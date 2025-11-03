TMP chủ động điều tiết hồ chứa, phối hợp liên hồ, bảo đảm an toàn hạ du

Trong những năm qua, đối với công tác vận hành hồ chứa, TMP luôn thực hiện nghiêm túc Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Thác Mơ và Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Đồng Nai. Mọi quyết định điều tiết đều được căn cứ vào dự báo khí tượng thủy văn, mực nước hồ, lưu lượng về hồ, khả năng xả qua tràn, cũng như tình hình thực tế ở hạ du.

Tháng 10.2025, căn cứ tình hình thực tế nước về hồ chứa Thủy điện Thác Mơ trong thời gian qua và việc huy động công suất chạy máy của Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và Thị trường điện quốc gia (NSMO), công ty đã ban hành các thông báo điều tiết nước qua đập tràn hồ chứa. Theo đó, lúc 16 giờ ngày 19.10, TMP thực hiện nâng cửa tràn số 2 với độ mở 0,5m, tương ứng lưu lượng xả là 44 m3/s, như vậy tổng lượng nước xả xuống hạ du khoảng 290 m³/s.

Công tác điều tiết nước qua tràn được thực hiện nghiêm theo các quy định liên quan ẢNH: NGỌC BÍCH

Song song với công tác điều tiết, TMP đã chủ động ứng dụng hệ thống giám sát vận hành hiện đại, cho phép theo dõi liên tục lượng mưa và mực nước hồ theo thời gian thực. Đồng thời, công ty cũng ứng dụng khoa học công nghệ trong việc xây dựng phần mềm dự báo lưu lượng nước về hồ Thác Mơ, giúp tính toán mô hình dòng chảy, dự báo khả năng dâng nước và hỗ trợ ra quyết định điều tiết kịp thời, chính xác. Nhờ đó, các đợt điều tiết qua tràn của hồ Thác Mơ luôn được thực hiện có kiểm soát, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho công trình, giảm thiểu tác động đến hạ du và duy trì ổn định cho hệ thống điện quốc gia.

Đặc biệt, TMP còn chú trọng đến minh bạch thông tin và phối hợp cộng đồng. Tất cả thông báo điều tiết đều được gửi đồng thời bằng văn bản, tin nhắn và các phương tiện truyền thông nội bộ đến chính quyền địa phương, các tổ chức và người dân vùng hạ du. Công tác cảnh báo được triển khai bằng loa, còi, bảng điện tử, giúp người dân chủ động nắm bắt tình hình và có biện pháp phòng tránh kịp thời.

Công ty tổ chức thông báo cho người dân khu vực hạ du ẢNH: NGỌC BÍCH

Nhờ vận hành đúng quy trình và phối hợp hiệu quả, hồ chứa Thác Mơ đã phát huy tốt vai trò cắt và giảm đỉnh lũ cho khu vực hạ du sông Bé, đồng thời bảo đảm tích nước hồ đến mực nước dâng bình thường phục vụ cho mùa khô năm 2026, góp phần duy trì sản lượng điện ổn định và cung cấp nước cho sinh hoạt, nông nghiệp và công nghiệp trong vùng.

Với tinh thần trách nhiệm cao, Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ khẳng định tiếp tục duy trì nguyên tắc vận hành "Đúng quy trình - An toàn - Minh bạch - Có trách nhiệm với cộng đồng", qua đó góp phần cùng Tổng công ty Phát điện 2 và Tập đoàn Điện lực Việt Nam thực hiện hiệu quả mục tiêu điều tiết nguồn nước, bảo đảm an toàn hạ du và phát triển bền vững.



