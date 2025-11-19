Sạt lở 'bủa vây' vùng cao TP.Đà Nẵng: Xuất hiện sụt lún nghiêm trọng dài 200 m

Ngày 19.11, ông Trần Ngọc Hùng, Phó chủ tịch UBND xã La Êê (TP.Đà Nẵng), cho biết do mưa lớn kéo dài từ ngày 16 đến sáng nay 19.11, đã khiến tuyến đường huyết mạch vào xã xuất hiện một điểm sụt lún nghiêm trọng, với chiều dài gần 200 m. Trong đó, xuất hiện hố sụt sâu khoảng 2,5 m, mặt đường bê tông nứt toác với vết nứt rộng đến 7 cm, độ sụt lún hơn 5 cm, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở bất kỳ lúc nào.

Đây là tuyến giao thông huyết mạch của xã, đóng vai trò vận chuyển hàng hóa, vật liệu xây dựng và phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân.

Sụt lún nghiêm trọng kéo dài gần 200 m ẢNH: ANH KHOA

Ngay sau khi phát hiện, UBND xã La Êê đã chỉ đạo lực lượng chuyên môn kiểm tra hiện trường, đồng thời khẩn trương triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn.

Xã đã tiến hành giăng dây cảnh báo, chặt cây khóa hai đầu barie để tạm dừng toàn bộ phương tiện qua lại. Ngoài ra, cắt cử lực lượng thường trực hướng dẫn người dân di chuyển bộ vượt qua khu vực nguy hiểm.

Các phương án mở đường tạm để hỗ trợ người dân cũng được triển khai ngay trong ngày hôm qua (18.11), nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại và đảm bảo an toàn giao thông.

Phó chủ tịch UBND xã La Êê cho hay, tình trạng sụt lún diễn ra rất bất thường và tiềm ẩn nguy cơ đổ sập toàn bộ mặt đường nếu không được xử lý kịp thời.

Mặt đường bê tông nứt toác với vết nứt rộng đến 7 cm, độ sụt lún hơn 5 cm ẢNH: ANH KHOA

UBND xã đã kích hoạt phương án ứng phó khẩn cấp, cử lực lượng trực 24/24 giờ để hướng dẫn, tuyên truyền, đồng thời mở lối tạm cho người dân đi bộ qua lại. Tuy nhiên, do tính chất đặc biệt nghiêm trọng, đã gửi báo cáo khẩn cấp và đề nghị các cấp có thẩm quyền sớm hỗ trợ xử lý điểm sạt lở, mở tuyến tránh để đảm bảo lưu thông cho phương tiện vận chuyển vật liệu thi công trường nội trú và nhu yếu phẩm phục vụ bà con.

Tình huống khẩn cấp

UBND xã La Êê đã báo cáo khẩn gửi UBND TP.Đà Nẵng chỉ đạo các sở, ban, ngành huy động lực lượng khảo sát, đánh giá toàn diện khu vực sạt lở.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của mưa lớn tại khu vực Khe Dum, hàng ngàn mét khối đất đá bất ngờ sạt lở tràn xuống, gây ách tắc hoàn toàn giao thông trên tuyến chính.

Bên cạnh đó, tuyến đường ở thôn Blăng xảy ra sạt lở hơn 30 m, làm tắc tuyến giao thông chính vào trung tâm xã. Đoạn từ UBND xã lên thôn Côn Zốt tiếp tục xuất hiện điểm sạt lở dài hơn 35 m, gây chia cắt việc đi lại và vận chuyển nhu yếu phẩm.

Sạt lở xảy ra nghiêm trọng trên địa bàn xã la Êê ẢNH: ANH KHOA

Ông Nguyễn Đăng Chương, Bí thư Đảng ủy xã La Êê, cho hay sụt lún nghiêm trọng, với chiều dài gần 200 m nằm ngay trên tuyến đường độc đạo kết nối xã La Êê với các địa phương khác trong vùng và trung tâm thành phố. Vì vậy, mọi sự cố đều tác động trực tiếp đến đời sống, an toàn của nhân dân và tiến độ xây dựng trường nội trú hai cấp, công trình trọng điểm của thành phố tại khu vực biên giới.

Đảng ủy, chính quyền xã kiến nghị UBND thành phố và các sở ngành liên quan quan tâm hỗ trợ khẩn cấp việc khảo sát, bồi thường và xây dựng tuyến tránh để đảm bảo giao thông thông suốt và sớm triển khai phương án khắc phục lâu dài.

Lực lượng chức năng mở đường tạm để người dân lưu thông ẢNH: ANH KHOA

Xã La Êê xác định đây là tình huống khẩn cấp, cần sự hỗ trợ kịp thời của các cơ quan chức năng để đảm bảo an toàn cho nhân dân và không làm gián đoạn tiến độ thi công công trình giáo dục trọng điểm của thành phố.