Phát hiện hàng loạt vết nứt, một xã phải di dời hơn 200 người

Chiều 17.11, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Trà My cho biết, mưa lớn kéo dài nhiều ngày đã khiến xuất hiện nhiều vết nứt trên các đồi núi ở một xã trên địa bàn TP.Đà Nẵng.

Hàng loạt vết nứt xuất hiện trên Núi Ngang ẢNH: C.X

Theo đó, trong lúc kiểm tra, khảo sát thực địa, các lực lượng chức năng phát hiện nhiều vết nứt tại Núi Ngang (ở xã Sơn Cẩm Hà, TP.Đà Nẵng), đã phát hiện có 5 - 7 vết nứt. Chiều dài khoảng mỗi vết từ 70 -100 m, có vị trí rộng đến 2 m nên khả năng xảy ra sạt lở rất lớn.

Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Trà My đã phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã Sơn Cẩm Hà và các lực lượng chức năng tổ chức di dời 59 hộ dân với 224 nhân khẩu đến nơi an toàn.

Ngoài ra, sử dụng flycam rà soát khu vực lân cận để phát hiện dấu hiệu bất thường, kịp thời báo cáo về Bộ Chỉ huy Quân sự TP.Đà Nẵng.

Ông Hoàng Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã Phước Trà, cho biết vào chiều nay (17.11), ông Nguyễn Ngọc Hạnh (ở địa phương) đang đi làm keo thì không may bị nước lũ cuốn trôi, mất tích. Hiện các lực lượng đã được huy động để tìm kiếm tung tích nạn nhân, tuy nhiên trên địa bàn đang có mưa lớn, nước chảy xiết nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Ông Hùng cũng cho hay, mưa lớn kéo dài khiến tuyến QL14E đoạn Km 59+300 qua thôn Trà Huỳnh (xã Phước Trà), bị sạt lở nghiêm trọng, gây chia cắt giao thông trong thời gian dài. Các lực lượng chức năng đang nỗ lực khắc phục để thông tuyến.



