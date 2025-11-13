Triều cường vượt lịch sử ở TP.HCM: Nhiều phường xã ngập nặng, sâu nhất 1,2 m

Chiều 13.11, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy cùng Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM tổ chức họp báo kinh tế - xã hội định kỳ. Trả lời câu hỏi của PV Báo Thanh Niên, đại diện Sở Nông nghiệp - Môi trường đã thông tin về kỳ triều cường vượt lịch sử ở TP.HCM vừa qua.

Người dân TP.HCM vượt triều cường đi làm, đi học ngay buổi sáng ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Triều cường gây ngập nặng nhiều nơi

Theo Sở Nông nghiệp - Môi trường TP.HCM, các phường, xã ven sông Sài Gòn chịu tác động trực tiếp của triều cường gồm: phường Bình Quới, phường An Phú Đông, phường Phú An, phường Thủ Dầu Một, phường Thuận An, phường Lái Thiêu, xã Bình Mỹ, xã Đông Thạnh.

Cụ thể, triều cường dâng cao làm ngập cục bộ khu dân cư khu vực bờ hữu và bờ tả ven sông Sài Gòn. Triều cường tràn đỉnh kè của dự án chống sạt lở bán đảo Thanh Đa đoạn 2, 3 gây ngập cục bộ khu dân cư ven đường Bình Quới khoảng từ 0,25 - 0,35 m.

Triều cường gây sụt lún một phần máng cống kiểm soát triều Ba Thôn trên địa bàn xã An Phú Đông; bể 15 m bờ trái rạch Ông Thặng, gây ngập khu phố Chánh Nghĩa 6-7-8-9, khu phố Phú Thọ 4-5-6; khu phố Chánh Lộc 7, độ ngập sâu trung bình từ 0,3 - 1,2 m, ảnh hưởng khoảng 600 hộ dân (phường Thủ Dầu Một).

Triều cường mỗi ngày một dâng cao, người dân di chuyển vất vả ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Triều cường tràn một số đoạn đê bao An Sơn - Lái Thiêu và các tuyến rạch Vàm Búng, Bà Lụa, Ba Tâm gây ngập các tuyến đường và khu dân cư xung quanh thuộc khu phố Hưng Thọ, An Mỹ, Thành Hòa A; triều cường cũng gây ngập nước một số có nơi có địa hình trũng thấp, ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

Sở Nông nghiệp - Môi trường cũng thông tin, triều cường kết hợp mưa lớn gây ngập nước 500 ha trồng mai trên địa bàn xã Bình Lợi; ngập nước 30 hộ dân và khoảng 10 ha cây trồng, hoa màu với độ sâu ngập khoảng 0,3 - 0,7 m do tràn đê bao Phú An (đoạn từ khu phố Phú Thuận đến khu phố Bến Giảng) trên địa bàn phường Phú An.

Ô tô, xe máy giữa biển nước do triều cường ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Ngay sau khi xảy ra sự cố, các địa phương, đơn vị, chủ đầu tư dự án đã triển khai thực hiện các biện pháp xử lý, gia cố tạm các tuyến bờ bao, đê bao xung yếu bị tràn trên địa bàn.



Sở đã phối hợp cùng các đơn vị, địa phương kiểm tra thực tế các khu vực bị ảnh hưởng bởi triều cường. Đơn vị này cũng đề nghị các địa phương xảy ra thiệt hại do triều cường khẩn trương khắc phục hậu quả, tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại, sớm ổn định đời sống cho người dân.

Trong đợt triều cường cuối tháng 10 và đầu tháng 11 năm 2025 (tức đầu tháng 9 và rằm tháng 9 âm lịch) vừa qua, mực nước triều thực đo cao nhất tại trạm Phú An và Thủ Dầu Một. Cụ thể: Trạm Phú An: đỉnh triều thực đo tháng 10 là 1,77 m (bằng đỉnh triều lịch sử 2019). Đỉnh triều thực đo tháng 11 là 1,78 m (vượt lịch sử 1 cm).



Trạm Thủ Dầu Một: đỉnh triều thực đo tháng 10 là 1,87 m (vượt lịch sử năm 2024 là 7 cm). Đỉnh triều thực đo tháng 11 là 1,88 m (vượt lịch sử là 8 cm).

Diễn biến này cho thấy xu thế triều cường ngày càng gia tăng về biên độ và tần suất, phản ánh tác động tổng hợp của biến đổi khí hậu, nước biển dâng. Đơn vị này cảnh báo các địa phương ven sông Sài Gòn - Đồng Nai cần tiếp tục theo dõi sát tình hình, chủ động triển khai các giải pháp ứng phó trong thời gian tới.



