Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Ông Vương Quốc Tuấn làm Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên

Phan Hậu
Phan Hậu
17/11/2025 15:54 GMT+7

Sáng 17.11, HĐND tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức kỳ họp lần thứ 8, bầu nhân sự giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh Thái Nguyên thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Phạm Hoàng Sơn đã được Ban Bí thư T.Ư Đảng phân công giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh, và thống nhất bầu ông Vương Quốc Tuấn, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên.

Ông Vương Quốc Tuấn hứa gì khi được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên? - Ảnh 1.

Ông Vương Quốc Tuấn được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên

ẢNH: NGUYÊN NGỌC

Trước đó, ngày 15.11, Tỉnh ủy Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị cho ông ông Vương Quốc Tuấn thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và thôi giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, nhiệm kỳ 2025 - 2030, để tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2025 - 2030, giới thiệu bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2021 - 2026 .

Ông Vương Quốc Tuấn (48 tuổi) quê tỉnh Bắc Ninh, có trình độ chuyên môn tiến sĩ Quản trị kinh doanh, từng giữ các chức vụ: Bí thư Tỉnh đoàn Bắc Ninh, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh, Phó chủ tịch, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

Phát biểu sau khi được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, ông Vương Quốc Tuấn khẳng định, vị trí công tác mới không chỉ là niềm vinh dự đối với cá nhân mà còn là trọng trách trước Đảng, Nhà nước, trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

Ông Tuấn khẳng định, sự tín nhiệm này sẽ là động lực, là điểm tựa để cá nhân ông quyết tâm hành động, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. "Trên cương vị mới, tôi xin hứa sẽ tận tâm, tận lực và hành động phụng sự lợi ích của nhân dân và sự phát triển chung của tỉnh, cùng tập thể UBND tỉnh Thái Nguyên đoàn kết, thống nhất, quyết tâm, quyết liệt hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao", ông Tuấn nói.

Chia sẻ về nhiệm vụ trọng tâm những năm tới, ông Vương Quốc Tuấn nhấn mạnh, Thái Nguyên tiếp tục ưu tiên thu hút đầu tư vào công nghiệp mũi nhọn, công nghệ cao, công nghiệp sạch; phát triển công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp điện điện tử - bán dẫn; tập trung nâng cao giá trị gia tăng cho lĩnh việc nông nghiệp, nông nghiệp thông minh, gắn với du lịch; phát triển kinh tế tập thể, liên kết chuỗi; nâng tầm thương hiệu trà Thái Nguyên ra quốc tế...

Tin liên quan

Ông Vương Quốc Tuấn điều hành UBND tỉnh Bắc Ninh

Ông Vương Quốc Tuấn điều hành UBND tỉnh Bắc Ninh

Ông Vương Quốc Tuấn, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh, được phân công điều hành hoạt động của Ban cán sự đảng UBND tỉnh và UBND tỉnh này sau khi miễn nhiệm chức chủ tịch UBND tỉnh đối với bà Nguyễn Hương Giang.

Khám phá thêm chủ đề

vương quốc tuấn thái nguyên UBND tỉnh Thái Nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Tiểu sử ông Vương Quốc Tuấn Chủ tịch Thái Nguyên Vương Quốc Tuấn
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận