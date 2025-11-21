Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Dân sinh

Thủy điện Đồng Nai 5 đã giảm lưu lượng nước xả xuống hạ du

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
21/11/2025 20:58 GMT+7

Trước tình trạng ngập nặng ở vùng hạ du, lúc 11 giờ 30 ngày 21.11, Công ty thủy điện Đồng Nai 5 đã điều tiết giảm lưu lượng nước xả đáng kể so với 1 ngày trước đó.

Cụ thể, theo thông báo 1810 về việc tăng lưu lượng xả tràn điều tiết hồ chứa thủy điện Đồng Nai 5 của Công ty thủy điện Đồng Nai 5, vào lúc 11 giờ 30 ngày 20.11, mực nước hồ thủy điện Đồng Nai 5 đạt cao trình 287,98 m; lưu lượng nước về hồ 1.235,17 m3/giây; lưu lượng chạy máy 225,17 m3/giây; lưu lượng xả điều tiết qua tràn 1.010 m3/giây. Tổng lưu lượng xả về hạ du 1.235,17 m3/giây.

Do lưu lượng nước về hồ có xu hướng tăng, Công ty thủy điện Đồng Nai 5 đã thông báo tăng lưu lượng xả tràn điều tiết hồ chứa Thủy điện Đồng Nai 5 từ 12 giờ ngày 20.11, với lưu lượng nước xả qua tràn là 1.233 m3/giây; lưu lượng nước qua tua bin máy phát điện là 268,80 m3/giây. Tổng lưu lượng nước xả xuống hạ du là 1.501,80 m3/giây.

Thủy điện Đồng Nai 5 đã giảm lưu lượng nước xả xuống hạ du - Ảnh 1.

Lưu lượng nước xả xuống hạ du từ hồ chứa thủy điện Đồng Nai 5 đã giảm đáng kể

ẢNH: C.T.V

Qua ngày 21.11, mực nước hồ Đồng Nai 5 đạt cao trình 287,95 m. Do lưu lượng nước về hồ có xu hướng giảm, Công ty thủy điện Đồng Nai 5 đã thông báo giảm lưu lượng xả tràn điều tiết hồ chứa từ 11 giờ 30 phút ngày 21.11, với lưu lượng nước xả qua tràn là 556 m3/giây (giảm gần 55%); lưu lượng nước qua tua bin máy phát điện là 268,80 m3/giây. Tổng lưu lượng nước xả xuống hạ du là 824,80 m3/giây (giảm hơn 45%).

Trong khi đó, vào lúc 15 giờ 30 ngày 21.11, Đài khí tượng thủy văn Nam bộ (Cục Khí tượng thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cũng đã phát đi tin lũ trên sông Đồng Nai.

Theo thông báo, trong 6 giờ qua, mực nước tại trạm Tà Lài trên sông Đồng Nai lên chậm và duy trì ở mức cao. Mực nước thực đo lúc 13 giờ ngày 21.11 tại trạm này là 112,76 m (trên báo động 2 là 0,26 m).

Thủy điện Đồng Nai 5 đã giảm lưu lượng nước xả xuống hạ du - Ảnh 2.

Thủy điện Đồng Nai 5 xả tràn khiến nhiều diện tích cây cối, nhà cửa của người dân bị ngập lụt

ẢNH: C.T.V

Dự báo từ 6 – 24 giờ tiếp theo, mực nước tại trạm Tà Lài trên sông Đồng Nai có khả năng tiếp tục lên và dao động ở mức trên báo động 2 khoảng 0,3 - 0,4 m.

Đài khí tượng thủy văn Nam bộ cảnh báo cần đề phòng khả năng có mưa lớn, kết hợp với lũ, xả của các hồ chứa gây ngập lụt, sạt lở bờ sông, suối các vùng trũng thấp địa bàn xã Đak Lua, Nam Cát Tiên, Tà Lài, Thanh Sơn, Phú Vinh, Định Quán và các xã lân cận.

Lũ trên các sông, suối ở mức cao, có khả năng gây ngập úng tại một số vùng trũng thấp ở khu vực ven sông, sạt lở bờ sông ảnh hưởng đến giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, các hoạt động đời sống kinh tế - xã hội trong khu vực.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, sau khi Công ty thủy điện Đồng Nai 5 xả tràn điều tiết hồ chứa Thủy điện Đồng Nai 5 (ngày 20.11), hàng trăm hộ dân ở khu vực hạ du thuộc xã Đak Lua và Phước Sơn đã bị ảnh hưởng, ngập úng.

Cụ thể, từ 16 giờ ngày 20.11, mực nước trên sông Đồng Nai (đoạn qua xã Đak Lua) bắt đầu dâng cao, gây ngập lụt 6/7 ấp (đoạn dọc theo bờ sông). Đến 22 giờ ngày 20.11, thống kê ghi nhận có 366 căn nhà, công trình cùng 357 ha cây ăn trái và hoa màu của người dân bị ngập, khu vực ngập sâu nhất khoảng 1,2 m - 1,5 m.

Trong khi đó, tại xã Phước Sơn cũng đã chủ động sơ tán tổng số 22 hộ dân nằm trong vùng ngập lụt và giúp người dân vận chuyển đồ đạc, vật dụng ra khỏi vùng lũ. Tổng diện tích bị ngập lụt trên địa bàn khoảng 65 ha đất trồng lúa, bắp và cây lâu năm bị ngập, không có thiệt hại về người.


