Sau 4 trận lũ trong 1 tháng, người Huế gom quà cứu trợ Đắk Lắk

Ngày 21.11, có 2 chuyến xe chở một loại hàng cứu trợ đặc biệt từ TP.Huế hướng vào vùng lũ lụt ở Đắk Lắk (tỉnh Phú Yên cũ). Đó là những thùng mì gói, hộp sữa, cân gạo, chai dầu ăn... bà con xứ Huế vừa nhận cứu trợ từ các nhà hảo tâm.

Đồ đem về nhà chưa dùng hết thì nghe tin lũ dữ bủa vây Đắk Lắk khiến nhiều vùng bị cô lập, người dân chịu đói, chịu rét nên họ bàn nhau san sẻ những món qùa.

Nhận lại rồi cho đi

"Chúng tôi đón nhận rất nhiều tình cảm của bà con cả nước. Hôm nay, khu vực Phú Yên đang gặp hoạn nạn, chúng tôi xin được gửi gắm những phần quà nhỏ bé nhưng chứa đựng tình cảm, mong bà con bình an, vượt qua khó khăn. Nhận lại rồi cho đi", chị Nguyễn Thị Thảo, 31 tuổi, ở tổ dân phố Giáp Thượng, phường Kim Trà (huyện Hương Trà cũ) chia sẻ.

Quê chị Thảo ở ven con sông Bồ, mỗi mùa lũ đều bị ngập sâu. 4 lần lũ về trong 1 tháng qua thì có đến 3 lần nhà chị Thảo bị ngập nước cả mét. Nhiều hộ dân trong khu vực này còn ngập sâu hơn.

Hàng cứu trợ nhận được đem san sẻ cho vùng lũ thiệt hại nhiều hơn Ảnh: Nguyễn Nguyễn

Những ngày qua, chị Thảo và bà con nhận được nhiều quà cứu trợ lũ lụt của các nhà hảo tâm. Vì thế, mọi người bàn với nhau trên nhóm mạng xã hội của tổ dân phố, gom góp quà cứu trợ gửi vào Phú Yên.

"Nhà được cho thứ gì thì giờ cho lại thứ đó. Nhà nào hết đồ thì mua thêm thùng mì, bao gạo góp sức chung tay", chị Thảo kể.

Chưa đầy 1 ngày kêu gọi và soạn hàng hóa cùng với sự đóng góp các tổ dân phố lân cận, mọi người quyên góp được 1 xe tải lớn nhu yếu phẩm. Trưa 21.11, đoàn đã lên đường đi Đắk Lắk, dự tính vào đến khu vực Phú Yên cũ, thấy nơi nào cần giúp đỡ khẩn cấp thì trao tặng.

Trải qua lũ dữ vẫn kiên cường

Cách chỗ chị Thảo khoảng 10 km, xã Quảng Điền (huyện Quảng Điền cũ) nơi chị Bế Thị Sáu Hậu, 42 tuổi làm dâu có nhiều tuyến đường nước lũ chưa rút hết.

"Nghe thông tin Phú Yên cũ mưa lớn rồi xả lũ trong đêm, tôi rất lo lắng, mới đây thôi nhà tôi cũng trải qua tình cảnh ấy. Ý tưởng kêu gọi mọi mọi người chung tay giúp đỡ bà con nhen nhóm trong đầu, nhưng sợ cá nhân mình không làm được", chị Hậu trăn trở.

Người dân xã Quảng Điền chung tay hướng về vùng lũ Ảnh: Sáu Hậu

May mắn, khi bày tỏ ý nghĩ đó với vài người thân quen trong xã, mọi người đã cùng chị thực hiện. Sau khi chia sẻ lời kêu gọi góp nhu yếu phẩm, một lượng hàng lớn được tập trung lại trong 1 ngày. Đó là những món hàng từ thiện đã nhận được chưa dùng đến, hoặc có người tùy tâm chủ động mua thêm, cũng có người gửi tiền.

"Có được 2.000 thùng mì gói và 5 tấn gạo. Tiền mặt nhận được chúng tôi mua thêm 7.200 bánh mì tươi, hơn 600 gói lương khô...", chị Hậu cho biết. Tất cả đã được chất gần đầy một chiếc container 0 đồng, xuất phát đi Phú Yên lúc 21 giờ 30, tối 21.11.

Chị Hậu (áo đỏ) cùng người dân xã Quảng Điền chuẩn bị chuyển hàng hóa lên xe đi cứu trợ lũ lụt ở Đắk Lắk Ảnh: NVCC





Trong lúc hoạn nạn, tinh thần lá lành đùm lá rách của người Việt một lần nữa cần được lan tỏa mạnh mẽ. Mỗi sự đóng góp, dù nhỏ nhất, cũng là một nguồn động viên to lớn giúp bà con có vùng lũ thêm điều kiện để sớm khắc phục hậu quả sau lũ.

"Cũng giống như người dân Huế vậy, qua nhiều cơn lũ dữ vẫn lạc quan và kiên cường", chị Hậu nói.