Bán xe chưa làm thủ tục thu hồi bị phạt 6 triệu: CSGT chỉ cách xử lý

Ngày 12.11, Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) vừa có khuyến cáo người dân về chấp hành đúng quy định pháp luật khi mua, bán xe hay chuyển quyền sở hữu xe. Trong đó, đặc biệt lưu ý đến các trường hợp bán xe chưa làm thủ tục thu hồi.

CSGT TP.HCM đang tổng rà soát dữ liệu về đăng ký xe của 12 triệu phương tiện ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Bán xe chưa làm thủ tục thu hồi cần làm gì?

Theo CSGT, cá nhân, tổ chức (chủ xe) đã chuyển nhượng, trao đổi, tặng cho (bao gồm bán xe chưa làm thủ tục thu hồi)… nhưng chưa thực hiện thủ tục thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe, cần đến cơ quan công an cấp xã gần nhất để cung cấp thông tin giao dịch như: thời gian; cá nhân, tổ chức mua xe; giấy tờ có liên quan…

Từ thông tin này, công an cấp xã sẽ cập nhật trạng thái xe đã chuyển quyền sở hữu. Việc này giúp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chính chủ xe, đồng thời tránh rủi ro pháp lý khi xe đã bán bị sử dụng vào các hành vi vi phạm giao thông, gây tai nạn, hoặc liên quan đến các vụ việc khác.

Mua xe cũ, chưa sang tên cần làm gì?

Cá nhân, tổ chức mua xe nhưng chưa thực hiện thủ tục sang tên theo quy định cần khẩn trương đến cơ quan đăng ký xe gần nhất để được hướng dẫn thủ tục sang tên xe theo quy định, truy nguyên chủ sở hữu, khai báo nguồn gốc hợp pháp của xe.



Cả người mua và người bán xe cũ cần có trách nhiệm làm các thủ tục về sang tên xe theo quy định ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Việc thực hiện sang tên đúng quy định giúp đảm bảo quyền, lợi ích của người đang sử dụng xe, tránh phát sinh tranh chấp, khiếu nại; sau khi xác minh nếu không xác định được thông tin chủ phương tiện sẽ bị cập nhật trạng thái "xe không hoạt động" trên hệ thống đăng ký xe.

Bán xe chưa làm thủ tục thu hồi bị phạt bao nhiêu?

CSGT TP.HCM lưu ý, người dân không mua, bán, nhận chuyển nhượng xe không rõ nguồn gốc, không có giấy chứng nhận đăng ký, hoặc có dấu hiệu sửa chữa, làm giả giấy tờ.

Khi giao dịch, phải có chứng từ chuyển quyền sở hữu xe theo quy định, thực hiện thủ tục thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe trong thời hạn 30 ngày và sang tên xe theo quy định.

Nếu bên bán, bên mua là cá nhân có cùng địa chỉ thường trú tại TP.HCM và đều có tài khoản VNeID mức độ 2 thì có thể thực hiện giao dịch chuyển quyền sở hữu điện tử phục vụ sang tên xe trên cổng dịch vụ công Bộ Công an.

Quá thời hạn quy định (30 ngày) mà chủ xe không làm thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe sẽ bị xử phạt hành chính như sau:

Cá nhân: từ 4 - 6 triệu đồng;



Tổ chức: từ 8 - 12 triệu đồng;



Bán xe mà không làm thủ tục thu hồi trong thời gian 30 ngày sẽ bị phạt tới 6 triệu đồng ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Phòng CSGT khuyến khích người dân chủ động rà soát, đối chiếu thông tin xe qua các ứng dụng VNeID, VNeTraffic hoặc cổng dịch vụ công Bộ Công an. Người dân hãy chủ động phối hợp với cơ quan công an trong việc cung cấp thông tin để kịp thời phát hiện và điều chỉnh sai sót, tránh phát sinh vi phạm hoặc trách nhiệm pháp lý.

Mỗi người dân chấp hành tốt quy định khi mua, bán và sang tên xe chính là đang góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu về phương tiện giao thông "đúng, đủ, sạch, sống", phục vụ tốt công tác quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông và phòng ngừa vi phạm.