Thủ tướng chỉ đạo 3 tỉnh, 8 bộ ứng phó lũ lụt miền Trung

Ngày 19.11, Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã ký ban hành công điện hỏa tốc của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo 3 tỉnh miền Trung gồm: Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và bộ trưởng 8 bộ: Công an, Quân đội, Nông nghiệp và Môi trường, Công thương, Y tế, Giáo dục, Tài chính, Xây dựng yêu cầu khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó lũ khẩn cấp, lũ đặc biệt lớn trên sông Ba (Đắk Lắk) và sông Kôn (Gia Lai).

Công điện hỏa tốc của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo ứng phó lũ khẩn cấp, lũ đặc biệt lớn ẢNH: C.M.H

Công điện của Thủ tướng Chính phủ nêu rõ, tình hình mưa lũ ở Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa đang diễn biến rất phức tạp. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lũ trên sông Côn (Đắk Lắk) tiếp tục lên và ở trên báo động 3. Lũ trên sông Ba (Đắk Lắk) tiếp tục lên và ở trên báo động 3, ngang bằng với đỉnh lũ lịch sử năm 1993.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu chính quyền 3 tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và 8 bộ chủ động, khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó lũ khẩn cấp, lũ đặc biệt lớn đảm bảo an toàn tính mạng người dân, giảm thiểu thấp nhất thiệt hại về tài sản.

Các địa phương huy động ngay lực lượng công an, quân đội và các lực lượng khác, cùng mọi phương tiện, bằng mọi biện pháp tiếp cận khu vực ngập sâu, chia cắt, cô lập kịp thời sơ tán người dân đến nơi an toàn; đảm bảo cung cấp lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân ở nơi sơ tán, không để người dân bị đói, rét, thiếu nước uống...

Khu dân cư xã Phú Hòa, tỉnh Đắk Lắk bị ngập sâu trong nước lũ ẢNH: ĐỨC HUY

Các bộ và địa phương chủ động triển khai vận hành an toàn các hồ chứa thủy lợi, thủy điện đảm bảo hiệu quả cắt, giảm lũ cho hạ du, tuyệt đối không để xảy ra mất an toàn hồ, đập; tăng cường kiểm soát, điều phối giao thông từ xa để phân luồng phương tiện, kiên quyết không để người dân, phương tiện đi vào vùng ngập sâu, sạt lở.

Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính kịp thời xuất cấp các phương tiện, trang thiết bị theo đề nghị của địa phương để hỗ trợ khắc phục hậu quả khi địa phương có yêu cầu.

Công điện yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ đặc biệt lớn, lũ khẩn cấp để thông tin kịp thời đến các cấp chính quyền và người dân chủ động phòng, tránh ở mức độ cao nhất.

Trước đó, từ 9 giờ sáng nay 19.11, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã ban hành cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 đối với khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk.

Đây là mức cảnh báo đặc biệt nghiêm trọng đối với các khu vực gặp tổ hợp thiên tai nguy hiểm gồm: lũ lớn, lũ quét và sạt lở đất có khả năng gây thiệt hại lớn đến tính mạng con người, tài sản và cơ sở hạ tầng.