Người dân Luật Lễ nghẹn ngào: 'Tội nghiệp đàn bò… chúng bị cuốn đi hết'

Mưa lũ khiến bờ bao Luật Lễ vỡ toạc trong đêm, dòng nước dữ ập vào cuốn trôi hàng trăm gia súc, xóa sạch tài sản mà người dân dày công tích góp.

Bờ bao Luật Lễ bị vỡ khiến tuyến đường từ đội 1 vào đội 2 (thôn Luật Lễ) bị chia cắt ẢNH: BÁ CƯỜNG

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên sáng 21.11, đoạn bờ bao Luật Lễ (người dân quen gọi là đê Luật Lễ, xã Tuy Phước; thuộc TT.Diêu Trì, H.Tuy Phước, Bình Định cũ) bị vỡ khoảng 10 m. Chỉ cách một đoạn ngắn là khu dân cư đông đúc, nên khi mưa lũ làm bờ bao bật tung, hàng chục hộ dân không kịp trở tay.

Bà Lê Thị Thu Thanh (57 tuổi, thôn Luật Lễ) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại thời khắc 1 giờ sáng 18.11.

"Có nghe thông báo mưa lũ rồi, nhưng không ai nghĩ đê lại vỡ bất ngờ như vậy. Nhà tôi đối diện ngay chỗ đê vỡ. Sau tiếng nổ lớn, nước ập đến. Tội nghiệp đàn bò… chúng bị cuốn đi hết. Chúng tôi không kịp làm gì cả. Mất trắng rồi", bà Thanh nghẹn giọng.

Bà Thanh nghẹn ngào khi nhiều tài sản trong nhà cho đến đàn bò bị cuốn trôi ẢNH: BÁ CƯỜNG

Gia đình bà Hồ Thị Nguyệt (đội 1, thôn Luật Lễ) cũng chịu cảnh tương tự khi 2 con bò bị nước lũ cuốn trôi. Nhà mẹ bà Nguyệt ở đội 2 thì bị chia cắt hoàn toàn, phương tiện không thể tiếp cận.

Vỡ bờ bao Luật Lễ khiến cả vùng dọc sông Hà Thanh, từ xã Tuy Phước đến các phường Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Đông rơi vào cảnh hỗn loạn. Mưa lũ lên nhanh khiến nhiều hộ dân mắc kẹt ngay trong nhà, có nơi nước ngập gần chạm mái. Giữa bóng tối và dòng nước đục ngầu, nhiều người phải lên mạng xã hội cầu cứu lực lượng chức năng sơ tán.

Gia đình bà Nguyệt cũng bị mất 2 con bò ẢNH: BÁ CƯỜNG

Từ đội 1 vào đội 2 (thôn Luật Lễ) bị chia cắt hoàn toàn. Mãi đến sáng 21.11, khi nước rút để lộ lớp đất cát dày, người dân mới tạm mở một lối nhỏ để đi bộ ra ngoài nhận lương thực cứu trợ.

Vỡ bờ bao khiến việc đi lại của người dân gặp khó khăn ẢNH: BÁ CƯỜNG

Người dân thôn Luật Lễ lội cát, leo qua các cây khô để ra nhận lương thực tiếp tế ẢNH: BÁ CƯỜNG

Đại diện Chi cục Thủy lợi tỉnh Gia Lai cho biết, nhờ triển khai phương án sơ tán trước khi mưa lũ lên đỉnh điểm nên không xảy ra thiệt hại về người.

Tuy nhiên, thiệt hại về tài sản là rất lớn. "Chúng tôi đang thống kê thiệt hại và lập phương án khắc phục, đảm bảo người dân sớm ổn định lại cuộc sống", vị này nói.