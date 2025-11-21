Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống

Gia Lai oằn mình vì lũ dữ: Bàng hoàng khi nhà trống hoắc, đàn bò theo nước cuốn đi

Đức Nhật - Hải Phong
21/11/2025 06:00 GMT+7

Nước lũ rút chậm để lại cảnh hoang tàn ở Gia Lai: nhiều nhà dân trống hoác, bò gà bị cuốn trôi, người dân bàng hoàng kể lại khoảnh khắc chạy lũ trong đêm.

Ngày 20.11, khi nước lũ ở nhiều khu vực như phường Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Đông, xã Tuy Phước, Tuy Phước Đông (Gia Lai, trước đây thuộc tỉnh Bình Định) bắt đầu rút dần. Bùn đất phủ dày khắp sân, nhiều tuyến đường vẫn loang lổ nước, đồ đạc ngổn ngang, ẩm ướt nằm lại - dấu tích của một đêm lũ dữ tràn về khiến người dân không kịp trở tay. Nhiều hộ vẫn bị cô lập, mong chờ từng chuyến hàng cứu trợ.

Gia Lai khắc phục hậu quả lũ dữ: Những mất mát và hy vọng từ người dân - Ảnh 1.

Phường Quy Nhơn Bắc (Gia Lai) chìm trong biển nước

ẢNH: NGUYỄN DŨNG

Bà Lê Thị Mân (55 tuổi, thôn Phổ Trạch, xã Tuy Phước) đứng lặng bên quốc lộ 19, ánh mắt còn hoảng sợ khi nhớ lại thời khắc nước lũ ập vào lúc nửa đêm. Nước lên quá nhanh, bà và gia đình chỉ kịp bỏ lại toàn bộ tài sản, lao sang nhà hàng xóm trú tạm trên tầng 2, phó mặc tất cả cho dòng nước dữ.

"Sáng nay tôi phải tìm đường lên đây để xin nước uống, nhu yếu phẩm. Nhà cửa thì đành chờ nước rút rồi dọn dẹp sau. Tối qua nhanh quá, không kịp mang theo gì…", bà Mân nghẹn lời, đôi bàn tay run run vì lạnh và lo âu.

Gia Lai oằn mình vì lũ dữ: Bàng hoàng khi nhà trống hoắc, đàn bò theo nước cuốn đi - Ảnh 2.

Bò của người dân phường Quy Nhơn Bắc chết la liệt sau lũ

ẢNH: ĐỊNH TRƯƠNG

Ở khu vực 2, phường Quy Nhơn Bắc, ông Trần Ngọc Sáu (55 tuổi) vẫn chưa hết bàng hoàng vì trận nước lũ mà ông ví là "cao hơn năm 2009 rất nhiều". Chỉ trong vài giờ, nước đã cuốn trôi đi những thứ ông dành dụm suốt nhiều năm. Hơn 1 tấn lúa ngập nước, 2 con bò bị lũ cuốn chết. Căn nhà của ông giờ chỉ còn lại những mảng tường loang lổ và vài món đồ hư hỏng.

"Tôi không kịp di dời gì cả. Nước lên là cuốn đi… Chỉ biết nhìn mà bất lực", ông Sáu nói, mắt đỏ hoe.

Gia Lai khắc phục hậu quả lũ dữ: Những mất mát và hy vọng từ người dân - Ảnh 3.

Bà Lê Thị Mân (ở xã Tuy Phước) với đôi mắt đỏ hoe

ẢNH: HẢI PHONG

Cách đó không xa, bà Nguyễn Thị Huệ cũng mất mát nặng nề không kém. 400 con gà, tài sản lớn nhất của gia đình bà, bị lũ cuốn trôi trong đêm. Bà đã chạy lên chỗ cao trú tạm, nhưng khi quay về, thứ đập vào mắt bà chỉ là khoảng sân đầy bùn đất và chuồng trại trống hoác.

"Nước lớn quá, tôi không cứu được gì. 400 con gà đó là tất cả của gia đình tôi…", bà Huệ nói, nước mắt lăn dài trên gương mặt sạm nắng.

Gia Lai oằn mình vì lũ dữ: Bàng hoàng khi nhà trống hoắc, đàn bò theo nước cuốn đi - Ảnh 4.

Lực lượng chức năng cứu hộ một gia đình bị ngập trong đêm

ẢNH: CTV

Từ khi nước lũ dâng lên, nhiều xã phường phía đông tỉnh Gia Lai mất điện, sóng điện thoại chập chờn. Không có điện, người dân phải thắp đèn dầu phục vụ sinh hoạt.

Gia Lai oằn mình vì lũ dữ: Bàng hoàng khi nhà trống hoắc, đàn bò theo nước cuốn đi - Ảnh 5.

Lực lượng quân đội hỗ trợ di dời người dân trong đêm đến nơi ở an toàn

ẢNH: CTV

Bà Trần Thị Nhung, trú tại tổ 8, phường Quy Nhơn Đông cho biết khi lũ về, ba bà cháu đã mắc kẹt suốt 2 ngày trên lầu. Trong thời gian mắc kẹt, có lực lượng đến tiếp tế cơm nước. Hiện tại, nơi ở vẫn chưa có điện và bị cô lập nên gia đình chỉ biết sống nhờ sự hỗ trợ của lực lượng chức năng.

Gia Lai khắc phục hậu quả lũ dữ: Những mất mát và hy vọng từ người dân - Ảnh 6.

Bà Trần Thị Nhung, trú tại tổ 8, phường Quy Nhơn Đông phải thắp đèn dầu để sinh hoạt

ẢNH: ĐỨC

Ngay trong đêm, lực lượng chức năng vẫn đang tìm cách vận chuyển hàng hóa, nhu yếu phẩm vào các khu vực ngập sâu hỗ trợ người dân bị cô lập.

Giữa cảnh hoang tàn sau lũ, những câu chuyện mất mát, những ánh mắt hoang mang của người dân Gia Lai khiến ai nhìn thấy cũng không khỏi chạnh lòng. Lũ bắt đầu rút, nhưng nỗi lo về những ngày tới về bữa ăn, chỗ ở, về những khoản vay mượn để gây dựng lại gia đình vẫn còn chồng chất.

Gia Lai khắc phục hậu quả lũ dữ: Những mất mát và hy vọng từ người dân - Ảnh 7.

Lực lượng quân đội dùng ca nô vượt lũ đưa cháu bé đến nơi an toàn

ẢNH: CTV

Điều người dân mong nhất lúc này là từng chuyến hỗ trợ đến kịp thời, để họ có thêm động lực đứng dậy từ đống hoang tàn, khôi phục lại cuộc sống vốn dĩ còn nhiều khó khăn.

Gia Lai khắc phục hậu quả lũ dữ: Những mất mát và hy vọng từ người dân - Ảnh 8.

Mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực phía đông tỉnh Gia Lai chìm trong biển nước

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Gia Lai khắc phục hậu quả lũ dữ: Những mất mát và hy vọng từ người dân - Ảnh 9.

Lực lượng chức năng đưa cụ già đến nơi an toàn khi lũ vào nhà

ẢNH: CTV

Gia Lai khắc phục hậu quả lũ dữ: Những mất mát và hy vọng từ người dân - Ảnh 10.

Phố biển Quy Nhơn (Gia Lai) chìm trong biển nước

ẢNH: NGUYỄN DŨNG

Gia Lai khắc phục hậu quả lũ dữ: Những mất mát và hy vọng từ người dân - Ảnh 11.

Người dân ở phường Quy Nhơn Đông di chuyển bằng ghe khi nước lũ bao vây

ẢNH: HẢI PHONG

Gia Lai khắc phục hậu quả lũ dữ: Những mất mát và hy vọng từ người dân - Ảnh 12.

Lực lượng CSGT Công an tỉnh Gia Lai dùng ca nô vận chuyển nước, nhu yếu phẩm cho người dân đang bị cô lập do lũ tràn về

ẢNH: HẢI PHONG

Gia Lai khắc phục hậu quả lũ dữ: Những mất mát và hy vọng từ người dân - Ảnh 13.

Người phụ nữ lội lụt ra đường chính xin nhu yếu phẩm nhưng vừa phân phát hết, nỗi thất vọng còn vương trên khuôn mặt

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Gia Lai khắc phục hậu quả lũ dữ: Những mất mát và hy vọng từ người dân - Ảnh 14.

Những chuyến hàng vẫn đang tiếp tục được chuyển vào vùng ngập lụt trong đêm

ẢNH: ĐỨC NHẬT



Tin liên quan

Đắk Lắk: 100 can axit sunfuric độc hại trôi nổi giữa dòng nước lũ

Đắk Lắk: 100 can axit sunfuric độc hại trôi nổi giữa dòng nước lũ

Công an xã Sơn Thành (Đắk Lắk) đã phát đi cảnh báo khẩn cấp về việc mưa lũ cuốn trôi khoảng 100 can axit sunfuric (20 lít/can) từ một nhà máy ra ngoài.

Khám phá thêm chủ đề

lũ dữ ngập lụt gia lai lũ lịch sử tài sản thiệt hại Gia Lai
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận