin mượn sảnh gói bánh, sau đó ban quản lí cũng kêu gọi thêm người dân ở trong chung cư xuống chung tay góp sức.

Chị Hiền Diệu không kìm được nước mắt khi nhắc về đồng bào miền Trung ẢNH: HÀ THƯƠNG

Chị Nguyễn Thị Thúy Ngân (50 tuổi, Tổ trưởng Tổ tự quản chung cư Hà Đô) cũng bày tỏ niềm vui và phấn khởi khi biết chị Diệu phát động chương trình gói bánh cứu trợ đồng bào miền Trung. "Nghe Diệu nói ý tưởng, tôi lập tức muốn tham gia và vận động mọi người cùng góp sức", chị Ngân chia sẻ.

Chị không chỉ kêu gọi cư dân trong chung cư xuống hỗ trợ, mà còn trực tiếp tham gia vào khâu chuẩn bị nguyên liệu, rửa lá, xếp nếp, giúp không khí tại sảnh thêm náo nhiệt.

Gia đình anh Thao tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần để tham gia hoạt động gói bánh ẢNH: HÀ THƯƠNG

Chị Thúy Ngân (ngoài cùng bên trái) chia sẻ để bánh ngon và bảo quản được tốt thì phải kỹ ngay từ khâu rửa lá ẢNH: HÀ THƯƠNG

Khoảng 5 giờ chiều, những nồi bánh đầu tiên được đặt lên bếp, lửa bắt đầu đỏ rực dưới những nồi nước lớn chuẩn bị cho mẻ bánh xuyên đêm. Chị Hiền Diệu cho biết toàn bộ số bánh sẽ được luộc liên tục đến sáng. "Tối nay chắc phải thức xuyên đêm để canh bánh. Chỉ mong ngày mai có thể kịp đóng gói gửi ra miền Trung cho bà con".

Ban đầu, chị Hiền Diệu dự tính tìm đơn vị gói bánh sẵn để tiết kiệm thời gian. Thế nhưng hầu hết các cơ sở chỉ nhận từ 200 - 300 chiếc, không đáp ứng được nhu cầu cứu trợ. Cuối cùng, chị đặt được 500 bánh loại 300 gram, đồng thời quyết định tự gói thêm 500 bánh lớn, mỗi chiếc khoảng 1 kg, để đủ 1000 chiếc bánh gửi ra miền Trung.

Dù đặt bánh bên ngoài sẽ nhẹ nhàng hơn, chị vẫn chọn tự gói một nửa số lượng. Với chị, việc tự tay gói từng chiếc bánh không chỉ để bánh đầy đặn, tròn trịa hơn, mà còn là cách gửi gắm chút tấm lòng của người dân TP.HCM đến bà con miền Trung đang gồng mình giữa lũ dữ.

Hàng trăm chiếc bánh được ra lò nhờ tấm lòng "lá lành đùm lá rách" của người dân TP.HCM ẢNH: HÀ THƯƠNG

Bà Nguyễn Thị Thanh Hưng (84 tuổi), là cư dân lâu năm ở nơi đây. Dù tuổi đã cao nhưng bà vẫn không ngần ngại góp sức. Sáng 22.11, bà là một trong những cư dân đầu tiên có mặt ở sảnh, miệt mài rửa lá, xếp nếp, chuẩn bị nguyên liệu.

Bà Hưng nói, dù mệt, nhưng được tham gia hoạt động này, bà cảm nhận rõ ràng sức mạnh của cộng đồng. "Hy vọng rằng những chiếc bánh nhỏ bé sẽ mang lại hơi ấm, chút niềm vui cho bà con vùng lũ", bà xúc động.

Mẻ bánh đầu tiên được đỏ lửa ẢNH: HÀ THƯƠNG

Dù 84 tuổi nhưng bà Hưng rất thích tham gia các hoạt động thiện nguyện này ẢNH: HÀ THƯƠNG

Dù vậy, hành trình gói 500 chiếc bánh vẫn không tránh khỏi những khó khăn. Ban đầu, chị Hiền Diệu không khỏi lo lắng vì thiếu kinh nghiệm, sợ không thể đảm đương số lượng lớn.

Chưa kể việc bảo quản cũng khiến chị trăn trở: "Bánh mà hư thì phí lắm, vì đó là tấm lòng của bao người gửi gắm". Vì vậy, chị đã nghiên cứu kỹ và quyết định ép chân không, đảm bảo bánh giữ được lâu, an toàn khi vận chuyển ra miền Trung.

Bên cạnh bánh chưng, nhóm cư dân luộc thêm 3.000 quả trứng tiếp tế lương thực cho đồng bào vùng lũ ẢNH: HÀ THƯƠNG

Chia sẻ về điều thôi thúc mình bền bỉ đến vậy, chị Hiền Diệu luôn thấy bản thân may mắn khi được sống ở nơi ít thiên tai hơn. Cũng vì thế, chị mong muốn một ngày gần nhất có thể trực tiếp ra miền Trung trao tận tay bà con những phần quà cứu trợ.

Chị gửi lời nhắn nhủ đầy xúc động: "Chúng ta đều là người Việt Nam. Bà con đang ở nơi khó khăn nhất nhưng hãy vững lòng. Mọi người trên khắp cả nước sẽ luôn hướng về miền Trung, chia sẻ cả vật chất lẫn tinh thần".