Thời sự

Người dân phố biển Nha Trang cần gì sau ngập lụt lịch sử?

Hiền Lương
Hiền Lương
22/11/2025 16:16 GMT+7

Những trận lũ từ hôm 19 - 21.11 khiến nhiều nơi tại Nha Trang (Khánh Hòa) ngập sâu, trong đó có các P.Nam Nha Trang, Bắc Nha Trang, đặc biệt là Tây Nha Trang.

Theo ghi nhận, lũ nhấn chìm hàng ngàn nhà dân, nhiều nơi tại P.Tây Nha Trang (Khánh Hòa) ngập sâu từ 0,8 - 1,5 m; có những nơi cao chưa hề từng ngập lụt bao giờ nhưng nay lại ngập sâu hơn cả mét, ngoài sức tưởng tượng của người dân. 

Lũ đi qua, ngày 22.11, hàng ngàn ô tô và hàng chục ngàn tủ lạnh, xe máy người dân ngập sâu. Hiện người dân cần nhất là sớm được sửa chữa xe máy để để đi lại, lo toan công việc và nhu yếu phầm sau lũ. 

Người dân phố biển Nha Trang cần gì sau ngập lụt lịch sử?- Ảnh 1.
Người dân phố biển Nha Trang cần gì sau ngập lụt lịch sử?- Ảnh 2.
Người dân phố biển Nha Trang cần gì sau ngập lụt lịch sử?- Ảnh 3.

Đường phố sau ngập lụt nặng nề

ẢNH: HIỀN LƯƠNG

Tuy nhiên, những tiệm sửa xe tại P.Tây Nha Trang đã làm việc hết công suất, thêm nhân công, nhưng đáp ứng được rất ít nhu cầu của người dân. 

Bên cạnh đó, cảnh hàng ngàn ô tô đậu đỗ từ các khu đô thị, ở những cung đường vốn nước lũ chưa bao giờ chạm đến, thì năm nay nước ngập sâu hàng mét. 

Người dân phố biển Nha Trang cần gì sau ngập lụt lịch sử?- Ảnh 4.

Tiệm sửa xe máy hoạt động hết công suất

ẢNH: HIỀN LƯƠNG

Cảnh hàng loạt ô tô nằm la liệt trong khi xe cứu hộ và nơi sửa chữa đều quá tải đang là nỗi lo của người dân. Bởi nếu ô tô đầm nước càng lâu, thiệt hại càng lớn. 

Về các mặt hàng điện tử nói chung, hiện sức sửa chữa cũng quá tải. Nhiều hội nhóm, cá nhân có lòng tốt đã đăng thông tin sửa chữa miễn phí đồ điện tử cho người dân, hay chỉ lấy tiền xăng xe, nhưng với số lượng đồ điện tử ngập nước rất lớn thì rất lâu người dân mới đến lượt sửa chữa.

Người dân phố biển Nha Trang cần gì sau ngập lụt lịch sử?- Ảnh 5.

Món đồ nào trôi thì mất, món nào còn thì hư hỏng không biết có sửa được không

ẢNH: HIỀN LƯƠNG

Hiện nước lũ ở khu vực Nha Trang đã rút, lực lượng cứu hộ gần như đã tiếp cận các vùng ngập và hỗ trợ nhiều nhu yếu phẩm cho người dân. 

Hơn thế, các khu vực trung tâm không ngập, hàng quán vẫn mở bán và đủ sức đáp ứng cho người dân. 

Người dân phố biển Nha Trang cần gì sau ngập lụt lịch sử?- Ảnh 6.

Một điểm bán cá đã mở trở lại

ẢNH: HIỀN LƯƠNG

Người dân phố biển Nha Trang cần gì sau ngập lụt lịch sử?- Ảnh 7.

Siêu thị Go bị ngập nặng trong lũ

ẢNH: HIỀN LƯƠNG

Nhiều người đã chủ động đi mua sắm nhu yếu phẩm sau khi nước rút. Người dân rất mong sớm có điện nước để dọn dẹp nhà, cơ sở kinh doanh sau lũ. 

Riêng đối với nước sạch, hiện ngành nước đã có những động thái cung cấp nước sạch nhưng rất khiêm tốn, nước từ hệ thống yếu.

Người dân phố biển Nha Trang cần gì sau ngập lụt lịch sử?- Ảnh 8.

Đồ dùng bị lũ cuốn hòa vào rác thải

ẢNH: HIỀN LƯƠNG

Người dân phố biển Nha Trang cần gì sau ngập lụt lịch sử?- Ảnh 9.

Đồ đạc ngổn ngang trên đường phố

ẢNH: HIỀN LƯƠNG

Đoàn công tác của Bộ Chính trị do Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dẫn đầu đã đến Khánh Hòa thăm hỏi, động viên người dân tại địa phương chịu thiệt hại ngập lụt nghiêm trọng.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, Thường trực Ban Bí thư đã trao 20 tỉ đồng hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cho biết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa 50 tỉ đồng, triển khai 50 bác sĩ đến khám chữa bệnh và phòng trừ dịch bệnh; cùng với đó là hàng chục ngàn túi quà, túi thuốc, áo ấm, áo phao, nước suối. Hàng trăm tình nguyện viên sẽ tham gia vận chuyển điều phối quà, nấu cơm miễn phí cho người dân.

Theo báo cáo của Sở NN-MT tỉnh Khánh Hòa, toàn tỉnh có 196 điểm của 54 xã, phường bị ngập lụt với gần 15.000 hộ dân; 126 điểm quốc lộ, tỉnh lộ bị sạt lở; 15 người chết, 2 người mất tích, 20 người bị thương. Thiệt hại về kinh tế ước tính lên tới hàng ngàn tỉ đồng.



Khám phá thêm chủ đề

Nha Trang tây nha trang người dân cần gì sau lũ sửa xe sau lũ Dọn dẹp sau lũ Ngập lụt người dân ngập sâu Sửa xe Cứu hộ Nước rút Khánh Hòa
Top

