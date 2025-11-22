Bản tin tối 22.11.2025 của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết lũ trên sông Krông Ana (tại Đắk Lắk), sông Dinh Ninh Hòa (tại Khánh Hòa), sông Đồng Nai (tại Đồng Nai) đang xuống; sông Kôn (tại Gia Lai) đang dao động.

Lũ trên các sông Krông Ana, sông Kôn tiếp tục xuống

Dự báo trong 12 giờ tới, lũ trên sông Krông Ana tiếp tục xuống và ở trên mức báo động 3; sông Đồng Nai tiếp tục xuống và ở mức báo động 2.

Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Krông Ana tiếp tục xuống và ở dưới mức báo động 3, sông Đồng Nai tiếp tục xuống và ở dưới mức báo động 2.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo: Trong 24 giờ tới, lũ trên sông Dinh Ninh Hòa tiếp tục xuống và ở mức báo động 2; lũ trên sông Kôn tại trạm Thạnh Hòa dao động ở mức báo động 1 đến trên báo động 1; Lũ trên sông Srêpôk (tại Đắk Lắk) tại trạm Bản Đôn dao động ở mức cao trên báo động 3.

Ngập lụt vẫn diễn ra tại các tỉnh/thành phố từ Đắk Lắk đến Khánh Hòa. Nguy cơ xảy ra ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông Đồng Nai tỉnh Đồng Nai. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc các tỉnh/thành phố từ Đắk Lắk đến Khánh Hòa và Đồng Nai.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ như sau:

- Các lưu vực sông tỉnh Đắk Lắk: Cấp 3

- Lưu vực sông tỉnh Khánh Hòa, Đồng Nai: Cấp 1-2

Lũ trên sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế - xã hội.