'Nước lũ lên nhanh, không có quân đội, công an hỗ trợ xã sẽ vỡ trận'

Lâm Viên
Lâm Viên
22/11/2025 16:47 GMT+7

Trong 2 ngày qua, nước lũ từ sông Đồng Nai đổ về khiến xã Cát Tiên (Lâm Đồng) chìm ngập trong nước, rất may có sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng quân đội, công an nên không có thiệt hại về người.

Chiều 22.11, bà Trần Thị Thế Ngọc, Chủ tịch UBND xã Cát Tiên (Lâm Đồng), cho biết cao điểm chiều hôm qua (21.11) nước lên nhanh, có nơi ngập sâu 2 mét nhưng hiện nước lũ đang rút dần.

'Nước lũ lên nhanh, không có quân đội, công an hỗ trợ xã sẽ vỡ trận'- Ảnh 1.

Quân Khu 7 đã huy động 200 cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều xe, ca nô, các phương tiện cứu hộ đến hỗ trợ xã Cát Tiên ứng phó lũ lụt

ẢNH: CTV

Bà Ngọc cho biết nhờ có lực lượng quân đội, công an, dân quân hỗ trợ kịp thời. Trong đó Quân Khu 7 đã huy động 200 cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều xe, ca nô, các phương tiện cứu hộ cứu nạn, áo phao...

Ban phòng thủ Khu vực 3 - Bảo Lâm, thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng tăng cường hơn 50 cán bộ, chiến sĩ, cùng lực lượng công an, dân quân, cán bộ của xã tổng lực lượng lên tới 350 người.

'Nước lũ lên nhanh, không có quân đội, công an hỗ trợ xã sẽ vỡ trận'- Ảnh 2.

Lực lượng quân đội sẵn sàng giúp đưa dân ra khỏi vùng ngập dù ngày hay đêm

ẢNH: P.T

Bà Ngọc cho biết thêm trong 2 ngày qua đã di dời 400 hộ với hơn 2.000 người đến các nơi an toàn. Các lực lượng này sẵn sàng đưa dân ra khỏi vùng ngập lụt dù ban ngày hay ban đêm. Hỗ trợ di chuyển đồ đạc vật dụng lên cao. Khi lũ về làm trụ điện, cây xanh ngã đổ…

Hôm nay 22.11, nước rút tới đâu thì lực lượng quân đội, công an, dân quân giúp dân, các trường học, trụ sở cơ quan dọn dẹp vệ sinh, sắp xếp lại nhà cửa.

"Nước lũ lên nhanh, không có quân đội, công an hỗ trợ xã sẽ vỡ trận", bà Ngọc nói.

'Nước lũ lên nhanh, không có quân đội, công an hỗ trợ xã sẽ vỡ trận'- Ảnh 3.

Giúp dọn dẹp nhà bị sập la phông

ẢNH: P.T

Như Thanh Niên đã thông tin, từ chiều tối 20.11, nước lũ từ thượng nguồn sông Đồng Nai bắt đầu đổ về gây ngập lụt nhiều khu dân cư tại xã Cát Tiên. 

Lực lượng quân đội đến xã Cát Tiên để phối hợp với công an, dân quân và lực lượng tại chỗ xuyên đêm đưa hàng trăm người đến nơi an toàn, trong đó có nhiều người già và người bệnh. 

Các lực lượng cũng hỗ trợ người dân di dời tài sản lên cao, đưa bò sữa và gia súc lên các triền đồi để tránh lũ.

Thống kê sơ bộ đến chiều 22.11 tại xã Cát Tiên có đến 770 bị ngập, trong đó các thôn 2, 13 mỗi thôn có 200 nhà bị ngập, thôn 15 trên 170 nhà. Có 325 ha lúa, 153 ha sầu riêng, 60 ha dâu, 68 ha cây ăn trái, 30 ha rau bị ngập nặng, mất trắng. 

Bên cạnh đó có gần 5 ha hồ cá bị ngập, hơn 400 con gia cầm, trâu bò, heo bị lũ cuốn.

Một số hình ảnh, lực lượng quân đội, công an, dân quân chung tay giúp xã Cát Tiên trong những ngày ngập lụt:

'Nước lũ lên nhanh, không có quân đội, công an hỗ trợ xã sẽ vỡ trận'- Ảnh 4.

Quân Khu 7 đưa nhiều ca nô, xuồng đến xã Cát Tiên giúp đưa dân ra khỏi vùng ngập lụt

ẢNH: CTV

'Nước lũ lên nhanh, không có quân đội, công an hỗ trợ xã sẽ vỡ trận'- Ảnh 5.

Thu dọn cây xanh ngã đổ

ẢNH: P.T

'Nước lũ lên nhanh, không có quân đội, công an hỗ trợ xã sẽ vỡ trận'- Ảnh 6.

Công an và bộ đội chung tay giúp dân xã Cát Tiên

ẢNH: PT

'Nước lũ lên nhanh, không có quân đội, công an hỗ trợ xã sẽ vỡ trận'- Ảnh 7.

Trụ điện, cây xanh ngã do mưa lũ

ẢNH: P.T

'Nước lũ lên nhanh, không có quân đội, công an hỗ trợ xã sẽ vỡ trận'- Ảnh 8.

Công an giúp các cô giáo Trường mầm non Đồng Nai dọn dẹp vệ sinh khi nước lũ rút

ẢNH: CTV

'Nước lũ lên nhanh, không có quân đội, công an hỗ trợ xã sẽ vỡ trận'- Ảnh 9.

Lực lượng quân đội giúp dọn dẹp trường học sau khi nước lũ rút

ẢNH: CTV

'Nước lũ lên nhanh, không có quân đội, công an hỗ trợ xã sẽ vỡ trận'- Ảnh 10.

Nước rút tới đâu dọn dẹp vệ sinh tới đó

ẢNH: CTV

'Nước lũ lên nhanh, không có quân đội, công an hỗ trợ xã sẽ vỡ trận'- Ảnh 11.

Dọn dẹp vệ sinh trụ sở Ban quản lý chợ Cát Tiên

ẢNH: CTV

