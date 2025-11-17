Ông Vương Quốc Tuấn làm Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh Thái Nguyên thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Phạm Hoàng Sơn đã được Ban Bí thư T.Ư Đảng phân công giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh, và thống nhất bầu ông Vương Quốc Tuấn, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên.

Ông Vương Quốc Tuấn được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên ẢNH: NGUYÊN NGỌC

Trước đó, ngày 15.11, Tỉnh ủy Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị cho ông ông Vương Quốc Tuấn thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và thôi giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, nhiệm kỳ 2025 - 2030, để tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2025 - 2030, giới thiệu bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2021 - 2026 .

Ông Vương Quốc Tuấn (48 tuổi) quê tỉnh Bắc Ninh, có trình độ chuyên môn tiến sĩ Quản trị kinh doanh, từng giữ các chức vụ: Bí thư Tỉnh đoàn Bắc Ninh, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh, Phó chủ tịch, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

Phát biểu sau khi được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, ông Vương Quốc Tuấn khẳng định, vị trí công tác mới không chỉ là niềm vinh dự đối với cá nhân mà còn là trọng trách trước Đảng, Nhà nước, trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

Ông Tuấn khẳng định, sự tín nhiệm này sẽ là động lực, là điểm tựa để cá nhân ông quyết tâm hành động, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. "Trên cương vị mới, tôi xin hứa sẽ tận tâm, tận lực và hành động phụng sự lợi ích của nhân dân và sự phát triển chung của tỉnh, cùng tập thể UBND tỉnh Thái Nguyên đoàn kết, thống nhất, quyết tâm, quyết liệt hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao", ông Tuấn nói.

Chia sẻ về nhiệm vụ trọng tâm những năm tới, ông Vương Quốc Tuấn nhấn mạnh, Thái Nguyên tiếp tục ưu tiên thu hút đầu tư vào công nghiệp mũi nhọn, công nghệ cao, công nghiệp sạch; phát triển công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp điện điện tử - bán dẫn; tập trung nâng cao giá trị gia tăng cho lĩnh việc nông nghiệp, nông nghiệp thông minh, gắn với du lịch; phát triển kinh tế tập thể, liên kết chuỗi; nâng tầm thương hiệu trà Thái Nguyên ra quốc tế...