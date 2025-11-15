Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Chính trị

Ông Vương Quốc Tuấn làm Phó bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên

Phan Hậu
Phan Hậu
15/11/2025 14:20 GMT+7

Ông Vương Quốc Tuấn, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, được Bộ Chính trị điều động, phân công và chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên.

Sáng 15.11, Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Ông Vương Quốc Tuấn làm Phó bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên - Ảnh 1.

Ông Vương Quốc Tuấn (thứ 2 từ trái sang) nhận quyết định làm Phó bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên

ẢNH: TTXVN

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức T.Ư đã công bố quyết định của Bộ Chính trị đối với ông Vương Quốc Tuấn, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

Theo đó, ông Vương Quốc Tuấn sẽ thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và thôi giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025 - 2030 để tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Vương Quốc Tuấn (48 tuổi) quê quán tỉnh Bắc Ninh, từng giữ các chức vụ: Bí thư Tỉnh đoàn Bắc Ninh, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh, Phó chủ tịch rồi Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh. 

Trước đó, ngày 14.11, Tỉnh ủy Bắc Ninh đã tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư T.Ư Đảng về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức T.Ư công bố quyết định của Ban Bí thư T.Ư Đảng về việc ông Phạm Hoàng Sơn, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phó bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Huy Dũng được Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

