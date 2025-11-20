Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giáo dục

Sau lũ lụt, 760.000 học sinh Gia Lai đi học trở lại

Đức Nhật
Đức Nhật
20/11/2025 19:03 GMT+7

Hơn 760.000 học sinh ở Gia Lai sẽ trở lại trường sau lũ lụt, các địa phương được yêu cầu đảm bảo tuyệt đối an toàn.

Chiều 20.11, Sở GD-ĐT tỉnh Gia Lai đã ban hành văn bản về việc tổ chức cho học sinh đi học trở lại sau đợt mưa lớn và lũ lụt kéo dài trên địa bàn phía đông của tỉnh (tỉnh Bình Định cũ).

Theo đó, Sở GD-ĐT đề nghị các địa phương và các đơn vị trường học tiếp tục theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo mưa lớn, nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất; đồng thời thông tin kịp thời, đầy đủ cho cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh và học viên để chủ động ứng phó.

Sau lũ lụt, 760.000 học sinh Gia Lai đi học trở lại - Ảnh 1.

Sau lũ lụt, 760.000 học sinh tại Gia Lai sẽ đi học vào ngày mai

ẢNH: DŨNG NGUYÊN

Các trường khẩn trương khắc phục thiệt hại (nếu có), dọn dẹp vệ sinh trường lớp để đảm bảo an toàn, sạch sẽ, phòng tránh dịch bệnh; chủ động ổn định nền nếp dạy học và triển khai lại kế hoạch giáo dục của đơn vị.

Việc cho học sinh đi học trở lại do từng địa phương quyết định, nhưng phải đảm bảo tuyệt đối an toàn.

Năm học này, toàn tỉnh Gia Lai có gần 1.300 trường học từ bậc mầm non đến THPT, với hơn 760.000 học sinh.

Trước đó, ngày 19.11, trước diễn biến phức tạp của lũ lụt, Sở GD-ĐT tỉnh Gia Lai đã ban hành văn bản hỏa tốc cho phép học sinh tạm nghỉ học để đảm bảo an toàn.

760.000 học sinh tại Gia Lai nghỉ học do ngập lụt

760.000 học sinh tại Gia Lai nghỉ học do ngập lụt

Mưa lớn kéo dài gây ngập lụt nhiều nơi buộc tỉnh Gia Lai khẩn trương cho hơn 760.000 học sinh tạm nghỉ học từ sáng 19.11 để đảm bảo an toàn.

