Đà Nẵng: Tiếp tục tăng cường tìm kiếm vợ chồng công an viên mất tích

Ngày 22.11, Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng (BĐBP) do thiếu tướng Võ Tiến Nghị, Phó tư lệnh BĐBP, làm trưởng đoàn đến thăm hỏi, động viên lực lượng đang làm nhiệm vụ tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở núi đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại thôn Pứt thuộc xã vùng cao Hùng Sơn (TP.Đà Nẵng) vào ngày 14.11 vừa qua.

Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh BĐBP thị sát hiện trường vụ sạt lở khiến 2 vợ chồng công an viên còn mất tích ẢNH: HỒNG ANH

Thị sát hiện trường, thiếu tướng Võ Tiến Nghị đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự kiên trì và nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt, địa hình phức tạp và nguy cơ sạt lở vẫn đang tiếp diễn.

Thiếu tướng Võ Tiến Nghị yêu cầu các lực lượng đoàn kết, thống nhất tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm sớm tìm được 2 nạn nhân còn lại, nhưng tuyệt đối bảo đảm an toàn tối đa cho lực lượng cứu hộ.

Thiếu tướng Võ Tiến Nghị trao tặng 10 triệu đồng cho lực lượng đang làm nhiệm vụ tìm kiếm nạn nhân mất tích do sạt lở núi tại thôn Pứt, góp phần động viên tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ đang bám trụ tại hiện trường.

Thiếu tướng Võ Tiến Nghị (người bồng cháu bé) thăm hỏi 2 con của vợ chồng nạn nhân Zơ Râm Nhô

ẢNH: HỒNG ANH

Ngoài ra, đoàn công tác Bộ Tư lệnh BĐBP đến thăm, trao 30 suất quà (mỗi suất trị giá 2 triệu đồng) cho 30 hộ dân thôn Pứt nhằm chia sẻ những mất mát và khó khăn của người dân bị ảnh hưởng nặng nề sau vụ sạt lở; tặng quà cho 2 người con của vợ chồng anh Zơ Râm Nhô, nạn nhân bị mất tích trong vụ sạt lở (hiện là 2 con nuôi của Đồn biên phòng Gary).

Dịp này, thiếu tướng Võ Tiến Nghị cũng trao 21 suất quà (mỗi suất 2 triệu đồng) cho các quân nhân BĐBP TP.Đà Nẵng có gia đình bị ảnh hưởng bởi đợt lũ kéo dài vừa qua; thăm, tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Tr'hy và Đồn biên phòng Gary.

Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh BĐBP thăm hỏi, động viên người dân thôn Pứt ẢNH: HỒNG ANH

Như Thanh Niên đã thông tin, vào lúc 9 giờ 35 ngày 14.11 tại thôn Pứt, đầu nguồn sông Bung, xảy ra vụ sạt lở đã cuốn phăng 5 nhà rẫy, vùi lấp hàng chục ha đất sản xuất, phá hủy 7 xe máy, cuốn trôi 9 con bò.

Thảm họa sạt lở núi cũng khiến 3 người dân mất tích gồm anh Zơ Râm Nhô (29 tuổi, công an viên thôn Pứt), chị Bríu Thị Tép (28 tuổi, vợ anh Nhô) và ông Hốih Zi Nút (47 tuổi, tất cả đều ở thôn Pứt).

Đến chiều 19.11, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể ông Hốih Zi Nút trong tình trạng không còn nguyên vẹn, cách hiện trường khoảng xảy ra sạt lở 1 km.

Xã Hùng Sơn được sáp nhập từ 4 xã biên giới, gồm Ch'ơm, Gary, Tr'hy và Axan của H.Tây Giang, tỉnh Quảng Nam cũ.