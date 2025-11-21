Danh sách 23 tuyến đường bị ngập nước do triều cường ở TP.HCM

Trong cuộc họp báo định kỳ của TP.HCM, ông Mai Thanh Tùng, Phó trưởng phòng Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng TP.HCM đã trả lời PV Báo Thanh Niên về danh sách 23 tuyến đường bị ngập nước do triều cường trên địa bàn.



Theo ông Tùng, qua theo dõi tình hình mưa ngập nước trên địa bàn TP.HCM từ những năm 2020 đến nay, hiện tượng mưa trên địa bàn thành phố thường xuất hiện từ 30 phút đến 2,5 giờ; vũ lượng đạt được phổ biến từ 20 mm - 126,3 mm. Triều cường đã đạt mức 1,74 m đến 1,82 m.

Ông Mai Thanh Tùng, đại diện Sở Xây dựng TP.HCM thông tin các tuyến đường bị ngập nước do triều cường ở TP.HCM ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Từ đầu năm 2025 đến nay, TP.HCM đã xuất hiện 75 ngày triều vượt mức báo động 1 (≥ 1,4 m). Trong đó, đợt triều cường cao nhất xuất hiện vào ngày 6.11.2025, đỉnh triều đạt 1,77 m đo tại trạm Phú An (1,82 m tại trạm kiểm soát triều Bình Triệu).

Những khu vực chịu ảnh hưởng nặng là những khu vực ven sông, vùng trũng thấp, nhiều kênh rạch như: phường An Khánh, phường Phước Long, phường Phú Hữu (TP.Thủ Đức cũ); phường Tân Thuận, phường Tân Mỹ, phường Phú Thuận (quận 7 cũ); xã Nhà Bè, xã Hiệp Phước (huyện Nhà Bè cũ); phường Bình Đông (quận 8 cũ); xã Bình Hưng, xã Tân Nhựt, xã Tân Vĩnh Lộc, xã Bình Lợi (huyện Bình Chánh cũ) và khu vực Thanh Đa thuộc phường Bình Quới (quận Bình Thạnh cũ), rạch Bưng Cải, Suối Bình Thắng, đại lộ Bình Dương...

Danh sách 23 tuyến đường bị ngập nước do triều cường

Theo số liệu thống kê trên toàn địa bàn thành phố, có 23 tuyến đường bị ngập nước khi triều cường bắt đầu vượt mức báo động, cụ thể:

Khu vực I: khu vực TP.HCM cũ (12 vị trí ngập), chiều sâu ngập khoảng 0,15 m - 0,3 m gồm đường Calmette, Bình Quới, Trần Xuân Soạn, Huỳnh Tấn Phát, Lê Văn Lương, Đào Sư Tích, Phạm Hữu Lầu, Nguyễn Bình, quốc lộ 50, Nguyễn Văn Hưởng, Võ Nguyên Giáp, Mai Chí Thọ.

23 tuyến đường ở TP.HCM hễ triều cường vượt báo động 1 là ngập ẢNH: PHẠM HỮU

Khu vực II: khu vực Bình Dương (8 vị trí ngập) gồm:

TP.Thủ Dầu Một cũ: ngã ba cống đường Thích Quảng Đức, đường ven rạch Bưng Cải, đường Hồ Văn Cống.



TP.Dĩ An cũ: khu vực suối Bình Thắng, đường quốc lộ 1K khu vực dốc Chú Hỏa đến rạch Cái Cầu.



TP.Thuận An cũ: đường đại lộ Bình Dương (quốc lộ 13) đoạn trước Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Tân Hiệp Phát, đường Đại lộ Bình Dương (quốc lộ 13) đoạn trước Công ty Fito, đường Cách Mạng Tháng 8 đoạn cống ngang cầu Nhỏ.



Khu vực III: khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ: khu Decoimex mở rộng, phường 9 cũ, hẻm 646 đường 30/4, cuối hẻm 842 đường Bình Giã.