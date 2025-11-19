Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Triều cường ở TP.HCM vượt báo động, thời tiết Nam bộ lạnh dưới 20 độ C

Vũ Phượng
Vũ Phượng
19/11/2025 10:39 GMT+7

Hôm nay 19.11, dự báo triều cường ở TP.HCM tiếp tục vượt báo động 2, sau đó lên nhanh trong 5 ngày tiếp theo. Thời tiết Nam bộ bắt đầu se lạnh từ đêm mai, có nơi xuống dưới 20 độ C.

Sáng 19.11, Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ cho biết, trong 24 giờ qua, tình hình triều cường ở TP.HCM như sau: mực nước đỉnh triều cao nhất ngày tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn lên chậm và ở mức cao.

Đến 7 giờ ngày 19.11, đỉnh triều cao nhất ngày thực đo tại một số trạm ở mức như sau: trạm Nhà Bè xấp xỉ báo động 2, trạm Phú An vượt báo động 2, trạm Thủ Dầu Một vượt báo động 3.

Triều cường ở TP.HCM vượt báo động, Nam bộ lạnh dưới 20 độ C - Ảnh 1.

Triều cường ở TP.HCM tiếp tục lên nhanh trong 5 ngày tới

ẢNH: PHẠM HỮU

Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ cảnh báo, 5 ngày tới, mực nước cao nhất ngày tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn sẽ lên theo kỳ triều cường đầu tháng 10 âm lịch.

Đỉnh triều trong đợt này có khả năng xuất hiện vào ngày 19 - 21.11 (nhằm ngày 30.9 - 2.10 âm lịch) và ở mức như sau:

  • Tại trạm Phú An và Nhà Bè có thể lên ở mức 1,65 - 1,70 m (trên báo động 3 khoảng 0,05 - 0,10 m);
  • Trạm Thủ Dầu Một lên mức 1,75 - 1,85 m (cao hơn báo động 3 từ 0,15 - 0,25 m).

Người dân cần đề phòng mưa lớn kết hợp triều cao gây ngập úng ở các vùng trũng thấp, ven sông ảnh hưởng đến giao thông, các hoạt động kinh tế - xã hội trong khu vực TP.HCM.

Cơ quan khí tượng thủy văn lưu ý, sau khi lên mức báo động 2 vào hôm nay, triều cường ở TP.HCM tiếp tục lên dần trong những ngày tiếp theo. Người dân cần chủ động các phương án phòng chống ngập nước do triều cường gây ra.

Triều cường ở TP.HCM vượt báo động, Nam bộ lạnh dưới 20 độ C - Ảnh 2.

Nam bộ sắp lạnh dưới 20 độ C

ẢNH: LÊ NGỌC THẢO

Trong 7 ngày tới, áp cao lạnh lục địa tiếp tục tăng cường xuống Trung bộ, sau đó từ khoảng đêm ngày 20.11 tác động đến thời tiết Nam bộ. Rãnh xích đạo lùi về phía nam, nhiễu động gió đông trên cao tại Nam bộ suy yếu dần.

Dự báo thời tiết TP.HCM, Nam bộ 7 ngày tới, mây thay đổi, có mưa rào và giông vài nơi. Từ đêm 20 - 23.11 nhiệt độ tối thấp có xu hướng giảm, phổ biến dao động từ 22 - 24oC, trời se lạnh, phía bắc Đông Nam bộ có nơi dưới 20oC, trời lạnh, từ 24.11 tăng dần trở lại. Nhiệt độ buổi tối phổ biến từ 29 - 33oC. 

Tin liên quan

Thời tiết TP.HCM mưa lớn sáng nay có gì bất thường?

Thời tiết TP.HCM mưa lớn sáng nay có gì bất thường?

Sáng nay, thời tiết TP.HCM mưa lớn, trời tối sầm nhiều nơi. Thay vì mưa vào chiều tối như mọi khi, mưa lớn từ sáng có gì bất thường?

Dự báo thời tiết TP.HCM ngày 12.11: Mưa trên diện rộng ở nhiều phường, xã

Khám phá thêm chủ đề

Triều cường Triều cường ở TP.HCM thời tiết thời tiết TP.HCM Nam bộ ngập nước
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận