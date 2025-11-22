Phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ tại Đắk Lắk

Sáng 22.11, Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình có mặt tại xã Tuy An Tây và xã Đồng Xuân (tỉnh Đắk Lắk - trước đây thuộc tỉnh Phú Yên cũ) để nắm tình hình và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả mưa lũ.

Thượng tướng Trương Thiên Tô, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và thiếu tướng Lương Đình Chung, Chính ủy Quân khu 5 cùng tham gia đoàn công tác.

Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình thị sát và thăm hỏi, tặng quà người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ tại xã Tuy An Tây ẢNH: V.V

Tại xã Tuy An Tây, Phó thủ tướng khảo sát hiện trường sau khi nước rút, động viên lực lượng quân đội đang hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh môi trường.

Ông đến thắp hương và chia buồn với gia đình bà Lê Thị Kim Hồng, có bố và mẹ chồng tử vong trong đợt lũ vừa qua, đồng thời trao phần quà hỗ trợ khẩn cấp.

Phó thủ tướng chia buồn, thăm hỏi, tặng quà gia đình bà Lê Thị Kim Hồng (xã Tuy An Tây), có bố và mẹ chồng tử vong do lũ lụt ẢNH: V.V

Phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình thăm hỏi tình hình, động viên một chiến sĩ đang làm nhiệm vụ giúp dân tại vùng lũ Đắk Lắk ẢNH: V.V

Rời Tuy An Tây, đoàn công tác tiếp tục đến xã Đồng Xuân, thăm lực lượng đang làm nhiệm vụ cứu hộ - cứu nạn và trao quà cho các hộ dân bị thiệt hại nặng. Phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình ân cần động viên người dân nỗ lực vượt qua giai đoạn khó khăn, sớm ổn định đời sống và sản xuất.

Phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình yêu cầu chính quyền địa phương tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ kịp thời, chu đáo và tuyệt đối không để người dân bị bỏ sót trong quá trình cứu trợ.

Phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình thăm hỏi, động viên, tặng quà các hộ dân bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ tại xã Đồng Xuân ẢNH: V.V

Phó thủ tướng thăm hỏi, động viên, tặng quà cán bộ, chiến sĩ công an đang giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ ẢNH: V.V

Yêu cầu tập trung tối đa cho công tác khắc phục

Tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk, Phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của chính quyền, quân đội, công an và lực lượng tuyến đầu khi đưa 11.500 hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm, hỗ trợ dọn dẹp trong thời điểm nước rút.

Phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk ẢNH: V.V

Phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình yêu cầu địa phương tiếp tục nghiêm túc triển khai đồng bộ, hiệu quả chỉ thị của Bộ Chính trị, các công điện của Thủ tướng Chính phủ, các chỉ đạo của Chính phủ về công tác phòng chống thiên tai, bão lũ; khẩn trương sửa chữa các tuyến giao thông sạt lở, khôi phục điện và thông tin liên lạc; hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa, tái sản xuất.

Đặc biệt, ông lưu ý công tác phòng chống dịch bệnh sau lũ, cảnh báo sớm nguy cơ sạt lở, bố trí điểm tránh trú an toàn và phân phối hàng cứu trợ đúng đối tượng, minh bạch, ưu tiên gia đình chính sách, người nghèo, người yếu thế. Lực lượng vũ trang chỉ được rút quân khi hoàn tất việc hỗ trợ người dân.

Lực lượng quân đội đang hỗ trợ người dân Đắk Lắk khắc phục hậu quả mưa lũ ẢNH: V.V

Bên cạnh đó, Phó thủ tướng đề nghị các cấp, ngành của Đắk Lắk triển khai sớm các chương trình, gói hỗ trợ phục hồi kinh tế - sản xuất ngay sau khi nước rút.

Đau xót vì mất trắng tài sản sau lũ “Mất hết rồi, nghĩ mà tủi thân quá”