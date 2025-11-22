EVN hỗ trợ Khánh Hòa 1 tỉ đồng khắc phục hậu quả lũ lịch sử

Tối 21.11, thừa ủy quyền của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), ông Nguyễn Cao Ký (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Điện lực Khánh Hòa) và ông Nguyễn Hải Đức (Tổng giám đốc Công ty) đã trao 1 tỉ đồng đến Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa. Bà Trần Thu Mai (Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh) đại diện tiếp nhận số tiền hỗ trợ này.

Trong nhiều ngày qua, do mưa lớn kéo dài, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh đã chịu thiệt hại nặng nề.

Mưa lũ gây ngập sâu, sạt lở đất, cuốn trôi tài sản; nhiều hộ dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Một số tuyến giao thông bị chia cắt, nhiều công trình dân sinh, hoa màu, vật nuôi bị hư hỏng, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống và sinh kế người dân.

Ông Nguyễn Cao Ký và ông Nguyễn Hải Đức (thứ 2 từ trái sang) trao cho bà Trần Thu Mai, Phó chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa 1 tỉ đồng của EVN ủng hộ ẢNH: Đ.L.K.H

Chia sẻ tại buổi tiếp nhận, bà Trần Thu Mai bày tỏ sự trân trọng trước sự quan tâm, sẻ chia kịp thời của EVN đối với đồng bào vùng lũ.

Bà Mai ghi nhận nỗ lực của ngành điện trong việc đảm bảo an toàn hệ thống điện, vừa khẩn trương triển khai các phương án khôi phục cung cấp điện phục vụ đời sống người dân.

"Nguồn kinh phí hỗ trợ sẽ được MTTQ tỉnh phân bổ đúng đối tượng, đúng mục đích, góp phần giúp người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề sớm ổn định cuộc sống và khắc phục hậu quả sau mưa lũ", bà Trần Thu Mai nói.

Với tinh thần "tương thân tương ái", EVN đã chung tay ủng hộ, giúp đỡ người dân Khánh Hòa sớm vượt qua khó khăn, tiếp thêm nghị lực để bà con sớm ổn định cuộc sống sau trận lũ lịch sử.