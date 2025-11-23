Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Bộ đội dựng lại nhịp sống cho người dân Gia Lai

Thanh Niên
Thanh Niên
23/11/2025 06:30 GMT+7

Trong những ngày mưa lũ gây ngập sâu nhiều xã, phường phía đông tỉnh Gia Lai (địa bàn tỉnh Bình Định cũ), hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ các đơn vị quân đội đã có mặt ở những nơi bị thiệt hại nặng, dầm mình trong bùn đất để dựng lại nhịp sống cho người dân.

Những "lá chắn sống" giữa vùng lũ tiếp tục khẳng định hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong gian nguy.

Dầm mình trong bùn đất để trường học sáng trở lại

Ngay sau khi rút, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 573 (Quân khu 5) di chuyển đến các trường học ở xã Tuy Phước, một trong những địa bàn chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt lũ vừa qua. Sân trường, phòng học phủ đặc bùn đất, cây cối ngã đổ chắn ngang lối đi, nhiều dãy nhà bị nước lũ tràn sâu hơn 2 m khiến bàn ghế, sách vở và thiết bị dạy học gần như hỏng hoàn toàn.

- Ảnh 1.

Hàng chục chiến sĩ Lữ đoàn 573 (Quân khu 5) thu gom bùn đất, dọn rác, lau chùi từng dãy bàn ghế cho Trường THCS Trần Bá

ẢNH: BÁ CƯỜNG

Tại Trường THCS Trần Bá (xã Tuy Phước), nỗi lo lớn nhất của giáo viên (GV) là học sinh vùng sâu có thể không còn sách vở, quần áo sau lũ. Cô Hồ Thị Minh Phụng, GV ngữ văn, chia sẻ: "Có em phải di dời trong cảnh nước ngập tới nóc, chẳng kịp mang theo một cuốn vở. Chúng tôi lo lắm, chỉ mong trường sớm sạch để đón các em trở lại".

Ngay từ sáng sớm 21.11, gần 100 cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 573 đã có mặt, phối hợp GV thu dọn bàn ghế, khơi thông cống thoát nước, cào lớp bùn dày trong sân trường. Họ làm việc không nghỉ, chỉ mong trường học sáng đèn trở lại sớm nhất. "Nhờ bộ đội giúp sức mà nhà trường mới có thể khắc phục nhanh như vậy. Chúng tôi thật sự rất biết ơn", cô Phụng xúc động nói.

Thiếu tá Võ Văn Tính, Đại đội trưởng Đại đội 9, Tiểu đoàn 3 (Lữ đoàn 573), cho biết đơn vị đã huy động một tiểu đội đến hỗ trợ nhà trường ngay từ sáng sớm và sẽ tiếp tục cơ động sang các điểm bị thiệt hại nặng khác trong xã. "Khi nhận mệnh lệnh về phòng chống bão lụt, chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, sẵn sàng ứng cứu bất cứ lúc nào", thiếu tá Tính nói.

Ở Trường tiểu học Nguyễn Khuyến (P.Quy Nhơn Bắc), bùn đất phủ kín từ sân trường đến các dãy phòng học. Hơn 100 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 1 (Sư đoàn 2, đóng quân tại An Khê, Gia Lai) cầm xẻng, cuốc, máy bơm, làm việc liên tục để nhà trường kịp thời khôi phục cơ sở vật chất. Chiến sĩ Lê Xuân Tín (quê Phú Yên cũ) tâm sự: "Nhà mình cũng ngập tới nóc, gia đình phải sơ tán. Lo lắm, nhưng được góp sức giúp bà con Quy Nhơn khắc phục hậu quả, mình thấy như đang giúp chính quê hương mình".

Có mặt từ chợ, khu dân cư đến bệnh viện

Không chỉ trường học, Chợ Mới Diêu Trì và nhiều khu dân cư bị ngập sâu cũng được lực lượng quân đội hỗ trợ khẩn trương. Tại P.Quy Nhơn Đông, 100 cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 368 (Quân khu 5) phối hợp chính quyền địa phương dọn dẹp nhà cửa, sửa sang lại những mái nhà bị tốc. Còn cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 739 (Bộ CHQS tỉnh Gia Lai) được điều động đến khu vực ngập sâu, trong đó có Bệnh viện Lao và bệnh phổi Quy Nhơn.

- Ảnh 2.

Lữ đoàn 368 tổ chức khám chữa bệnh, phát thuốc cho bà con trong vùng ngập lụt P.Quy Nhơn Đông

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Phó giám đốc bệnh viện Võ Kiên Cường kể: "Nhà hảo tâm và công an, quân đội đã mang cơm nóng, nước uống vào từng phòng bệnh. Số sữa và đồ hộp dự trữ được ưu tiên cho bệnh nhân nặng. Khi nước rút, bộ đội đến ngay, dọn sạch bùn đất, lau chùi máy móc và sửa cả hệ thống bơm bị ngập".

Chiều 22.11, sau khi nước rút dần, tại P.Quy Nhơn Đông, Lữ đoàn 368 (Quân khu 5) triển khai lực lượng, phối hợp cùng chính quyền và nhân dân địa phương khắc phục hậu quả thiên tai. 100 cán bộ, chiến sĩ dầm mình trong bùn, nước giúp đỡ bà con dọn dẹp, sửa chữa nhà cửa, đưa người già, trẻ em đến nơi an toàn. Đặc biệt, Lữ đoàn 368 còn tổ chức khám chữa bệnh, phát thuốc cho bà con trong vùng ngập lụt tại phường.

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, cho biết từ đầu tháng 11 đến nay, tỉnh hứng chịu thiên tai kép do bão số 13 và mưa lớn kéo dài. Tổng thiệt hại hai đợt khoảng 7.000 tỉ đồng; nhiều khu vực hạ tầng, nhà cửa, hoa màu bị tàn phá nặng. Toàn tỉnh đã huy động hơn 20.000 cán bộ, chiến sĩ và lực lượng tại chỗ để sửa chữa trường học, trạm y tế, công trình công cộng và hỗ trợ người dân dọn dẹp sau lũ.


Khám phá thêm chủ đề

Mưa lũ ngập sâu hỗ trợ người dân bộ đội giúp dân lũ rút Gia Lai
