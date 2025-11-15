Ông Vương Quốc Tuấn làm Phó bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên

Sáng 15.11, Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Ông Vương Quốc Tuấn (thứ 2 từ trái sang) nhận quyết định làm Phó bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên ẢNH: TTXVN

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức T.Ư đã công bố quyết định của Bộ Chính trị đối với ông Vương Quốc Tuấn, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

Theo đó, ông Vương Quốc Tuấn sẽ thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và thôi giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025 - 2030 để tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Vương Quốc Tuấn (48 tuổi) quê quán tỉnh Bắc Ninh, từng giữ các chức vụ: Bí thư Tỉnh đoàn Bắc Ninh, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh, Phó chủ tịch rồi Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

Trước đó, ngày 14.11, Tỉnh ủy Bắc Ninh đã tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư T.Ư Đảng về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức T.Ư công bố quyết định của Ban Bí thư T.Ư Đảng về việc ông Phạm Hoàng Sơn, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025 - 2030.