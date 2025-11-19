Tân Chủ tịch tỉnh Thái Nguyên ra 'tối hậu thư' giải quyết ngập úng đô thị

Cấp bách giải quyết ngập úng đô thị ở các phường trung tâm là một trong những nhiệm vụ tân Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Vương Quốc Tuấn đề ra cho các sở, ngành tại cuộc họp ngày 18.11 khi rà soát tiến độ triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội từ nay đến cuối năm.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Vương Quốc Tuấn yêu cầu làm theo chiến dịch để giải quyết ngập úng đô thị ở Thái Nguyên ẢNH: CỔNG TTĐT THÁI NGUYÊN

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên yêu cầu, trước ngày 30.11, Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên phải báo cáo UBND tỉnh phương án sơ bộ sau khi khảo sát địa hình các phường trung tâm, đề xuất cụ thể giải quyết ngập úng cục bộ, tập trung vào những việc cần làm ngay.

Sau trận lụt lịch sử do mưa lớn ảnh hưởng hoàn lưu bão Matmo (bão số 11) vừa qua, Thái Nguyên đề xuất một loạt dự án lớn đầu tư xây dựng, nâng cấp, hoàn thiện hệ thống công trình đê điều, phòng chống lũ, lụt hai bên bờ sông Cầu đoạn qua trung tâm tỉnh, gồm: đập Thác Huống 2; đồng bộ đê, kè, đường giao thông mặt đê 2 bờ sông Cầu và suối Mo Linh; hệ thống chống ngập úng, cầu Gia Bảy và hệ thống trạm bơm thoát nước...

Tuy nhiên, ông Vương Quốc Tuấn chỉ đạo: "Đừng nghĩ ngay dự án lớn, đầu tư công lớn phải làm một cách căn cơ, bài bản. Tôi đặt ra phải xây dựng bản đồ mạng lưới hệ thống thoát nước. Mạng lưới thoát nước này sẽ thoát ra ở đâu, đầu nguồn vào là gì và phải thông toàn bộ hệ thống tiêu thoát nước này như thế nào. Có những khu vực hệ thống thoát nước âm cốt, chênh lệch thì giải pháp như thế nào; thuê, mời chuyên gia tư vấn, thuê hệ thống robot đi dưới lòng cống tắc xem bây giờ tắc ở đâu, giải pháp thế nào".

Ông Vương Quốc Tuấn cho rằng, hiện trạng bây giờ là thoát nước theo hệ thống nước mặt, vì vậy mưa lớn 70 mm là đã ngập và yêu cầu giải quyết ngập úng cho các phường trung tâm ở Thái Nguyên phải làm theo chiến dịch.

"Cố gắng từ nay đến trước tết Nguyên đán 2026 phải hoàn thành việc này", ông Tuấn nêu rõ thời hạn.

Trước đó, ngày 13.11, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp làm việc với lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thái Nguyên để bàn phương án giải quyết ngập lụt đô thị ở địa phương này. Liên tiếp trong năm 2024 và 2025, địa bàn các phường trung tâm trải qua 2 lần ngập lụt nghiêm trọng, gây thiệt hại rất lớn về tài sản.

Theo tìm hiểu của Thanh Niên, trong trận ngập lụt lịch sử sau bão số 11 đầu tháng 10 vừa qua, chỉ tính riêng phường Phan Đình Phùng đã có trên 17.000 ngôi nhà, công trình bị ngập lụt, tổng thiệt hại tài sản trên 4.273 tỉ đồng.

Thực hiện ngay các dự án thoát nước để giải quyết ngập úng đô thị

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cho rằng, vấn đề ngập lụt ở các phường trung tâm tỉnh Thái Nguyên không chỉ mới diễn ra gần đây mà có chiều hướng ngày càng nghiêm trọng hơn. Trong khi chờ nghiên cứu triển khai các dự án lớn, ông Nguyễn Hoàng Hiệp đề nghị tỉnh Thái Nguyên cần thực hiện ngay dự án thoát nước trong đô thị.

P.Phan Đình Phùng (Thái Nguyên) ngập sâu sau mưa lớn bão số 11 ẢNH: TUẤN MINH

Cũng tại buổi làm việc, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, UBND tỉnh Thái Nguyên thống nhất đề xuất nghiên cứu dự án xây dựng 4 hồ chứa nước ở thượng nguồn để cắt lũ, tổng dung tích khoảng 200 triệu m3 nước. Theo tính toán, 4 hồ chứa này sẽ cắt lũ được khoảng 130 triệu m3nước.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp đề nghị Thái Nguyên khẩn trương đầu tư xây dựng cầu Gia Bảy mới nhằm mở rộng khả năng thoát lũ, đảm bảo an toàn công trình và việc xây đê hai bên bờ sông Cầu cần được tính toán rất kỹ dựa trên cơ sở khoa học cụ thể.

Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẳng định sẽ tính toán, sớm triển khai dự án đối với công trình đập Thác Huống trên sông Cầu giúp Thái Nguyên phòng chống ngập lụt. Đây là công trình được xây dựng từ thời Pháp thuộc có nhiệm vụ dâng nước phục vụ tưới tiêu nhưng hiện nay đập Thác Huống đang là điểm nghẽn cản dòng chảy, giảm khả năng thoát lũ ở Thái Nguyên.