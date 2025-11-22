Cảnh sát đường thủy Gia Lai vượt sóng tiếp sức người dân đảo Hải Minh

Trưa 22.11, mặt biển Quy Nhơn (Gia Lai) vẫn còn sẫm màu sau nhiều ngày mưa lớn. Từng con sóng đập mạnh vào mạn ca nô khi Đội Cảnh sát đường thủy (Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp cùng các doanh nghiệp địa phương chở theo hàng trăm phần quà vượt sóng hướng về đảo Hải Minh (khu vực 9, P.Quy Nhơn).

Hàng trăm phần quà vượt sóng hướng về đảo Hải Minh ẢNH: HẢI PHONG

Mỗi suất quà gồm nhiều nhu yếu phẩm như nước lọc, lương khô, mì tôm, sữa… Những nhu yếu phẩm tưởng chừng bình thường nhưng lúc này chính là "phao cứu sinh" cho hơn 500 hộ dân đang vật lộn trong cảnh thiếu điện, thiếu nước giữa mùa mưa lũ.

Hàng cứu trợ vượt sóng đến với người dân bị cô lập

Từ ngày 16 - 19.11, mưa lớn khiến nhiều địa phương của Gia Lai chìm trong nước. Khu vực 9 (Quy Nhơn) trên đảo Hải Minh bị cô lập hoàn toàn, sóng lớn khiến việc qua lại đất liền gần như bất khả thi. Người dân phải sống trong cảnh mất điện 4 ngày liền, nước sinh hoạt phải gánh từng can từ các giếng trên đảo.

Bà Trần Thị Tâm (51 tuổi) vẫn nhớ cảm giác bất lực khi cả đảo chìm trong bóng tối: "Đợt bão số 13 mất điện 9 ngày. Giờ đợt lũ lại mất 4 ngày. Không điện, không nước… mọi thứ khó khăn lắm. Tối đến thì thắp đèn dầu, còn nước phải đi gánh từng thùng để dùng".

Những phần quà được vận chuyển lên đảo Hải Minh ẢNH: HẢI PHONG

Bà Tâm lo lắng cho bọn trẻ mỗi lần mưa to, gió lớn, việc đi lại vô cùng nguy hiểm. "Chỉ mong có phương tiện để học sinh đi học, bà con qua lại an toàn hơn", bà nói.

Còn ông Đinh Văn Cu (55 tuổi) cũng cho biết mỗi mùa mưa bão là người dân ở đây lại thấp thỏm vì mất điện, thiếu nước uống. "Hôm nay được các chiến sĩ CSGT mang nước, mang lương thực ra hỗ trợ, bà con mừng lắm. Cảm ơn các anh nhiều", ông Cu xúc động.

Khi ca nô cập bến, nhiều người dân đứng đợi sẵn ai nấy điều vui mừng vì những món quà quá đỗi thiết thực. Những phần quà gồm mì tôm, nước lọc, sữa, lương khô được chuyền tay nhau từ chiến sĩ đến người dân trong không khí rộn ràng nhưng ấm áp tình người.

Thiếu tá Đỗ Quốc Thành, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát đường thủy (Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai), tặng quà cho người dân đảo Hải Minh

ẢNH: HẢI PHONG

Ông Trần Văn Tư (57 tuổi, ở Gia Lai), đại diện nhóm doanh nghiệp cùng tham gia hỗ trợ, chia sẻ: "Bà con đảo Hải Minh đang rất khó khăn. Chúng tôi muốn trực tiếp trao từng phần quà để giúp họ vơi bớt niềm lo trong lúc bị cô lập vì lũ".

Chỉ mong bà con có cái để dùng trước mắt

Thiếu tá Đỗ Quốc Thành, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát đường thủy (Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai), cho biết đây là một trong những địa bàn bị chia cắt sau đợt mưa lũ. Sóng lớn khiến ca nô nhiều lúc không thể tiếp cận, việc vận chuyển hàng cứu trợ rất khó khăn.

"Chúng tôi đã kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ 200 suất quà gồm mì, nước lọc, sữa, lương khô… để bà con có cái dùng trước mắt, vượt qua những ngày thiếu điện, thiếu nước", thiếu tá Thành nói.

Nước uống là một trong những món quà mà người dân Hải Minh cần nhất khi bị cô lập ẢNH: HẢI PHONG

PV Hải Phong của Báo Thanh Niên hỗ trợ lực lượng Cảnh sát đường thủy đem nhu yếu phẩm xuống ca nô ẢNH: HẢI PHONG

Giữa bến đảo nhỏ, gió vẫn còn lạnh và sóng vẫn dậy, nhưng không ai còn quá lo lắng khi những thùng nước sạch đã đến, từng gói mì được phát tận tay. Những cái bắt tay, lời cảm ơn vang lên liên tục, xua tan phần nào mệt mỏi sau chuỗi ngày bị cô lập.