Nóng: Cảnh báo lũ đặc biệt nguy hiểm, phía đông Đắk Lắk sẽ ngập lụt sâu

Trưa nay 19.11, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, từ 7 giờ sáng cùng ngày, mực nước trên nhiều sông từ Huế đến Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên đang ở mức rất cao và tình hình, thiên tai, ngập lụt đang diễn biến rất phức tạp.

Phía đông tỉnh Đắk Lắk nguy cơ ngập lụt trong những giờ tới ẢNH: T.X

Lũ sông Ba, sông Kôn và sông Krông Ana đang lên nhanh. Một số trạm quan trắc ghi nhận mức nước đặc biệt lớn.



Cụ thể, lũ trên sông Ba tại Củng Sơn là 35,92 m, cao hơn báo động 3 tới 1,42 m; tại Phú Lâm 3,94 m, vượt báo động 3 là 0,24 m. Trên sông Kôn tại Thạch Hòa đã chạm mức báo động 3. Sông Thu Bồn tại Câu Lâu vượt báo động 2 là 0,22 m. Sông Trà Khúc chỉ còn dưới báo động 2 là 0,04m và tiếp tục lên. Trên sông Krông Ana tại Giang Sơn, mực nước đã vượt báo động 2 là 0,02 m.

Nhiều sông khác từ Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Gia Lai đến Khánh Hòa đang dao động ở mức báo động 1 - 3, trong đó có sông Dinh (Khánh Hòa) đã trên báo động 3.

Trước những diễn biến nguy hiểm này, từ 9 giờ sáng nay Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã ban hành cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 đối với khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk.

"Đây là mức cảnh báo đặc biệt nghiêm trọng, được đưa ra khi khu vực gặp tổ hợp nguy hiểm gồm: lũ lớn, lũ quét và sạt lở đất, có khả năng gây thiệt hại lớn đến tính mạng, tài sản và cơ sở hạ tầng", ông Hoàng Văn Đại, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, nói.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 12 giờ tới, lũ trên sông Ba tại trạm Phú Lâm tiếp tục lên và ở trên báo động 3 (dự báo sẽ ở mức lũ lịch sử năm 1993 là 5,21 m), sông Kôn tiếp tục lên và duy trì trên báo động 3. Lũ trên sông Krông Ana tiếp tục tăng; lũ sông Thu Bồn và sông Trà Khúc duy trì ở ngưỡng báo động 1 - 2.

Trong 24 giờ tiếp theo, lũ trên các sông nói trên có khả năng duy trì ở mức rất cao, nguy cơ ngập lụt diện rộng từ Huế đến Khánh Hòa.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, nguy cơ lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất tại các sườn dốc ở miền Trung và Tây Nguyên cũ đang ở mức rất cao. Nhiều khu vực dân cư, đặc biệt là vùng trũng thấp, vùng hạ lưu hồ chứa và khu vực ven sông, có khả năng ngập lụt sâu trong những giờ tới.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển qua khu vực ngập sâu, ngầm tràn, sườn dốc dễ sạt lở; chủ động sơ tán khỏi khu vực ngập lụt, thiên tai nguy hiểm theo yêu cầu của chính quyền địa phương.