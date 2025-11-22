Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Sư đoàn 2 dốc sức cùng Gia Lai khắc phục hậu quả lũ lụt

Lê Thanh Hải
Lê Thanh Hải
22/11/2025 18:22 GMT+7

Hơn 100 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 1, Sư đoàn 2 (đóng quân tại An Khê, Gia Lai) khẩn trương giúp Trường tiểu học Nguyễn Khuyến (P.Quy Nhơn Bắc, Gia Lai) khắc phục hậu quả lũ lụt.

Sau hai ngày mưa lớn 18 - 19.11, nhiều xã, phường phía đông tỉnh Gia Lai (khu vực tỉnh Bình Định cũ) bị ngập sâu. Sau khi nước rút, người dân được các lực lượng quân đội, công an, đoàn viên, thanh niên… hỗ trợ khắc phục hậu quả lũ lụt.

Trường tiểu học Nguyễn Khuyến (P.Quy Nhơn Bắc - trước đây thuộc TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) bị bùn đất phủ kín từ sân trường đến các dãy phòng học. Chiều 21.11, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 1, Sư đoàn 2 (đóng quân tại An Khê, Gia Lai) đã có mặt, khẩn trương giúp nhà trường khắc phục hậu quả sau lũ lụt, sớm đón học sinh trở lại.

Chiến sĩ Lê Xuân Tín (quê Phú Yên) chia sẻ: "Quê mình ở Phú Yên (nay thuộc Đắk Lắk), nhà cũng đang bị ngập tới nóc, gia đình phải đi sơ tán. Mặc dù rất lo lắng nhưng được chung tay giúp sức nhà trường và bà con Quy Nhơn khắc phục hậu quả sau lũ lụt, mình thấy rất ấm lòng và như đang được trợ giúp cho chính bà con quê hương mình".

Sư đoàn 2 dốc sức cùng Gia Lai khắc phục hậu quả lũ lụt- Ảnh 1.

Lũ rút, toàn bộ khuôn viên của Trường tiểu học Nguyễn Khuyến ngập ngụa trong bùn đất và rác do lũ cuốn về. Ngay khi “đổ quân” đến, các chiến sĩ Trung đoàn 1 đã phối hợp cùng giáo viên nhà trường và lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy khẩn trương dọn vệ sinh các khu vực trong trường. Từng lớp bùn dày được các chiến sĩ thu gom, trả lại sạch sẽ cho khuôn viên nhà trường

ẢNH: LÊ THANH HẢI

Sư đoàn 2 dốc sức cùng Gia Lai khắc phục hậu quả lũ lụt- Ảnh 2.

Các chiến sĩ xịt rửa các vật dụng phục vụ học sinh bán trú. Dù dầm mưa, ướt lạnh nhưng các chiến sĩ vẫn quyết tâm làm cho xong công việc, để các em học sinh sớm đến trường

ẢNH: LÊ THANH HẢI

Sư đoàn 2 dốc sức cùng Gia Lai khắc phục hậu quả lũ lụt- Ảnh 3.

Những chiếc chiếu lấm lem bùn đất sau lũ đã được giặt sạch sẽ

ẢNH: LÊ THANH HẢI

Sư đoàn 2 dốc sức cùng Gia Lai khắc phục hậu quả lũ lụt- Ảnh 4.

Bên các dãy phòng học, bàn ghế ngổn ngang sau lũ được mang ra cọ rửa, lau chùi sạch sẽ

ẢNH: LÊ THANH HẢI

Sư đoàn 2 dốc sức cùng Gia Lai khắc phục hậu quả lũ lụt- Ảnh 5.

Không chỉ bàn ghế, nhiều đồ dùng học tập bị bùn bám cũng được các chiến sĩ đem ra vệ sinh sạch sẽ

ẢNH: LÊ THANH HẢI

Sư đoàn 2 dốc sức cùng Gia Lai khắc phục hậu quả lũ lụt- Ảnh 6.

Ở góc sân, chiếc trống trường - biểu tượng của mỗi ngôi trường - được các chiến sĩ lau chùi và đưa lên kệ để hong khô

ẢNH: LÊ THANH HẢI

Sư đoàn 2 dốc sức cùng Gia Lai khắc phục hậu quả lũ lụt- Ảnh 7.

Sau một buổi chiều làm việc không ngơi nghỉ, khuôn viên Trường tiểu học Nguyễn Khuyến đã sáng sạch trở lại. Mặc dù người nhễ nhại mồ hôi và lấm lem bùn đất, nhưng nụ cười vẫn rạng rỡ trên khuôn mặt của các chiến sĩ, cho thấy tinh thần “Ở đâu dân khó, ở đó có bộ đội” luôn được phát huy trong mỗi người lính

ẢNH: LÊ THANH HẢI

Trực thăng quân sự thả 5 tấn hàng cứu trợ khẩn cấp cho vùng lũ Đắk Lắk

