Đời sống

Nước rút ở rốn lũ Hòa Thịnh: Những chiếc quan tài trước cửa, 'xót xa không gì bằng'

Cao An Biên - Phạm Hữu - Huy Đạt
22/11/2025 14:25 GMT+7

Trưa nay, rốn lũ Hòa Thịnh, Đắk Lắk (Phú Yên cũ) nước dần rút. Một chiếc quan tài đặt trước căn nhà hiu quạnh ở thôn Mỹ Hòa khiến nhiều người xót xa: 'Trận lũ này mất mát quá lớn!'.

Ghi nhận của phóng viên Báo Thanh Niên trưa 22.11 tại rốn lũ Hòa Thịnh, Đắk Lắk (Phú Yên cũ) nước lũ dần rút, để lộ ra những căn nhà tan hoang. Nhiều người dân bắt đầu tìm cách dọn dẹp từ đống ngổn ngang. Trước căn nhà nằm trong ngõ nhỏ thuộc thôn Mỹ Hòa, một chiếc quan tài được đặt phía trước nhà, hiu quạnh. Bà Võ Thị Dân (58 tuổi) sống cạnh căn nhà cho biết bà là cháu dâu của người nằm trong quan tài, cụ Nguyễn Phùng (85 tuổi).

 "Lúc đó nước lên rất nhanh…" 

Theo lời kể của bà Dân, cụ ông sống neo đơn trong nhà, cụt một chân, tuổi cao sức yếu. Cụ không vợ, không con, chỉ có vài người họ hàng bên cạnh nhà. Khi nước lũ đổ về Hòa Thịnh đột ngột đêm 19.11, cụ ông đã không kịp thoát, chết ngộp ngay trong căn nhà. Nhà ai cũng ngập, mạnh ai nấy lo, ca nô cứu trợ kêu cũng không được

Quan tài trước nhà ở rốn lũ Hòa Thịnh, Đắk Lắk: 'Đau đớn không gì bằng!' - Ảnh 1.

Căn nhà bà Dân tan hoang sau lũ, bức tường còn in dấu mực nước lũ dâng lên gần tới nóc nhà

ẢNH: CAO AN BIÊN

"Đau đớn không gì bằng! Lũ này, còn giữ được mạng sống là may mắn, chứ nói gì tới chuyện mất tài sản. Ngày lũ lên phải ở nóc nhà, tôi cũng không nghĩ mình còn sống tới giờ", bà rưng rưng.

Nhìn căn nhà với tài sản bao năm tích cóp tan hoang theo dòng nước lũ, bà Dân bật khóc nức nở: "Mất hết rồi, không còn gì". Dẫn chúng tôi vào trong nhà, chỉ lên bức tường còn in dấu của mực nước lũ dâng cao gần tới nóc, bà nhớ lại đêm định mệnh khi trận lũ lịch sử tràn vào Hòa Thịnh.

"Nước lên nhanh tới mức không kịp trở tay. Tưởng tượng thế nào tôi cũng không nghĩ lũ sẽ dâng lên cao như vậy. Chồng đi hái cà phê xa nhà, con đi làm xa, một mình tôi ở nhà. Nước lên gần tới nóc, sợ quá, nửa đêm, tôi leo lên nóc nhà, chờ tới sáng. Đêm đó, tôi đã nghĩ mình sẽ chết, không còn gặp chồng con", người phụ nữ kể lại đêm kinh hoàng 19.11.

Trên nóc nhà, không có đồ ăn, nước uống, người phụ nữ vẫn cố trụ. Sau đó, bà may mắn được các đội cứu hộ và chính quyền địa phương hỗ trợ về thức ăn, nước uống.

Nhìn căn nhà của mình khi nước dần rút, bà xót xa vì tài sản bao năm để dành, tích cóp không còn, giấy tờ tùy thân cũng trôi theo dòng nước lũ. Tuy nhiên còn giữ được tính mạng, đoàn tụ với gia đình đã là may mắn với người phụ nữ.

Với bà Dân lúc này, không còn mong ước gì hơn lũ sớm rút hết để bà cũng như mọi người ở đây không còn phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất, không còn phải khổ sở vì lũ.

"Tôi cũng có người thân mất trong trận lũ này. Mất mát quá lớn không chỉ của gia đình tôi mà còn của bà con ở đây", bà xót xa kể.

Quan tài trước nhà ở rốn lũ Hòa Thịnh, Đắk Lắk: 'Đau đớn không gì bằng!' - Ảnh 2.

Quan tài trước nhà ở rốn lũ Hòa Thịnh, Đắk Lắk: 'Đau đớn không gì bằng!' - Ảnh 3.

Bà Dân bật khóc kể lại khoảnh khắc leo lên nóc nhà trong đêm, nghĩ mình sẽ chết

ẢNH: CAO AN BIÊN

Quan tài trước nhà ở rốn lũ Hòa Thịnh, Đắk Lắk: 'Đau đớn không gì bằng!' - Ảnh 4.

Rốn lũ Hòa Thịnh sáng nay nước dần rút, song nhiều nơi vẫn còn ngập sâu

ẢNH: CAO AN BIÊN

Anh Nguyễn Văn Vũ - cháu ông Phùng cũng kể lại, khi đó ông Phùng kêu rất lớn ở trong nhà, mẹ anh kế bên nghe được nhưng không thể qua cứu vì nước lên quá nhanh, chỉ có một mình bà ở nhà. "Lúc đó nước dâng rất nhanh, tới mái nhà. Còn tôi đi làm xa cách vài chục cây số", anh Vũ kể. 

