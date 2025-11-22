Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Hỗ trợ khẩn cấp hàng chục ngàn hộ dân vùng lũ Gia Lai

Đức Nhật
Đức Nhật
22/11/2025 14:19 GMT+7

Tỉnh Gia Lai triển khai gói hỗ trợ khẩn cấp cho hàng chục ngàn hộ dân bị ngập sâu, gồm gạo, tiền mặt và hỗ trợ nhà ở, nhằm giúp người dân vùng lũ sớm ổn định đời sống.

Những ngày qua mưa rất lớn kéo dài, nước trên các sông dâng nhanh đã khiến nhiều khu vực phía đông tỉnh Gia Lai trở thành vùng lũ.

Hỗ trợ khẩn cấp hàng chục ngàn hộ dân vùng lũ Gia Lai- Ảnh 1.

Nhiều khu vực phía đông tỉnh Gia Lai trở thành vùng lũ

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Theo thống kê sơ bộ, có hơn 19.200 nhà dân bị ngập sâu trên 1,5 m, nhiều nơi ngập từ 2 - 3 m, tập trung chủ yếu tại các P.Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Bắc, và các xã Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Ia Tul, Ia Rsai, Uar... Ước tính tổng thiệt hại ban đầu hơn 1.000 tỉ đồng.

Nhằm kịp thời hỗ trợ khó khăn của người dân có nhà bị ngập, mất mát tài sản, hoa màu sớm ổn định cuộc sống, tỉnh Gia Lai quyết định hỗ trợ khẩn cấp cho nhân dân bị thiệt hại khắc phục hậu quả do mưa lũ lịch sử. 

Cụ thể, hỗ trợ 15 kg gạo/người/tháng cho các hộ có nhà bị ngập, thời gian hỗ trợ 3 tháng.

Bên cạnh đó, hỗ trợ tiền mặt cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có nhà bị ngập 2 triệu đồng/hộ/tháng, thời gian hỗ trợ 3 tháng.

Hỗ trợ thiệt hại về nhà ở: Nhà sập hoàn toàn hỗ trợ 60 triệu đồng/nhà; nhà bị tốc mái hoàn toàn hỗ trợ 5 triệu đồng/nhà; bị hư hỏng, tốc mái một phần hỗ trợ 2 triệu đồng/nhà.

Nguồn kinh phí thực hiện từ ngân sách nhà nước, quỹ phòng chống thiên tai, nguồn xã hội hóa và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Sáng 22.11, UBND tỉnh Gia Lai đã cấp cho các địa phương 1.100 thùng mì tôm, 2.500 thùng nước khoáng để hỗ trợ kịp thời cho các hộ dân đang bị nước lũ chia cắt. 

Toàn bộ nhu yếu phẩm này, UBND tỉnh đã chỉ đạo các địa phương khẩn trương phân phát cho người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt vừa qua trên địa bàn.

Hỗ trợ khẩn cấp hàng chục ngàn hộ dân vùng lũ Gia Lai- Ảnh 2.

Đại tướng Phan Văn Giang thăm, tặng quà cho người dân vùng lũ

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Cùng ngày, đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã đến thăm hỏi, động viên người dân tại các vùng ngập lụt như xã Tuy Phước, Tuy Phước Đông (trước đây thuộc H.Tuy Phước Bình Định).

Tại đây đại tướng đã tặng 50 suất quà cho người dân thôn Huỳnh Mai bị thiệt hại cho mưa lũ; Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tặng 20 suất quà. 

Ngoài ra, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cũng hỗ trợ tỉnh Gia Lai 20 tỉ đồng; Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng hỗ trợ tỉnh Gia Lai 10 tỉ đồng, 10 tấn lương khô, 5.000 bộ quần áo, 2.500 màn tuyn đôi, 2.500 màn tuyn đơn. TP.Hà Nội hỗ trợ tỉnh Gia Lai 50 tỉ đồng để khắc phục hậu quả mưa lũ.

