Gia Lai oằn mình vì lũ dữ: Bàng hoàng khi nhà trống hoắc, đàn bò theo nước cuốn đi

Ngày 20.11, khi nước lũ ở nhiều khu vực như phường Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Đông, xã Tuy Phước, Tuy Phước Đông (Gia Lai, trước đây thuộc tỉnh Bình Định) bắt đầu rút dần. Bùn đất phủ dày khắp sân, nhiều tuyến đường vẫn loang lổ nước, đồ đạc ngổn ngang, ẩm ướt nằm lại - dấu tích của một đêm lũ dữ tràn về khiến người dân không kịp trở tay. Nhiều hộ vẫn bị cô lập, mong chờ từng chuyến hàng cứu trợ.

Phường Quy Nhơn Bắc (Gia Lai) chìm trong biển nước ẢNH: NGUYỄN DŨNG

Bà Lê Thị Mân (55 tuổi, thôn Phổ Trạch, xã Tuy Phước) đứng lặng bên quốc lộ 19, ánh mắt còn hoảng sợ khi nhớ lại thời khắc nước lũ ập vào lúc nửa đêm. Nước lên quá nhanh, bà và gia đình chỉ kịp bỏ lại toàn bộ tài sản, lao sang nhà hàng xóm trú tạm trên tầng 2, phó mặc tất cả cho dòng nước dữ.

"Sáng nay tôi phải tìm đường lên đây để xin nước uống, nhu yếu phẩm. Nhà cửa thì đành chờ nước rút rồi dọn dẹp sau. Tối qua nhanh quá, không kịp mang theo gì…", bà Mân nghẹn lời, đôi bàn tay run run vì lạnh và lo âu.

Bò của người dân phường Quy Nhơn Bắc chết la liệt sau lũ ẢNH: ĐỊNH TRƯƠNG

Ở khu vực 2, phường Quy Nhơn Bắc, ông Trần Ngọc Sáu (55 tuổi) vẫn chưa hết bàng hoàng vì trận nước lũ mà ông ví là "cao hơn năm 2009 rất nhiều". Chỉ trong vài giờ, nước đã cuốn trôi đi những thứ ông dành dụm suốt nhiều năm. Hơn 1 tấn lúa ngập nước, 2 con bò bị lũ cuốn chết. Căn nhà của ông giờ chỉ còn lại những mảng tường loang lổ và vài món đồ hư hỏng.

"Tôi không kịp di dời gì cả. Nước lên là cuốn đi… Chỉ biết nhìn mà bất lực", ông Sáu nói, mắt đỏ hoe.

Bà Lê Thị Mân (ở xã Tuy Phước) với đôi mắt đỏ hoe ẢNH: HẢI PHONG

Cách đó không xa, bà Nguyễn Thị Huệ cũng mất mát nặng nề không kém. 400 con gà, tài sản lớn nhất của gia đình bà, bị lũ cuốn trôi trong đêm. Bà đã chạy lên chỗ cao trú tạm, nhưng khi quay về, thứ đập vào mắt bà chỉ là khoảng sân đầy bùn đất và chuồng trại trống hoác.

"Nước lớn quá, tôi không cứu được gì. 400 con gà đó là tất cả của gia đình tôi…", bà Huệ nói, nước mắt lăn dài trên gương mặt sạm nắng.

Lực lượng chức năng cứu hộ một gia đình bị ngập trong đêm ẢNH: CTV

Từ khi nước lũ dâng lên, nhiều xã phường phía đông tỉnh Gia Lai mất điện, sóng điện thoại chập chờn. Không có điện, người dân phải thắp đèn dầu phục vụ sinh hoạt.

Lực lượng quân đội hỗ trợ di dời người dân trong đêm đến nơi ở an toàn ẢNH: CTV

Bà Trần Thị Nhung, trú tại tổ 8, phường Quy Nhơn Đông cho biết khi lũ về, ba bà cháu đã mắc kẹt suốt 2 ngày trên lầu. Trong thời gian mắc kẹt, có lực lượng đến tiếp tế cơm nước. Hiện tại, nơi ở vẫn chưa có điện và bị cô lập nên gia đình chỉ biết sống nhờ sự hỗ trợ của lực lượng chức năng.

Bà Trần Thị Nhung, trú tại tổ 8, phường Quy Nhơn Đông phải thắp đèn dầu để sinh hoạt ẢNH: ĐỨC

Ngay trong đêm, lực lượng chức năng vẫn đang tìm cách vận chuyển hàng hóa, nhu yếu phẩm vào các khu vực ngập sâu hỗ trợ người dân bị cô lập.

Giữa cảnh hoang tàn sau lũ, những câu chuyện mất mát, những ánh mắt hoang mang của người dân Gia Lai khiến ai nhìn thấy cũng không khỏi chạnh lòng. Lũ bắt đầu rút, nhưng nỗi lo về những ngày tới về bữa ăn, chỗ ở, về những khoản vay mượn để gây dựng lại gia đình vẫn còn chồng chất.

Lực lượng quân đội dùng ca nô vượt lũ đưa cháu bé đến nơi an toàn ẢNH: CTV

Điều người dân mong nhất lúc này là từng chuyến hỗ trợ đến kịp thời, để họ có thêm động lực đứng dậy từ đống hoang tàn, khôi phục lại cuộc sống vốn dĩ còn nhiều khó khăn.

Mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực phía đông tỉnh Gia Lai chìm trong biển nước ẢNH: ĐỨC NHẬT

Lực lượng chức năng đưa cụ già đến nơi an toàn khi lũ vào nhà ẢNH: CTV

Phố biển Quy Nhơn (Gia Lai) chìm trong biển nước ẢNH: NGUYỄN DŨNG

Người dân ở phường Quy Nhơn Đông di chuyển bằng ghe khi nước lũ bao vây ẢNH: HẢI PHONG

Lực lượng CSGT Công an tỉnh Gia Lai dùng ca nô vận chuyển nước, nhu yếu phẩm cho người dân đang bị cô lập do lũ tràn về ẢNH: HẢI PHONG

Người phụ nữ lội lụt ra đường chính xin nhu yếu phẩm nhưng vừa phân phát hết, nỗi thất vọng còn vương trên khuôn mặt ẢNH: ĐỨC NHẬT

Những chuyến hàng vẫn đang tiếp tục được chuyển vào vùng ngập lụt trong đêm ẢNH: ĐỨC NHẬT





