Đắk Lắk: Một quán ăn sáng đèn, bà con xúm lại nấu cơm gửi vào rốn lũ

Trên đường tác nghiệp về trung tâm phường Tuy Hòa từ rốn lũ Hòa Thịnh, Đắk Lắk (Phú Yên cũ) chiều tối 22.11, chúng tôi vô tình bắt gặp một quán ăn không khí rộn rã lạ thường, trong khi không ít hàng quán xung quanh vẫn im lìm đóng cửa vì tình hình mưa lũ.

Hỏi thăm mới biết đây là một trong những địa điểm mà bà con ở phường Tuy Hòa tập kết để nấu những phần ăn mang tặng cho người dân ở rốn lũ Phú Yên cũ.

Chia sẻ với PV Thanh Niên, chị Hồ Thị Cẩm Nguyên (áo sọc đỏ - trắng) là trưởng nhóm nấu ăn chia sẻ từ hôm qua 21.11 đến nay, nhóm đã nấu hàng ngàn phần ăn gửi tặng cho bà con ở vùng ngập sâu vì lũ ẢNH: CAO AN BIÊN

Không khí ở quán vô cùng tất bật, mỗi người một việc cố gắng làm nên những phần ăn ngon nhất ẢNH: CAO AN BIÊN

Anh Hồ Thanh Long là một trong những người phụ trách nấu chính cho nhóm ẢNH: CAO AN BIÊN

Cùng với anh Long là anh Nguyễn Xuân Bổn (41 tuổi) làm việc ở chuỗi quán ăn ở Đắk Lắk (Phú Yên cũ) cùng phụ trách nấu. Anh Bổn cho biết những phần ăn của anh và nhóm được mang tặng cho bà con vùng lũ, mong tiếp sức phần nào cho bà con vượt qua được giai đoạn khó khăn ẢNH: CAO AN BIÊN