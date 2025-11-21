Đà Nẵng: Kiến nghị ban bố tình huống khẩn cấp khi đỉnh đồi có vết nứt 150 m

Chiều 21.11, thượng tá Trịnh Văn Kiên, Đồn trưởng Đồn biên phòng Đắc Pring (đóng tại xã Đắc Pring, TP.Đà Nẵng), cho biết đơn vị đã điều động 25 cán bộ, chiến sĩ xuống hiện trường phối hợp chính quyền địa phương vận động và hỗ trợ di dời người, tài sản thiết yếu đến nơi an toàn, sau khi vết nứt lớn đang tiếp tục lan rộng tại khu vực đồi phía sau khu dân cư.

Vết nứt kéo dài khoảng 150 m ở xã Đắc Pring ẢNH: C.X

Trước đó, ngay trong đêm 20.11, lực lượng biên phòng đã di dời 6 hộ dân với 20 nhân khẩu là đồng bào Ve ở thôn 57 (xã Đắc Pring) đến nơi an toàn. Đồng thời, tham mưu chính quyền xã Đắc Pring bảo đảm đầy đủ nhu cầu thiết yếu cho người dân tại khu vực tạm trú.

Trong sáng nay 21.11, lãnh đạo xã Đắc Pring cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Đắc Pring kiểm tra hiện trường, ghi nhận vết nứt nằm theo hình vòng cung, cách khu dân cư khoảng 80 m, chiều dài khoảng 150 m, đoạn ngắn nhất 70 m và có 3 lớp nứt cách nhau 15 - 20 m.

Độ sụt lún mảng trượt 0,8 - 1,5 m, độ hở vết nứt 0,3 - 1 m, một số điểm biến dạng 1 - 1,5 m.

Chủ tịch UBND xã Đắc Pring kiểm tra tình trạng sạt lở trên đỉnh đồi ẢNH: C.X

Lãnh đạo xã Đắc Pring đã báo cáo và đề nghị UBND TP.Đà Nẵng, các sở, ngành liên quan khẩn trương kiểm tra, hướng dẫn biện pháp xử lý. Ngoài ra, địa phương đã kiến nghị UBND TP.Đà Nẵng xem xét công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai do sạt lở đất tại thôn 57 để có cơ sở bố trí nguồn lực xây dựng khu tái định cư mới, bảo đảm an toàn lâu dài cho người dân.