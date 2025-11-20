Sau lũ lụt, 760.000 học sinh Gia Lai đi học trở lại

Chiều 20.11, Sở GD-ĐT tỉnh Gia Lai đã ban hành văn bản về việc tổ chức cho học sinh đi học trở lại sau đợt mưa lớn và lũ lụt kéo dài trên địa bàn phía đông của tỉnh (tỉnh Bình Định cũ).

Theo đó, Sở GD-ĐT đề nghị các địa phương và các đơn vị trường học tiếp tục theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo mưa lớn, nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất; đồng thời thông tin kịp thời, đầy đủ cho cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh và học viên để chủ động ứng phó.

Sau lũ lụt, 760.000 học sinh tại Gia Lai sẽ đi học vào ngày mai ẢNH: DŨNG NGUYÊN

Các trường khẩn trương khắc phục thiệt hại (nếu có), dọn dẹp vệ sinh trường lớp để đảm bảo an toàn, sạch sẽ, phòng tránh dịch bệnh; chủ động ổn định nền nếp dạy học và triển khai lại kế hoạch giáo dục của đơn vị.

Việc cho học sinh đi học trở lại do từng địa phương quyết định, nhưng phải đảm bảo tuyệt đối an toàn.

Năm học này, toàn tỉnh Gia Lai có gần 1.300 trường học từ bậc mầm non đến THPT, với hơn 760.000 học sinh.

Trước đó, ngày 19.11, trước diễn biến phức tạp của lũ lụt, Sở GD-ĐT tỉnh Gia Lai đã ban hành văn bản hỏa tốc cho phép học sinh tạm nghỉ học để đảm bảo an toàn.