Ngày 22.11, Báo Thanh Niên phối hợp Công an tỉnh Khánh Hòa cùng với các tình nguyện viên đã cứu trợ khẩn cấp cho bà con vùng lũ bị thiệt hại nặng nề tại xã Diên Điền (Khánh Hòa).

Toàn bộ số tiền, hàng của đợt cứu trợ là do gia đình ông Nguyễn Văn Cầu và bà Phan Thị Oanh chuyển tặng bà con vùng lũ 3 tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai.

Nghe tiếng cuốc xẻng ngày lũ rút trên chuyến xe cứu trợ của Báo Thanh Niên đến Khánh Hòa

Theo đó, tại tiệc cưới của đôi trẻ Nguyễn Phan Việt Thịnh - Maria Nguyễn Kim Nhung tổ chức vừa qua tại TP.HCM, ông Nguyễn Văn Cầu và bà Phan Thị Oanh - cha mẹ chú rể, đã công bố quyết định đầy tính nhân văn: tặng toàn bộ 500 triệu đồng từ tiền mừng cưới của con trai giúp người dân đang chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ, thông qua Báo Thanh Niên.

Theo thống kê đến thời điểm hiện tại, mưa lũ tại Khánh Hòa đã làm chết 14 người, ước tính sơ bộ giá trị thiệt hại ban đầu hơn 1.000 tỉ đồng; có 15.396 nhà bị ngập sâu từ 1 đến 3 m; hơn 13.300 ha lúa, hoa màu, cây ăn quả bị hư hại…

Với sự phối hợp tích cực của Công an tỉnh Khánh Hòa, trong đó Phó giám đốc Công an tỉnh, đại tá Lê Quang Dũng; Phó trưởng phòng cảnh sát giao thông, thượng tá Nguyễn Thị Hồng Hạnh cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ đã cùng đoàn cứu trợ đến các vùng ngập sâu, bị chia cắt để kịp thời trao đến cho bà con thức ăn, nước uống để giải quyết nhu cầu cấp thiết.

Tại xã Diên Điền, một trong những nơi thiệt hại nặng nề nhất tại Khánh Hòa, hàng chục ngàn người dân đang sống trong cảnh thiếu điện, nước và rất cần sự giúp đỡ của chính quyền, mạnh thường quân để vượt qua thời điểm khó khăn ẢNH: BÁ DUY

Mì gói, sữa, bánh ngọt, nước... là những thực phẩm thiết yếu của người dân vùng lũ thời điểm này ẢNH: BÁ DUY

Đại tá Lê Quang Dũng, Phó giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa trao quà cho bà con vùng lũ ẢNH: BÁ DUY

Đại tá Lê Quang Dũng, Phó giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa, cho biết lực lượng Công an Khánh Hòa đang triển khai kế hoạch cứu trợ người dân vùng lũ, đảm bảo không để thiếu lương thực, thực phẩm và nước sạch.

Đơn vị đã thành lập các tổ công tác đến từng địa bàn để hỗ trợ bà con sớm ổn định cuộc sống, khôi phục sinh hoạt bình thường sau lũ.