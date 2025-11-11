Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Clip 'gây bão': Người vi phạm đòi CSGT cho xem kiểm định máy đo nồng độ cồn

Vũ Phượng
Vũ Phượng
11/11/2025 11:44 GMT+7

Mạng xã hội đang chia sẻ đoạn clip người vi phạm đòi CSGT cho xem giấy kiểm định máy đo nồng độ cồn. Vậy CSGT có phải cho xem hay không?

Mới đây, trên các nhóm mạng xã hội về giao thông đang lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh người đàn ông đòi xem giấy kiểm định máy đo nồng độ cồn của CSGT.

Theo đoạn clip dài 1 phút, người đàn ông mặc áo thun vàng - xám cầm điện thoại quay CSGT và yêu cầu CSGT cho xem giấy kiểm định của máy đo nồng độ cồn.

Clip 'gây bão': Người vi phạm đòi CSGT cho xem kiểm định máy đo nồng độ cồn- Ảnh 1.

Sự việc người đàn ông đòi xem giấy kiểm định máy đo nồng độ cồn của CSGT đang gây xôn xao mạng xã hội

ẢNH CẮT TỪ CLIP

CSGT tiến đến xe mô tô đặc chủng, lấy máy đo nồng độ cồn, chỉ cho người đàn ông xem tem kiểm định nhưng người này không chấp nhận. "Cái giấy kiểm định đâu, đây là anh dán cái tem mà. Không được. Cái giấy đâu?".

Cầm trên tay máy đo nồng độ cồn có dán tem kiểm định, CSGT bình tĩnh hướng dẫn người đàn ông quay clip vào phía tem. Người này vẫn tiếp tục phản đối và nói: "Tôi không nhậu mà anh bắt tôi. Lý do gì anh bắt tôi. Nồng độ cồn tôi bao nhiêu?".

Người đàn ông nằng nặc đòi CSGT cho xem giấy kiểm định máy đo nồng độ cồn, liệu có cơ sở?

CSGT cười đáp: "Mới nãy anh nói uống 2 chai rồi giờ chuyển qua không nhậu".

Người đàn ông phản ứng gay gắt, đi xung quanh để quay clip và thách thức CSGT dắt xe về phường. Sau đó, người đàn ông liên tục nói: "Lý do gì anh bắt tôi, tôi không nhậu. Cái giấy kiểm định đâu, công văn đâu?".

Clip 'gây bão': Người vi phạm đòi CSGT cho xem kiểm định máy đo nồng độ cồn- Ảnh 2.

Thiết bị đo nồng độ cồn CSGT sử dụng được cơ quan kiểm định do Bộ Công an chỉ định và có giấy chứng nhận đầy đủ

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

CSGT nói: "Ngày mai, qua ngày hôm sau qua coi". Người đàn ông cho rằng, CSGT phạt bây giờ nên cần phải cho xem công văn ngay.

Đoạn clip thu hút hàng trăm lượt chia sẻ, bình luận. Nhiều người cho rằng, nếu khẳng định bản thân không nhậu thì có thể yêu cầu CSGT cho đi xét nghiệm máu, không cần thiết phải vừa quay vừa cãi. "Làm như vậy chẳng khác gì thừa nhận bản thân đang say", tài khoản tên Nguyên viết.

Nickname Đinh Văn Trìu bình luận: "Có tí bỗng vào nghênh quá. Mai tỉnh chắc hối hận dữ lắm". Facebook tên Trường Chelsea nói: "Nói chuyện vậy mà kêu chưa uống mới lạ. Đóng phạt đi ông ơi".

Nhiều người khác khuyên rằng, nếu không biết luật thì nên tìm hiểu từ các trang uy tín thay vì học "luật tóp tóp".

Có được xem giấy kiểm định máy đo của CSGT?

Theo xác minh của PV Thanh Niên, sự việc trong đoạn clip xảy ra cách đây gần 2 tháng trên địa bàn phường Phú Thạnh (quận Tân Phú cũ). CSGT trong clip là cán bộ Đội CSGT Phú Lâm, thuộc Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM).

Người đàn ông trong clip sau đó đã bị CSGT lập biên bản xử phạt vì vi phạm nồng độ cồn.

Từ sự việc trên, nhiều người thắc mắc: người vi phạm khi bị CSGT dừng xe thổi phạt có được yêu cầu xem giấy kiểm định của máy đo nồng độ cồn hay không?

Clip 'gây bão': Người vi phạm đòi CSGT cho xem kiểm định máy đo nồng độ cồn- Ảnh 3.

CSGT không phải cung cấp giấy kiểm định thiết bị nghiệp vụ khi đang làm nhiệm vụ

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Lãnh đạo một đội CSGT cho biết, ngay thời điểm CSGT làm việc, người dân có thể xem tem kiểm định được dán trên máy đo nồng độ cồn.

Về giấy kiểm định, người dân được xem giấy kiểm định máy đo nồng độ cồn của CSGT khi có yêu cầu chính đáng tại trụ sở đơn vị. Theo CSGT, lực lượng không bắt buộc phải cung cấp ngay giấy kiểm định thiết bị khi đang làm nhiệm vụ. Các thiết bị nghiệp vụ của CSGT do cơ quan kiểm định được Bộ Công an chỉ định và có giấy chứng nhận đầy đủ.

Theo tìm hiểu, các thiết bị nghiệp vụ mà CSGT dùng để phát hiện vi phạm như: camera AI, camera phạt nguội, máy bắn tốc độ, máy đo nồng độ cồn... đều được kiểm định và kiểm tra định kỳ. Dữ liệu do các thiết bị này ghi nhận sẽ được các lưu trữ, xác minh, xử lý.

Tin liên quan

Xôn xao 'dùng điện thoại khi dừng chờ đèn đỏ bị phạt': Cục CSGT chính thức lên tiếng

Xôn xao 'dùng điện thoại khi dừng chờ đèn đỏ bị phạt': Cục CSGT chính thức lên tiếng

Mạng xã hội đang xôn xao thông tin dùng điện khi dừng chờ đèn đỏ bị phạt khiến nhiều người lo lắng. Cục CSGT nói gì?

CSGT TP.HCM kiểm tra camera buồng lái và hành trình: Bị phạt, nhiều tài xế ngỡ ngàng

CSGT TP.HCM ra quân mạnh tay xử lý lấn chiếm vỉa hè, lòng đường

Khám phá thêm chủ đề

CSGT nồng độ cồn giấy kiểm định máy đo nồng độ cồn giấy kiểm định máy đo nồng độ cồn CSGT TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận