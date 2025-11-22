Sư đoàn 2 dốc sức cùng Gia Lai khắc phục hậu quả lũ lụt

Hơn 100 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 1, Sư đoàn 2 (đóng quân tại An Khê, Gia Lai) khẩn trương giúp Trường tiểu học Nguyễn Khuyến (P.Quy Nhơn Bắc, Gia Lai) khắc phục hậu quả lũ lụt.
Sau hai ngày mưa lớn 18 - 19.11, nhiều xã, phường phía đông tỉnh Gia Lai (khu vực tỉnh Bình Định cũ) bị ngập sâu. Sau khi nước rút, người dân được các lực lượng quân đội, công an, đoàn viên, thanh niên… hỗ trợ khắc phục hậu quả lũ lụt.
Trường tiểu học Nguyễn Khuyến (P.Quy Nhơn Bắc - trước đây thuộc TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) bị bùn đất phủ kín từ sân trường đến các dãy phòng học. Chiều 21.11, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 1, Sư đoàn 2 (đóng quân tại An Khê, Gia Lai) đã có mặt, khẩn trương giúp nhà trường khắc phục hậu quả sau lũ lụt, sớm đón học sinh trở lại.
Chiến sĩ Lê Xuân Tín (quê Phú Yên) chia sẻ: "Quê mình ở Phú Yên (nay thuộc Đắk Lắk), nhà cũng đang bị ngập tới nóc, gia đình phải đi sơ tán. Mặc dù rất lo lắng nhưng được chung tay giúp sức nhà trường và bà con Quy Nhơn khắc phục hậu quả sau lũ lụt, mình thấy rất ấm lòng và như đang được trợ giúp cho chính bà con quê hương mình".
