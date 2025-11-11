Clip 'gây bão': Người vi phạm đòi CSGT cho xem kiểm định máy đo nồng độ cồn

Mới đây, trên các nhóm mạng xã hội về giao thông đang lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh người đàn ông đòi xem giấy kiểm định máy đo nồng độ cồn của CSGT.

Theo đoạn clip dài 1 phút, người đàn ông mặc áo thun vàng - xám cầm điện thoại quay CSGT và yêu cầu CSGT cho xem giấy kiểm định của máy đo nồng độ cồn.

Sự việc người đàn ông đòi xem giấy kiểm định máy đo nồng độ cồn của CSGT đang gây xôn xao mạng xã hội ẢNH CẮT TỪ CLIP

CSGT tiến đến xe mô tô đặc chủng, lấy máy đo nồng độ cồn, chỉ cho người đàn ông xem tem kiểm định nhưng người này không chấp nhận. "Cái giấy kiểm định đâu, đây là anh dán cái tem mà. Không được. Cái giấy đâu?".

Cầm trên tay máy đo nồng độ cồn có dán tem kiểm định, CSGT bình tĩnh hướng dẫn người đàn ông quay clip vào phía tem. Người này vẫn tiếp tục phản đối và nói: "Tôi không nhậu mà anh bắt tôi. Lý do gì anh bắt tôi. Nồng độ cồn tôi bao nhiêu?".

Người đàn ông nằng nặc đòi CSGT cho xem giấy kiểm định máy đo nồng độ cồn, liệu có cơ sở?

CSGT cười đáp: "Mới nãy anh nói uống 2 chai rồi giờ chuyển qua không nhậu".

Người đàn ông phản ứng gay gắt, đi xung quanh để quay clip và thách thức CSGT dắt xe về phường. Sau đó, người đàn ông liên tục nói: "Lý do gì anh bắt tôi, tôi không nhậu. Cái giấy kiểm định đâu, công văn đâu?".

Thiết bị đo nồng độ cồn CSGT sử dụng được cơ quan kiểm định do Bộ Công an chỉ định và có giấy chứng nhận đầy đủ ẢNH: VŨ PHƯỢNG

CSGT nói: "Ngày mai, qua ngày hôm sau qua coi". Người đàn ông cho rằng, CSGT phạt bây giờ nên cần phải cho xem công văn ngay.

Đoạn clip thu hút hàng trăm lượt chia sẻ, bình luận. Nhiều người cho rằng, nếu khẳng định bản thân không nhậu thì có thể yêu cầu CSGT cho đi xét nghiệm máu, không cần thiết phải vừa quay vừa cãi. "Làm như vậy chẳng khác gì thừa nhận bản thân đang say", tài khoản tên Nguyên viết.

Nickname Đinh Văn Trìu bình luận: "Có tí bỗng vào nghênh quá. Mai tỉnh chắc hối hận dữ lắm". Facebook tên Trường Chelsea nói: "Nói chuyện vậy mà kêu chưa uống mới lạ. Đóng phạt đi ông ơi".

Nhiều người khác khuyên rằng, nếu không biết luật thì nên tìm hiểu từ các trang uy tín thay vì học "luật tóp tóp".

Có được xem giấy kiểm định máy đo của CSGT?

Theo xác minh của PV Thanh Niên, sự việc trong đoạn clip xảy ra cách đây gần 2 tháng trên địa bàn phường Phú Thạnh (quận Tân Phú cũ). CSGT trong clip là cán bộ Đội CSGT Phú Lâm, thuộc Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM).

Người đàn ông trong clip sau đó đã bị CSGT lập biên bản xử phạt vì vi phạm nồng độ cồn.

Từ sự việc trên, nhiều người thắc mắc: người vi phạm khi bị CSGT dừng xe thổi phạt có được yêu cầu xem giấy kiểm định của máy đo nồng độ cồn hay không?

CSGT không phải cung cấp giấy kiểm định thiết bị nghiệp vụ khi đang làm nhiệm vụ ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Lãnh đạo một đội CSGT cho biết, ngay thời điểm CSGT làm việc, người dân có thể xem tem kiểm định được dán trên máy đo nồng độ cồn.

Về giấy kiểm định, người dân được xem giấy kiểm định máy đo nồng độ cồn của CSGT khi có yêu cầu chính đáng tại trụ sở đơn vị. Theo CSGT, lực lượng không bắt buộc phải cung cấp ngay giấy kiểm định thiết bị khi đang làm nhiệm vụ. Các thiết bị nghiệp vụ của CSGT do cơ quan kiểm định được Bộ Công an chỉ định và có giấy chứng nhận đầy đủ.

Theo tìm hiểu, các thiết bị nghiệp vụ mà CSGT dùng để phát hiện vi phạm như: camera AI, camera phạt nguội, máy bắn tốc độ, máy đo nồng độ cồn... đều được kiểm định và kiểm tra định kỳ. Dữ liệu do các thiết bị này ghi nhận sẽ được các lưu trữ, xác minh, xử lý.