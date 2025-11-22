Đắk Lắk: Một quán ăn sáng đèn, bà con xúm lại nấu cơm gửi vào rốn lũ

Chiều tối 22.11, hàng chục người có mặt ở một quán ăn tại phường Tuy Hòa, Đắk Lắk (Phú Yên cũ), xúm lại nấu cơm mang đến tận vùng rốn lũ tặng cho bà con đang gặp khó khăn.
Trên đường tác nghiệp về trung tâm phường Tuy Hòa từ rốn lũ Hòa Thịnh, Đắk Lắk (Phú Yên cũ) chiều tối 22.11, chúng tôi vô tình bắt gặp một quán ăn không khí rộn rã lạ thường, trong khi không ít hàng quán xung quanh vẫn im lìm đóng cửa vì tình hình mưa lũ.
Hỏi thăm mới biết đây là một trong những địa điểm mà bà con ở phường Tuy Hòa tập kết để nấu những phần ăn mang tặng cho người dân ở rốn lũ Phú Yên cũ.
