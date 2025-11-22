Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Đà Nẵng đồng loạt công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai ở nhiều xã, phường

Mạnh Cường
22/11/2025 15:16 GMT+7

Trước diễn biến sạt lở phức tạp và nguy cơ đe dọa an toàn khu dân cư, UBND TP.Đà Nẵng vừa chính thức công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại nhiều xã, phường.

Ngày 22.11, UBND TP.Đà Nẵng quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại nhiều xã, phường.

Cụ thể, UBND TP.Đà Nẵng công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với tình hình sụt lún có nguy cơ sạt lở tại khu dân cư làng truyền thống Cơ Tu thôn Agrồng, khu dân cư thôn Achiing và khu dân cư thôn Axoo (xã Tây Giang).

Đà Nẵng đồng loạt ban bố tình huống khẩn cấp về thiên tai ở nhiều xã, phường - Ảnh 1.

Cầu Bà Ngân bị sạt lở nghiêm trọng

ẢNH: CHÂU THÀNH

UBND TP.Đà Nẵng công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với tình hình sạt lở tại bờ sông Thu Bồn thuộc khu vực cầu ông Hữu (xã Thu Bồn), chiều dài khắc phục khoảng 500 m.

Tình huống khẩn cấp về thiên tai cũng được UBND TP.Đà Nẵng công bố để ứng phó, khắc phục thiệt hại kết cấu hạ tầng giao thông đối với đường dẫn cầu Duy Phước (cầu Bà Ngân, P.Hội An).

UBND TP.Đà Nẵng giao các xã, phường tiếp tục thực hiện các biện pháp khẩn cấp cần áp dụng ngay để ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, qua đó ngăn chặn, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại.

Ngoài ra, các địa phương theo dõi chặt chẽ tình hình sạt lở, chủ động huy động nhân vật lực kịp thời sơ tán nhân dân ra khỏi nơi nguy hiểm khi có tình huống xấu và mưa lớn.

Cùng với đó, phải bố trí đảm bảo hậu cần cho nhân dân tại nơi sơ tán, tăng cường công tác cắm biển cảnh báo, khoanh vùng nguy hiểm. Đồng thời, tăng cường thông tin, truyền thông để người dân biết về nguy cơ diễn biến sạt trượt để chủ động các biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Thiệt hại mưa lũ miền Trung tăng nhanh, đã có 68 người chết và mất tích

UBND TP.Đà Nẵng giao Sở Xây dựng chủ động quyết định lệnh xây dựng công trình khẩn cấp để triển khai dự án khắc phục hậu quả thiên tai, tổ chức sửa chữa. Sở Tài chính tổng hợp, tham mưu bố trí kinh phí để Sở Xây dựng thực hiện khắc phục hậu quả thiên tai từ nguồn sự nghiệp của thành phố.

