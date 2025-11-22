Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Đắk Lắk: Một quán ăn sáng đèn, bà con xúm lại nấu cơm gửi vào rốn lũ

Cao An Biên - Phạm Hữu - Huy Đạt
22/11/2025 21:17 GMT+7

Chiều tối 22.11, hàng chục người có mặt ở một quán ăn tại phường Tuy Hòa, Đắk Lắk (Phú Yên cũ), xúm lại nấu cơm mang đến tận vùng rốn lũ tặng cho bà con đang gặp khó khăn.

Trên đường tác nghiệp về trung tâm phường Tuy Hòa từ rốn lũ Hòa Thịnh, Đắk Lắk (Phú Yên cũ) chiều tối 22.11, chúng tôi vô tình bắt gặp một quán ăn không khí rộn rã lạ thường, trong khi không ít hàng quán xung quanh vẫn im lìm đóng cửa vì tình hình mưa lũ.

Hỏi thăm mới biết đây là một trong những địa điểm mà bà con ở phường Tuy Hòa tập kết để nấu những phần ăn mang tặng cho người dân ở rốn lũ Phú Yên cũ.

Nghĩa tình người Đắk Lắk: Bà con xúm lại quán, nấu cơm tặng người ở tâm lũ - Ảnh 1.

Chia sẻ với PV Thanh Niên, chị Hồ Thị Cẩm Nguyên (áo sọc đỏ - trắng) là trưởng nhóm nấu ăn chia sẻ từ hôm qua 21.11 đến nay, nhóm đã nấu hàng ngàn phần ăn gửi tặng cho bà con ở vùng ngập sâu vì lũ

ẢNH: CAO AN BIÊN

Nghĩa tình người Đắk Lắk: Bà con xúm lại quán, nấu cơm tặng người ở tâm lũ - Ảnh 2.

Không khí ở quán vô cùng tất bật, mỗi người một việc cố gắng làm nên những phần ăn ngon nhất

ẢNH: CAO AN BIÊN

Nghĩa tình người Đắk Lắk: Bà con xúm lại quán, nấu cơm tặng người ở tâm lũ - Ảnh 3.

Nghĩa tình người Đắk Lắk: Bà con xúm lại quán, nấu cơm tặng người ở tâm lũ - Ảnh 5.

Anh Hồ Thanh Long là một trong những người phụ trách nấu chính cho nhóm

ẢNH: CAO AN BIÊN

Nghĩa tình người Đắk Lắk: Bà con xúm lại quán, nấu cơm tặng người ở tâm lũ - Ảnh 6.

Cùng với anh Long là anh Nguyễn Xuân Bổn (41 tuổi) làm việc ở chuỗi quán ăn ở Đắk Lắk (Phú Yên cũ) cùng phụ trách nấu. Anh Bổn cho biết những phần ăn của anh và nhóm được mang tặng cho bà con vùng lũ, mong tiếp sức phần nào cho bà con vượt qua được giai đoạn khó khăn

ẢNH: CAO AN BIÊN

Nghĩa tình người Đắk Lắk: Bà con xúm lại quán, nấu cơm tặng người ở tâm lũ - Ảnh 7.
Nghĩa tình người Đắk Lắk: Bà con xúm lại quán, nấu cơm tặng người ở tâm lũ - Ảnh 8.
Nghĩa tình người Đắk Lắk: Bà con xúm lại quán, nấu cơm tặng người ở tâm lũ - Ảnh 9.

Nghĩa tình người Đắk Lắk: Bà con xúm lại quán, nấu cơm tặng người ở tâm lũ - Ảnh 10.

Nghĩa tình người Đắk Lắk: Bà con xúm lại quán, nấu cơm tặng người ở tâm lũ - Ảnh 11.

Chị Cẩm Nguyên chia sẻ từ hôm qua đến nay, có hơn 50 lượt người đến phụ. Họ đều ở các độ tuổi, công việc khác nhau, sắp xếp được thời gian thì cùng nhau góp sức mong tiếp thêm sức mạnh cho bà con ở rốn lũ. "Nhóm mình sẽ nấu đến khi nào người dân không còn cần nữa thì thôi", chị chia sẻ thêm. Cứ như vậy trong đêm mưa, những phần ăn được đóng gói và chuyển đến sớm nhất cho người cần

ẢNH: CAO AN BIÊN

 

