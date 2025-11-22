Hôm nay triều cường ở TP.HCM đạt đỉnh, thời tiết mát mẻ 'như Noel cận kề'

Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ cho biết, về tình hình triều cường ở TP.HCM trong 24 giờ qua, mực nước đỉnh triều cao nhất ngày tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn lên chậm và ở mức cao.

Triều cường ở TP.HCM hôm nay tiếp tục vượt báo động 3 ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Đến 7 giờ ngày 22.11, đỉnh triều cao nhất ngày thực đo tại một số trạm ở mức như sau: trạm Nhà Bè, trạm Phú An vượt báo động 3 từ 0,06 - 0,07 m; trạm Thủ Dầu Một trên báo động 3 0,17 m.

Đơn vị này cảnh báo, mực nước cao nhất ngày của đợt triều cường tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn có khả năng biến đổi chậm trong 1 - 2 ngày đầu, sau xuống nhanh.

Đỉnh triều trong đợt này có khả năng xuất hiện vào ngày hôm nay và ở mức như sau:

Tại trạm Phú An và Nhà Bè có thể lên ở mức 1,68 - 1,73 m (trên báo động 3 khoảng 0,08 - 0,13 m);

Trạm Thủ Dầu Một lên mức 1,78 - 1,83 m (trên báo động 3 từ 0,18 - 0,23 m).



Người dân cần đề phòng mưa lớn kết hợp triều cao gây ngập úng ở các vùng trũng thấp, ven sông ảnh hưởng đến giao thông, các hoạt động kinh tế - xã hội trong khu vực TP.HCM.

Thời tiết TP.HCM mát mẻ, nhiều mây

Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ cho biết, sáng nay thời tiết TP.HCM nhiều mây, có mưa nhỏ lượng không đáng kể. Nhiệt độ lúc 8 giờ sáng là 26oC, độ ẩm 74%, gió bắc đông bắc 4 m/giây.

Theo cơ quan khí tượng, hôm nay áp cao lạnh lục địa có cường độ suy yếu. Rãnh áp thấp xích đạo có trục ở vào khoảng 3 - 6 độ vĩ bắc. Gió đông bắc còn hoạt động mạnh trên vùng biển phía nam.

Khu vực Nam bộ nằm ở rìa phía nam của áp cao lạnh lục địa kết hợp với rìa phía bắc của rãnh áp thấp xích đạo, hội tụ gió đông yếu còn tác động đến khu vực Nam bộ.

Thời tiết TP.HCM đang trong những ngày dễ chịu, mát mẻ như Noel ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Dự báo thời tiết Nam bộ hôm nay nhiều mây, có lúc giảm mây hửng nắng yếu. Mưa có xu hướng tăng so với ngày hôm qua, chiều đến tối khả năng có mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa vừa, cục bộ mưa to (mưa tập trung chính ở ven biển miền Tây và Vũng Tàu cũ).

Nhiệt độ cao nhất ít thay đổi: phổ biến 28 - 31oC, có nơi trên 31oC.

Thời tiết trung tâm TP.HCM và khu vực Hóc Môn, Củ Chi, Bình Dương cũ nhiều mây có lúc giảm mây nắng yếu, chiều tối có mưa nhỏ cục bộ; nhiệt độ thấp nhất trong ngày 23 - 24oC. Khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ và Cần Giờ trời nhiều mây có lúc giảm mây nắng yếu. Chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có giông.

Từ 2 - 3 ngày tới, áp cao lạnh lục địa có cường độ suy yếu dần, khoảng chiều 24.11 được tăng cường trở lại xuống các tỉnh Bắc bộ, nhiễu động gió đông trên cao duy trì đến hết ngày 23.11.

Dự báo thời tiết TP.HCM, Nam bộ 2 - 3 ngày tới mây thay đổi đến nhiều mây, trời nắng yếu gián đoạn. Chiều đến tối Đông Nam bộ có mưa rào vài nơi, miền Tây duy trì có mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa vừa, cục bộ mưa to. Đêm có mưa rào và giông vài nơi.