Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đà Nẵng: Tiếp tục tăng cường tìm kiếm vợ chồng công an viên mất tích

Mạnh Cường
Mạnh Cường
22/11/2025 15:14 GMT+7

Thăm hỏi lực lượng đang tìm kiếm 2 nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở núi ở vùng cao Đà Nẵng, thiếu tướng Võ Tiến Nghị, Phó tư lệnh Bộ đội biên phòng, yêu cầu tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp nhưng tuyệt đối bảo đảm an toàn...

Ngày 22.11, Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng (BĐBP) do thiếu tướng Võ Tiến Nghị, Phó tư lệnh BĐBP, làm trưởng đoàn đến thăm hỏi, động viên lực lượng đang làm nhiệm vụ tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở núi đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại thôn Pứt thuộc xã vùng cao Hùng Sơn (TP.Đà Nẵng) vào ngày 14.11 vừa qua.

'Triển khai đồng bộ các biện pháp tìm kiếm 2 vợ chồng mất tích do sạt lở' - Ảnh 1.

Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh BĐBP thị sát hiện trường vụ sạt lở khiến 2 vợ chồng công an viên còn mất tích

ẢNH: HỒNG ANH

Thị sát hiện trường, thiếu tướng Võ Tiến Nghị đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự kiên trì và nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt, địa hình phức tạp và nguy cơ sạt lở vẫn đang tiếp diễn.

Thiếu tướng Võ Tiến Nghị yêu cầu các lực lượng đoàn kết, thống nhất tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm sớm tìm được 2 nạn nhân còn lại, nhưng tuyệt đối bảo đảm an toàn tối đa cho lực lượng cứu hộ.

Thiếu tướng Võ Tiến Nghị trao tặng 10 triệu đồng cho lực lượng đang làm nhiệm vụ tìm kiếm nạn nhân mất tích do sạt lở núi tại thôn Pứt, góp phần động viên tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ đang bám trụ tại hiện trường.

'Triển khai đồng bộ các biện pháp tìm kiếm 2 vợ chồng mất tích do sạt lở' - Ảnh 2.

Thiếu tướng Võ Tiến Nghị (người bồng cháu bé) thăm hỏi 2 con của vợ chồng nạn nhân Zơ Râm Nhô

ẢNH: HỒNG ANH

Ngoài ra, đoàn công tác Bộ Tư lệnh BĐBP đến thăm, trao 30 suất quà (mỗi suất trị giá 2 triệu đồng) cho 30 hộ dân thôn Pứt nhằm chia sẻ những mất mát và khó khăn của người dân bị ảnh hưởng nặng nề sau vụ sạt lở; tặng quà cho 2 người con của vợ chồng anh Zơ Râm Nhô, nạn nhân bị mất tích trong vụ sạt lở (hiện là 2 con nuôi của Đồn biên phòng Gary).

Dịp này, thiếu tướng Võ Tiến Nghị cũng trao 21 suất quà (mỗi suất 2 triệu đồng) cho các quân nhân BĐBP TP.Đà Nẵng có gia đình bị ảnh hưởng bởi đợt lũ kéo dài vừa qua; thăm, tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Tr'hy và Đồn biên phòng Gary.

'Triển khai đồng bộ các biện pháp tìm kiếm 2 vợ chồng mất tích do sạt lở' - Ảnh 3.

Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh BĐBP thăm hỏi, động viên người dân thôn Pứt

ẢNH: HỒNG ANH

Như Thanh Niên đã thông tin, vào lúc 9 giờ 35 ngày 14.11 tại thôn Pứt, đầu nguồn sông Bung, xảy ra vụ sạt lở đã cuốn phăng 5 nhà rẫy, vùi lấp hàng chục ha đất sản xuất, phá hủy 7 xe máy, cuốn trôi 9 con bò.

Thảm họa sạt lở núi cũng khiến 3 người dân mất tích gồm anh Zơ Râm Nhô (29 tuổi, công an viên thôn Pứt), chị Bríu Thị Tép (28 tuổi, vợ anh Nhô) và ông Hốih Zi Nút (47 tuổi, tất cả đều ở thôn Pứt).

Đến chiều 19.11, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể ông Hốih Zi Nút trong tình trạng không còn nguyên vẹn, cách hiện trường khoảng xảy ra sạt lở 1 km.

Xã Hùng Sơn được sáp nhập từ 4 xã biên giới, gồm Ch'ơm, Gary, Tr'hy và Axan của H.Tây Giang, tỉnh Quảng Nam cũ.

Tin liên quan

Sạt lở núi ở Đà Nẵng: Hiện trường nguy hiểm, chờ thời cơ tìm 3 người mất tích

Sạt lở núi ở Đà Nẵng: Hiện trường nguy hiểm, chờ thời cơ tìm 3 người mất tích

Kiểm tra hiện trường vụ sạt lở núi khiến 3 người mất tích, lãnh đạo UBND TP.Đà Nẵng chỉ đạo thực hiện công tác tìm kiếm phải quyết liệt, nhanh nhưng thận trọng, kỹ lưỡng để bảo đảm an toàn cho lực lượng cứu hộ.

Sạt lở núi ở Đà Nẵng: Quân đội khẩn trương tìm người mất tích

Sạt lở núi ở Đà Nẵng: Tạm dừng tìm kiếm các nạn nhân mất tích

Khám phá thêm chủ đề

Sạt lở Sạt lở núi mất tích Đà Nẵng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận