Giá rau củ ở TP.HCM tăng mạnh sau sạt lở, mưa lũ: Sở Công thương nói gì?

Chiều 20.11, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy cùng Sở Văn hóa - Thể thao tổ chức họp báo cung cấp thông tin định kỳ trên địa bàn TP.HCM. Trong cuộc họp, ông Ngô Hồng Y, Phó trưởng phòng Quản lý thương mại, Sở Công thương TP.HCM đã giải đáp những thắc mắc liên quan đến giá rau củ tại TP.HCM những ngày gần đây.

Ông Ngô Hồng Y, Phó trưởng phòng Quản lý thương mại, Sở Công thương TP.HCM ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Theo ông Ngô Hồng Y, nguồn cung rau củ quả cho TP.HCM chủ yếu từ Lâm Đồng, các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long và một số tỉnh Đông Nam bộ.

Cụ thể, tại khu vực Đà Lạt và Đức Trọng cung cấp cho TP.HCM chủ yếu là rau ôn đới, rau củ quả an toàn chiếm từ 60 - 70%. Các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long chủ yếu cung cấp rau màu ngắn ngày như: bầu, bí, dưa leo, rau gia vị chiếm khoảng 20 - 30%. Còn lại là nguồn cung từ các tỉnh Tây Ninh, Đồng Nai.

Lượng nhập nông sản cụ thể thông qua 3 chợ đầu mối theo tổng hợp những ngày gần đây của Sở Công thương duy trì khoảng 6.500 - 7.000 tấn mỗi ngày, trong đó rau củ quả dao động 3.500 - 3.900 tấn 1 ngày. Riêng tối 19.11 sản lượng rau củ quả nhập về 3 chợ đầu mối khoảng 3.700 tấn - khối lượng này giảm nhẹ so với ngày hôm trước.



Bên cạnh đó, rau củ quả nhập về TP.HCM còn thông qua các doanh nghiệp bình ổn thị trường, hệ thống phân phối như: cửa hàng tiện lợi, siêu thị, bếp ăn tập thể, các bếp ăn nhà hàng, khách sạn.

Người dân phản ánh giá rau củ tăng mạnh, nhưng Sở Công thương cho rằng chỉ tăng từ 10 - 30% ở các chợ truyền thống ẢNH: VŨ PHƯỢNG

"Nhìn chung nguồn cung vẫn đảm bảo nhưng một số chủng loại rau nhập từ Đà Lạt và Đồng bằng sông Cửu Long bị giảm do nhiều khu vực sản xuất nông sản bị ảnh hưởng bởi mưa kéo dài, ngập úng. Tại Lâm Đồng có xuất hiện nhiều điểm sạt lở (đèo Khánh Lê, đèo Prenn, đèo Mimosa) ảnh hưởng vận chuyển. Các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long cũng ngập úng, triều cường gây ảnh hưởng thiệt hại bầu bí, rau gia vị và một số loại trái cây cung cấp cho TP.HCM", ông Ngô Hồng Y giải thích.

Trong đó, tại Lâm Đồng có hàng trăm hecta rau màu bị hư hại, đặc biệt là rau ăn lá, xà lách, cải thảo - những loại chiếm tỷ trọng lớn tiêu thụ tại TP.HCM thiệt hại khoảng 20%.

"Giá rau ở chợ truyền thống tăng"

Theo dự báo của Sở Công thương, nếu tình hình trên tiếp tục duy trì thì có khả năng TP.HCM sẽ bị thiếu hụt cục bộ nguồn cung ứng trong một khoảng thời gian. Sở đã chuẩn bị 3 giải pháp để ứng phó với tình huống trên.

Trước tiên, đơn vị sẽ chủ động tìm nguồn cung điều phối thay thế, làm việc với hệ thống phân phối để tìm nguồn từ những địa phương ít chịu ảnh hưởng của mưa bão; qua đó, tìm nguồn hàng uy tín, bảo quản lâu cho người dân thành phố.

Sở Công thương sẽ tổ chức bình ổn thị trường trên địa bàn TP.HCM bằng cách vận động hệ thống phân phối lớn vào siêu thị không tăng giá, có thể khuyến mãi các mặt hàng. Đồng thời, Sở sẽ tăng cường kiểm soát, lưu thông hàng hóa, phối hợp các tỉnh theo dõi tình hình khắc phục hậu quả mưa bão thời gian qua.

Đơn vị này cam kết sẽ chỉ đạo quản lý thị trường kiểm soát, bảo đảm giá cả, tránh tình trạng ghim hàng, tăng giá bất hợp lý.

Về giá cả, ông Ngô Hồng Y thông tin: "Qua theo dõi của một số chợ đầu mối, chợ truyền thống, thì giá rau củ ở chợ truyền thống tăng từ 10 - 30% tùy mặt hàng. Tình hình cung ứng có tăng giảm nhưng tỷ lệ không cao".