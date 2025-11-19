Triều cường ở TP.HCM vượt báo động, thời tiết Nam bộ lạnh dưới 20 độ C

Sáng 19.11, Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ cho biết, trong 24 giờ qua, tình hình triều cường ở TP.HCM như sau: mực nước đỉnh triều cao nhất ngày tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn lên chậm và ở mức cao.

Đến 7 giờ ngày 19.11, đỉnh triều cao nhất ngày thực đo tại một số trạm ở mức như sau: trạm Nhà Bè xấp xỉ báo động 2, trạm Phú An vượt báo động 2, trạm Thủ Dầu Một vượt báo động 3.

Triều cường ở TP.HCM tiếp tục lên nhanh trong 5 ngày tới ẢNH: PHẠM HỮU

Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ cảnh báo, 5 ngày tới, mực nước cao nhất ngày tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn sẽ lên theo kỳ triều cường đầu tháng 10 âm lịch.

Đỉnh triều trong đợt này có khả năng xuất hiện vào ngày 19 - 21.11 (nhằm ngày 30.9 - 2.10 âm lịch) và ở mức như sau:

Tại trạm Phú An và Nhà Bè có thể lên ở mức 1,65 - 1,70 m (trên báo động 3 khoảng 0,05 - 0,10 m);



Trạm Thủ Dầu Một lên mức 1,75 - 1,85 m (cao hơn báo động 3 từ 0,15 - 0,25 m).



Người dân cần đề phòng mưa lớn kết hợp triều cao gây ngập úng ở các vùng trũng thấp, ven sông ảnh hưởng đến giao thông, các hoạt động kinh tế - xã hội trong khu vực TP.HCM.

Cơ quan khí tượng thủy văn lưu ý, sau khi lên mức báo động 2 vào hôm nay, triều cường ở TP.HCM tiếp tục lên dần trong những ngày tiếp theo. Người dân cần chủ động các phương án phòng chống ngập nước do triều cường gây ra.

Nam bộ sắp lạnh dưới 20 độ C ẢNH: LÊ NGỌC THẢO

Trong 7 ngày tới, áp cao lạnh lục địa tiếp tục tăng cường xuống Trung bộ, sau đó từ khoảng đêm ngày 20.11 tác động đến thời tiết Nam bộ. Rãnh xích đạo lùi về phía nam, nhiễu động gió đông trên cao tại Nam bộ suy yếu dần.

Dự báo thời tiết TP.HCM, Nam bộ 7 ngày tới, mây thay đổi, có mưa rào và giông vài nơi. Từ đêm 20 - 23.11 nhiệt độ tối thấp có xu hướng giảm, phổ biến dao động từ 22 - 24oC, trời se lạnh, phía bắc Đông Nam bộ có nơi dưới 20oC, trời lạnh, từ 24.11 tăng dần trở lại. Nhiệt độ buổi tối phổ biến từ 29 - 33oC.