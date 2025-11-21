Cả đời chưa từng thấy lũ dữ, bật khóc nhận cứu trợ ở Gia Lai

"Sống cả đời người, chưa bao giờ tôi thấy nước lên cao đến vậy"

Ngày 21.11, phóng viên đã trở lại hiện trường vụ vỡ bờ bao ở thôn Luật Lễ, xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai (trước đây thuộc H.Tuy Phước, tỉnh Bình Định).

Con đường độc đạo dẫn vào thôn cũng bị đánh sập do vỡ bờ bao ẢNH: ĐỨC NHẬT

Nước lũ đã rút cạn để lộ đoạn bờ bao bị đứt gãy nham nhở. Đoạn bờ bao dài khoảng 40 m bị dòng nước hung hãn đánh toạc từ đêm 19.11, cuốn theo đất cát và xô đổ nhiều phần tường rào, công trình phụ của các hộ dân sống bên bờ bao.

Con đường độc đạo bằng bê tông dẫn vào thôn nằm trên bờ bao cũng đã bị cuốn trôi. Bờ bao bị khoét sâu, chỉ còn lại một hàm vực rộng, nước đã rút nhưng phần đáy lởm chởm và không thể qua lại.

Để ra được vùng cao hơn tìm nguồn cứu trợ, người dân buộc phải men theo con đường cát bồi mà chính dòng lũ tạo ra. Cả khu vực bị cắt điện, mất sóng từ ngày lũ đến.

Đi qua bãi bồi bằng cát, cảnh tượng trong thôn cũng hoang tàn chẳng kém. Bức tường rào của hộ dân nào đó đã bị đánh sập. Nước lũ tràn vào thôn cũng nhấn chìm nhiều nhà cửa, đồ đạc.

Bờ bao thôn Luật Lễ bị khoét sâu, chỉ còn lại một hàm vực rộng ẢNH: ĐỨC NHẬT

Cố gắng tiếp tế lương thực cho bà con Đắk Lắk dù nhiều khó khăn

Nước rút đi, người trong thôn lại cặm cụi dọn dẹp, khắc phục thiệt hại. Những chiếc ti vi, tủ lạnh hư hỏng, nằm chỏng chơ trên nền đất. Bên cạnh đó là ngổn ngang đồ đạc đã ướt nhũn vì ngâm nước quá lâu. Con đường bê tông dẫn vào thôn cũng dày đặc bùn non.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Hương, 63 tuổi, chậm rãi quét mớ cát sỏi bị tràn vào nhà do nước lũ. Bà nói rằng chưa bao giờ nghĩ đời mình phải chứng kiến cảnh này.

"Sống cả đời người, chưa bao giờ tôi thấy nước lên cao đến vậy. Thôn có con đê chắn nên ai cũng chủ quan, không nghĩ nước lụt sẽ vượt qua. Năm 2009, nước chỉ vào 3 tấc. Năm nay nước lên hơn mét rưỡi. Dân trong làng chẳng ai kịp chuẩn bị, đồ đạc, heo gà trôi sạch", bà Hương nghẹn giọng.

Đồ đạc ngổn ngang và hư hại sau vụ vỡ bờ bao ẢNH: ĐỨC NHẬT

Giờ thì trắng tay

Vừa đi nhận nhu yếu phẩm từ đoàn cứu trợ trở về, chị Phạm Thị Hoa bật khóc khi tất cả tài sản của gia đình đã bị nhấn chìm trong nước lũ. Chị kể rằng gia đình có nghe chính quyền địa phương thông báo mưa lũ từ vài ngày trước.

Chị Hoa bật khóc khi tất cả tài sản của gia đình đã bị nhấn chìm trong nước lũ ẢNH: ĐỨC NHẬT

Nhưng không ai nghĩ vỡ bờ bao bất ngờ như vậy. Khoảng 1 giờ sáng 19.11, sau tiếng nổ lớn, nước lũ bất ngờ ập đến. Nước lũ tràn vào khiến cả thôn bị cô lập, vì quá bất ngờ, không chuẩn bị kịp nên gia đình chị chịu đói, khát vài ngày qua.

"Thiên tai mà, chẳng ai mong muốn cả, nhưng nếu đê không vỡ thì đã không bị thiệt hại nặng nề như vậy. Tất cả đồ dùng trong nhà tôi đều hư hỏng cả, đàn gà cũng chết hết luôn rồi. Nói chung là khổ lắm, không làm sao nói hết", chị Hoa nói.

Phó thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long kiểm tra tại đoạn bờ bao vỡ thôn Luật Lễ ẢNH: ĐỨC NHẬT

Nhiều hộ gia đình khác cũng đang trong cảnh trắng tay. Ông Nguyễn Thanh Tâm, đứng bên bờ bao, giọng chùng xuống khi nhắc đến những tài sản đã hư hỏng sau khi bị vỡ.

"Nước nó vào nhà sâu 2 m thì còn gì nữa. Ti vi, tủ lạnh, máy giặt hư hỏng, đến cả mái tôn cũng bị cuốn trôi. Giờ thì tay trắng", ông Tâm nói.

Bị cô lập từ đêm bờ bao vỡ, nhiều người phải men theo phần đất cát mới hình thành để tìm nguồn tiếp tế. Họ chia nhau từng gói mì, chai nước, bộ quần áo khô từ các đoàn thiện nguyện vừa tiếp cận được khu vực sáng nay. Mỗi món đồ nhỏ đều trở nên quý giá giữa hoàn cảnh ngổn ngang.