Thường trực Ban Bí thư trao 20 tỉ đồng giúp Khánh Hòa, TP.HCM hỗ trợ 50 tỉ

Ngày 22.11, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã đến Trường tiểu học xã Diên Điền (Khánh Hòa) để thăm hỏi người dân đang tránh trú do ảnh hưởng nặng nề của mưa lũ.

Cùng tham gia đoàn công tác có ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Phạm Gia Túc, Chánh văn phòng Trung ương Đảng; ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa cùng đại diện Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam.

Xã Diên Điền là một trong những địa phương chịu thiệt hại nghiêm trọng nhất. Nước lũ dâng cao, chảy xiết đã khiến hàng nghìn hộ dân rơi vào cảnh lao đao; nhiều ngôi nhà bị ngập sâu, hư hỏng nặng, tài sản, hoa màu, vật nuôi bị cuốn trôi, nhiều gia đình lâm vào cảnh trắng tay.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú kiểm tra về tình hình khắc phục hậu quả mưa lũ tại Khánh Hòa sáng 22.11 ẢNH: BÁ DUY

Theo báo cáo của Sở NN-MT tỉnh Khánh Hòa, toàn tỉnh có 196 điểm của 54 xã, phường bị ngập lụt với gần 15.000 hộ dân; 126 điểm quốc lộ, tỉnh lộ bị sạt lở; 15 người chết, 2 người mất tích, 20 người bị thương. Thiệt hại về kinh tế ước tính lên tới hàng ngàn tỉ đồng.

Tại điểm tránh trú, Thường trực Ban Bí thư bày tỏ sự cảm thông sâu sắc trước những mất mát mà người dân phải gánh chịu, ân cần thăm hỏi sức khỏe và động viên bà con giữ vững tinh thần vượt qua khó khăn.

"Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, đồng hành cùng nhân dân trong mọi hoàn cảnh, đặc biệt khi thiên tai, hoạn nạn xảy ra", Thường trực Ban Bí thư khẳng định.

Ông Trần Cẩm Tú yêu cầu các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp hỗ trợ kịp thời, bảo đảm nhu yếu phẩm, chỗ ở tạm thời, nước sạch và chăm sóc y tế cho người dân, không để người dân nào bị bỏ lại phía sau.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm hỏi, động viên, trao quà hỗ trợ cho bà con bị thiệt hại tại xã Diên Điền (Khánh Hòa) ẢNH: BÁ DUY

Ông Trần Cẩm Tú ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của cả hệ thống chính trị tỉnh Khánh Hòa, các lực lượng vũ trang, y tế, thanh niên xung kích, cứu nạn, cứu hộ.

Nhiều cán bộ, chiến sĩ và người dân đã không quản hiểm nguy, băng mình trong mưa lũ để sơ tán, hỗ trợ bà con, tiếp tế lương thực, thực phẩm, thuốc men đến từng khu vực bị ngập sâu, chia cắt.

Cứu trợ theo phương châm "4 tại chỗ"

Thường trực Ban Bí thư đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền tập trung cao độ cho nhiệm vụ cấp bách cứu trợ nhân dân, với tinh thần lấy bảo vệ tính mạng người dân làm ưu tiên hàng đầu; tuyệt đối không để người dân bị đói, rét, thiếu nước sạch, thiếu thuốc men.

Tỉnh cần huy động tối đa mọi nguồn lực hỗ trợ kịp thời cho người dân đang bị cô lập; bảo đảm chỗ ở tạm an toàn, đặc biệt quan tâm chăm sóc người già, trẻ em, phụ nữ mang thai và các đối tượng yếu thế. Không để xảy ra tình trạng thiếu trường, thiếu lớp cho học sinh, thiếu nơi khám chữa bệnh.

Ông Trần Cẩm Tú nhấn mạnh việc nhanh chóng sửa chữa hạ tầng thiết yếu như giao thông, điện, thông tin liên lạc; chỉ đạo chặt chẽ vận hành hồ chứa thủy lợi, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho hồ đập. Tỉnh cần ổn định đời sống cho bà con theo phương châm "4 tại chỗ", "nước rút đến đâu khôi phục ngay đến đó".

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, Thường trực Ban Bí thư đã trao 20 tỉ đồng hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa ẢNH: BÁ DUY

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cho biết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa 50 tỉ đồng, triển khai 50 bác sĩ đến khám chữa bệnh và phòng trừ dịch bệnh; cùng với đó là hàng chục ngàn túi quà, túi thuốc, áo ấm, áo phao, nước suối. Hàng trăm tình nguyện viên sẽ tham gia vận chuyển điều phối quà, nấu cơm miễn phí cho người dân.

Trước đó, ngày 21.11, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký Thông báo số 99-TB/TW về Kết luận của Bộ Chính trị khắc phục hậu quả do mưa, lũ ở khu vực Trung bộ.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã thành lập 5 đoàn công tác do lãnh đạo Đảng, Nhà nước đi kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả mưa, lũ.

Bộ Chính trị giao TP.Hà Nội hỗ trợ tỉnh Gia Lai; TP.HCM hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa; TP.Hải Phòng hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk; tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ tỉnh Lâm Đồng về lương thực, thực phẩm, quần áo, thuốc men, cán bộ y tế.