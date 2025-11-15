Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Tra cứu phạt nguội, bằng lái xe, kẹt xe, ngập nước... ở TP.HCM bằng cách này

Vũ Phượng
Vũ Phượng
15/11/2025 14:29 GMT+7

CSGT TP.HCM vừa hướng dẫn cách tra cứu phạt nguội, bằng lái xe, tình hình kẹt xe, ngập nước... nhanh chóng chỉ với vài bước.

Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) cho biết, hiện tại người dân có thể tra cứu phạt nguội, bằng lái xe, tình hình kẹt xe, ngập nước... dễ dàng qua điện thoại với vài bước đơn giản.

Theo đó, CSGT TP.HCM đã phối hợp Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị TP.HCM đưa các nội dung cảnh báo, hướng dẫn giao thông, tuyên truyền, tra cứu phạt nguội, tra cứu bằng lái xe lên Cổng thông tin giao thông TP.HCM.

Tra cứu phạt nguội, bằng lái xe, kẹt xe, ngập nước... ở TP.HCM bằng cách này - Ảnh 1.

CSGT tăng cường xử lý vi phạm qua camera

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Người dân có thể tải ứng dụng Cổng thông tin giao thông TP.HCM (tên ứng dụng: TTGT TPHCM) về điện thoại để thường xuyên tiếp nhận các thông tin mới về tình hình giao thông trên các tuyến thuộc địa bàn TP.HCM. Tiện lợi nhất, người dân dễ dàng tra cứu phạt nguội, phương tiện của mình.

Lãnh đạo PC08 cho hay, đơn vị đã đề xuất Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị tích hợp, bổ sung một số tính năng cho ứng dụng Cổng thông tin giao thông TP.HCM.

Cảnh báo ngập nước, kẹt xe

Trong chuyên mục tuyên truyền, cảnh báo giao thông, người dân có thể đọc thông tin nhanh về tình hình ùn tắc giao thông, cập nhật các điểm nóng, tuyến đường bị kẹt xe để chọn lộ trình di chuyển khác.

Tại đây còn có thông báo các sự cố đột xuất ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình giao thông như: tai nạn giao thông làm kẹt xe, sự cố giao thông bất ngờ.

Tra cứu phạt nguội, bằng lái xe, kẹt xe, ngập nước... ở TP.HCM bằng cách này - Ảnh 2.

Người dân TP.HCM có thể tra cứu các điểm đang kẹt xe trước khi ra đường để chọn lộ trình phù hợp

ẢNH: NHẬT THỊNH

Những phương án phân luồng mới, thay đổi biển báo, đường cấm, giờ cấm, thời gian thi công công trình cũng được liên tục cập nhật.

Ngoài ra, ứng dụng còn có cảnh báo ngập nước để người đi ô tô, xe máy chủ động chọn lộ trình phù hợp. Để thuận tiện cho người dân tiếp cận, ứng dụng sẽ cập nhật các quy định mới ban hành liên quan giao thông, CSGT giải đáp thắc mắc của người dân liên quan luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Tra cứu phạt nguội nhanh chóng

Theo CSGT, người dân có thể tra cứu phạt nguội nhanh chóng trên ứng dụng TTGT TPHCM bằng cách nhập biển số xe, sau đó chờ kết quả. Ứng dụng đã được liên kết với link tra cứu phạt nguội của Cục CSGT bảo đảm chính xác, nhanh chóng.

Tra cứu phạt nguội, bằng lái xe, kẹt xe, ngập nước... ở TP.HCM bằng cách này - Ảnh 3.

Ứng dụng TTGT TPHCM có thể tra cứu nhiều tiện ích liên quan giao thông

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Như vậy, ngoài tra cứu trên ứng dụng, người dân TP.HCM có thể vào trực tiếp website của Cục CSGT, Phòng CSGT Công an TP.HCM, ứng dụng VNeTraffic.

Bên cạnh đó, ứng dụng có thể tra cứu phù hiệu, bằng lái xe, giấy phép kinh doanh, giấy phép lưu thông, tra cứu công trình.

Tại đây, người dân còn có thể xem bản đồ camera, tích hợp dữ liệu hình ảnh camera.

Đồng thời, Phòng CSGT Công an TP.HCM cũng phối hợp các đơn vị đưa nội dung cảnh báo giao thông, tra cứu phạt nguội, danh sách phương tiện vi phạm do hệ thống camera giám sát giao thông ghi nhận lên ứng dụng "SOS anninhtrattu" của Công an TP.HCM.


