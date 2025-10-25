Gần 60.000 tài xế bị kiểm tra nồng độ cồn tối 24.10, Cục trưởng CSGT nói gì?

Ngày 25.10, Cục CSGT (C08, Bộ Công an) cho biết theo lệnh của Cục trưởng Cục CSGT, lực lượng CSGT công an 34 địa phương tiếp tục đồng loạt kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông từ 19 giờ 30 - 23 giờ tối qua 24.10.

Lực lượng CSGT đã kiểm tra nồng độ cồn 57.339 lượt lái xe (5.155 xe khách, 3.396 xe tải, 11.621 xe con, 36.173 xe máy, 4 xe ô tô chuyên dùng, 990 xe thô sơ). CSGT đã phát hiện và lập biên bản xử lý 2.062 trường hợp (11 xe tải, 47 xe con, 1.959 xe máy, 45 xe thô sơ và phương tiện khác).

Hơn 2.000 người vi phạm nồng độ cồn bị CSGT lập biên bản trong tối 24.10 ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Theo đánh giá của thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT, kết quả này đã phản ánh thói quen của một bộ phận người tham gia giao thông chưa chấp hành nghiêm quy định về nghiêm cấm điều khiển phương tiện trong cơ thể có nồng độ cồn.

Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình cũng nhận xét, tại các thành phố lớn có kết quả xử lý mặc dù cao nhưng chưa tương xứng với tình hình thực tế trên tuyến, địa bàn.

Như vậy, trong tối 24.10, lực lượng CSGT đã ngăn chặn nguy cơ xảy ra hơn 2.000 vụ tai nạn, va chạm giao thông có nguyên nhân xuất phát từ người điều khiển phương tiện có nồng độ cồn là con số đáng báo động.

Việc CSGT toàn quốc thực hiện mệnh lệnh của Cục trưởng Cục CSGT cùng ra quân kiểm soát một chuyên đề vi phạm trong cùng một thời điểm trên toàn quốc sẽ là việc làm thường xuyên, liên tục không ngừng nghỉ, kể cả vào dịp nghỉ lễ, tết, cho đến khi thiết lập được thói quen "đã uống rượu bia thì không lái xe".