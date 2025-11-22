Phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ tại Đắk Lắk

Sáng 22.11, Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình có mặt tại xã Tuy An Tây và xã Đồng Xuân (tỉnh Đắk Lắk - trước đây thuộc tỉnh Phú Yên cũ) để nắm tình hình và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả mưa lũ.
Thượng tướng Trương Thiên Tô, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và thiếu tướng Lương Đình Chung, Chính ủy Quân khu 5 cùng tham gia đoàn công tác.
Tại xã Tuy An Tây, Phó thủ tướng khảo sát hiện trường sau khi nước rút, động viên lực lượng quân đội đang hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh môi trường.
Ông đến thắp hương và chia buồn với gia đình bà Lê Thị Kim Hồng, có bố và mẹ chồng tử vong trong đợt lũ vừa qua, đồng thời trao phần quà hỗ trợ khẩn cấp.
Rời Tuy An Tây, đoàn công tác tiếp tục đến xã Đồng Xuân, thăm lực lượng đang làm nhiệm vụ cứu hộ - cứu nạn và trao quà cho các hộ dân bị thiệt hại nặng. Phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình ân cần động viên người dân nỗ lực vượt qua giai đoạn khó khăn, sớm ổn định đời sống và sản xuất.
Phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình yêu cầu chính quyền địa phương tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ kịp thời, chu đáo và tuyệt đối không để người dân bị bỏ sót trong quá trình cứu trợ.
Yêu cầu tập trung tối đa cho công tác khắc phục
Tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk, Phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của chính quyền, quân đội, công an và lực lượng tuyến đầu khi đưa 11.500 hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm, hỗ trợ dọn dẹp trong thời điểm nước rút.
Phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình yêu cầu địa phương tiếp tục nghiêm túc triển khai đồng bộ, hiệu quả chỉ thị của Bộ Chính trị, các công điện của Thủ tướng Chính phủ, các chỉ đạo của Chính phủ về công tác phòng chống thiên tai, bão lũ; khẩn trương sửa chữa các tuyến giao thông sạt lở, khôi phục điện và thông tin liên lạc; hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa, tái sản xuất.
Đặc biệt, ông lưu ý công tác phòng chống dịch bệnh sau lũ, cảnh báo sớm nguy cơ sạt lở, bố trí điểm tránh trú an toàn và phân phối hàng cứu trợ đúng đối tượng, minh bạch, ưu tiên gia đình chính sách, người nghèo, người yếu thế. Lực lượng vũ trang chỉ được rút quân khi hoàn tất việc hỗ trợ người dân.
Bên cạnh đó, Phó thủ tướng đề nghị các cấp, ngành của Đắk Lắk triển khai sớm các chương trình, gói hỗ trợ phục hồi kinh tế - sản xuất ngay sau khi nước rút.
Đau xót vì mất trắng tài sản sau lũ “Mất hết rồi, nghĩ mà tủi thân quá”
Đợt mưa lũ lớn nhất trong nhiều thập kỷ
UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, từ ngày 15 - 21.11, địa phương hứng lượng mưa cực lớn, phổ biến 400 - 1.000 mm, có nơi vượt 1.600 mm, gây lũ trên tất cả các sông và đều vượt mức lịch sử, thậm chí vượt trận lũ năm 1993.
Tính đến tối 21.11, tỉnh Đắk Lắk ghi nhận 27 người chết, 8 người mất tích, 2 người bị thương, khoảng 150.000 nhà bị ngập sâu. Thiệt hại tài sản ước tính gần 5.330 tỉ đồng, chưa tính thiệt hại của người dân.
Hiện nước tại một số khu vực phía đông đã rút nhưng nhiều xã, phường vẫn còn ngập sâu; khu vực phía tây tiếp tục đối mặt nguy cơ sạt lở và dịch bệnh do ô nhiễm môi trường.
