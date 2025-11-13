Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Chỉ 1 tháng, CSGT TP.HCM phạt hơn 15.700 tài xế vi phạm nồng độ cồn

Vũ Phượng
Vũ Phượng
13/11/2025 11:09 GMT+7

Trong 1 tháng ra quân cao điểm, hơn 15.700 tài xế vi phạm nồng độ cồn bị CSGT TP.HCM phạt; trong đó, nhiều trường hợp bị thổi nồng độ cồn ban ngày.

Sau 1 tháng ra quân thực hiện cao điểm xử lý vi phạm nồng độ cồn, Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) cho biết, lực lượng đã lập biên bản vi phạm hơn 15.700 trường hợp.

Trong đó, có 11 xe tải, 38 xe ô tô con, 83 xe container, 15.212 xe máy và 430 phương tiện khác.

Chỉ trong 1 tháng, CSGT TP.HCM phạt hơn 15.700 tài xế vi phạm nồng độ cồn

CSGT ghi nhận các lỗi vi phạm còn phổ biến ở TP.HCM như: chạy quá tốc độ hơn 1.700 trường hợp, đi vào đường cấm hơn 1.400 trường hợp, dừng đỗ không đúng quy định gần 5.000 trường hợp, đi ngược chiều 685 trường hợp và không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu 659 trường hợp.

CSGT đã tạm giữ 106 ô tô, 18.487 xe máy cùng 689 phương tiện khác. CSGT đồng thời tước quyền sử dụng giấy phép lái xe gần 3.300 trường hợp và trừ điểm hơn 7.300 trường hợp.

Trong đợt ra quân xử lý vi phạm nồng độ cồn này, CSGT thực hiện theo phương thức tuần tra, kiểm soát công khai kết hợp hóa trang; tuần tra, kiểm soát cơ động kết hợp với kiểm soát tại một điểm.

CSGT đã bố trí lực lượng khép kín địa bàn, tập trung kiểm tra, xử lý vi phạm tất cả thời gian trong ngày, tập trung tăng cường trong các khung giờ cao điểm từ 12 giờ đến 24 giờ. Căn cứ đặc điểm tình hình địa bàn, tăng cường kiểm tra, xử lý vào các ngày cuối tuần, ngày nghỉ lễ.

Trước đó, Cục CSGT (C08, Bộ Công an) công bố 10 phường xã có người vi phạm nồng độ cồn nhiều nhất cả nước. TP.HCM có tới 6 phường xã lọt vào top 10 gồm: phường Chánh Hưng, xã Tân Vĩnh Lộc, xã Tân Nhựt, phường Phú Định, phường Bảy Hiền và xã Củ Chi.