Sáng hôm qua 21.11, nghe tin không lành, từ xa anh vội chạy về nhà. Dù nước ngập sâu, chảy siết, anh vẫn bất chấp về lo hậu sự. Về nhà, thấy ông nằm trên sàn đất, người cháu vô cùng xót xa. Anh nhờ hàng xóm cùng phụ mang ông lên giường nằm, sau đó dọn dẹp lại nhà. Anh Vũ cùng cha mặc áo quan cho cụ ông xấu số, lập bàn thờ nhỏ cắm vài cây nhang.

Trong căn nhà nhỏ quạnh hiu không còn bất cứ bàn ghế, tủ mà chỉ có ông Phùng nằm lạnh lẽo giữa nhà. Chiếc quan tài được chính quyền địa phương hỗ trợ đặt nằm trước cửa.

Anh Vũ cũng cho biết, thương ông nên sẽ cố gắng lo hậu sự đến khi hoàn tất. Tuy nhiên, việc lũ lụt thì cũng chỉ biết để quan tài ông Phùng nằm đó, chưa biết khi nào sẽ chôn vì nước vẫn còn ngập.

Quan tài trước nhà ở rốn lũ Hòa Thịnh, Đắk Lắk: 'Đau đớn không gì bằng!' - Ảnh 5.

Nhiều người cùng nhau bê quan tài vì trong nhà có người mất do mưa lũ

ẢNH: CAO AN BIÊN

Quan tài trước nhà ở rốn lũ Hòa Thịnh, Đắk Lắk: 'Đau đớn không gì bằng!' - Ảnh 6.

Căn nhà nơi cụ Nguyễn Phùng sống một mình nay chỉ còn hiu quạnh chiếc quan tài phía trước

ẢNH: CAO AN BIÊN

Ông Trần Ngọc Đức, trưởng thôn Mỹ Hòa cho biết tính tới sáng nay 22.11, trong thôn có 4 người không qua khỏi vì lũ. Họ đều là những người tuổi cao, có bệnh tật trong người, nước lũ dâng bất ngờ nên không kịp thoát.

"Xót xa! Xót xa không gì bằng. Trận lũ này mất mát quá lớn. Tôi tiếp tục tới hộ khác trong thôn có người mất để tiếp tục hỗ trợ", ông Đức nói. 

Quan tài trước nhà ở rốn lũ Hòa Thịnh, Đắk Lắk: 'Đau đớn không gì bằng!' - Ảnh 7.

Những chiếc quan tài xuất hiện ở rốn lũ Hòa Thịnh, nhiều người xót xa trước sự ra đi của người thân, hàng xóm

ẢNH: PHẠM HỮU

Quan tài trước nhà ở rốn lũ Hòa Thịnh, Đắk Lắk: 'Đau đớn không gì bằng!' - Ảnh 8.

Quan tài được đặt sẵn ở nhà người dân xã Hòa Thịnh

ẢNH: PHẠM HỮU

Vực dậy tinh thần

Cũng ở thôn Mỹ Hòa, bà Nguyễn Thị Làm (44 tuổi) vừa lau rửa đồ đạc trong nhà bằng nước lũ vì điện nước không có, vừa nở nụ cười vực lại tinh thần. Nhà có nền cao, bà Làm chưa từng nghĩ nước lũ sẽ dâng lên tới nhà tận 2 m như vậy.

Khi nước lũ dần rút, bà bắt đầu dọn dẹp. Tuy nhiên, tài sản của gia đình bị mất mát lớn khiến người phụ nữ xót xa. "Nhà trữ bao nhiêu bao lúa, giờ ngập hết, hư hết, chắc bán cho vịt ăn không biết có ai mua không. Còn tài sản khác thì…", bà Làm thở dài.

Tuy nhiên với người phụ nữ này, giữ được tính mạng, sức khỏe sau trận lũ này, gia đình 5 người vẫn ở cạnh cùng nhau đã là niềm hạnh phúc và là "cái được" quá lớn.

Quan tài trước nhà ở rốn lũ Hòa Thịnh, Đắk Lắk: 'Đau đớn không gì bằng!' - Ảnh 9.

Nhiều nhà ở xã Hòa Thịnh ngổn ngang sau mưa lũ

ẢNH: PHẠM HỮU

Quan tài trước nhà ở rốn lũ Hòa Thịnh, Đắk Lắk: 'Đau đớn không gì bằng!' - Ảnh 10.

Nhiều gia đình thiệt hại nặng nề do mưa lũ

ẢNH: PHẠM HỮU

Hàng xóm của bà Làm, bà Hồ Thị Phụng lội trong dòng nước lũ rút còn quá đầu gối thì lắc đầu: "Mấy trăm con gà, vịt nuôi, gà cũng là gà giống mua đắt tiền, giờ chết hết. Nhưng bây giờ người thân còn nhìn thấy nhau, hàng xóm còn gặp nhau là được rồi, tài sản kiếm lại sau!".

Trưa nay 22.11, mưa lớn vẫn xuất hiện ở phường Hòa Thịnh. Chính quyền địa phương cũng như các đội cứu hộ, cứu trợ vẫn nỗ lực hỗ trợ bà con từ nhu yếu phẩm, quan tài đến công tác cứu nạn, cứu hộ…

Quan tài trước nhà ở rốn lũ Hòa Thịnh, Đắk Lắk: 'Đau đớn không gì bằng!' - Ảnh 11.

Nhà bà Phụng thiệt hại nhiều tài sản, gia súc gia cầm sau lũ

ẢNH: PHẠM HỮU

 

Khám phá thêm chủ đề

quan tài Mưa lũ vùng lũ Đắk Lắk xã Hoà Thịnh vùng lũ
Tòa soạn

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
