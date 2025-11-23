Tập trung lo cho dân không để ai bị đói, bị rét

Cùng đi có ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng; bà Phạm Thị Phúc, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh Lâm Đồng.

Bà Bùi Thị Minh Hoài, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN, tặng quà gia đình bị thiệt hại nặng do mưa bão ở thôn Lạc Thạnh ẢNH: L.V

Tại thôn Lạc Thạnh, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN ân cần thăm hỏi những gia đình bị thiệt hại do mưa bão và động viên, tặng quà các gia đình, mong sớm khắc phục hậu quả lũ lụt, ổn định cuộc sống và sản xuất.

Tại buổi làm việc với lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ VN tỉnh Lâm Đồng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN đề nghị tỉnh Lâm Đồng huy động các lực lượng hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do lũ lụt, sớm dựng lại nhà cho các gia đình bị lũ cuốn, sớm ổn định cuộc sống.

Bà Bùi Thị Minh Hoài thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư gửi lời chia buồn đến các gia đình có người tử vong, bị thương do mưa lũ; chia sẻ với các gia đình bị mất nhà cửa, thiệt hại tài sản do bão lũ gây ra.

Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN đánh giá cao và biểu dương tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các sở, ban, ngành, cơ sở, lực lượng quân đội, công an đã khẩn trương, kịp thời ứng phó với thiên tai; nỗ lực cứu dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Bà Bùi Thị Minh Hoài đề nghị tỉnh Lâm Đồng tập trung cao độ chỉ đạo tiếp tục di chuyển người dân khỏi vùng nguy hiểm, lo cái ăn, nước uống, thuốc chữa bệnh cho người dân. Không để người dân bị đói, bị rét, cần quan tâm đặc biệt người yếu thế, người già, bệnh, neo đơn. Tỉnh cần có chính sách tín dụng ưu đãi, giảm thuế để người dân khôi phục sản xuất, sớm ổn định cuộc sống. Lực lượng quân đội, công an cần tiếp tục hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa bão, ngập lụt, dọn dẹp vệ sinh, phun khử khuẩn phòng tránh dịch bệnh.

Dịp này, bà Bùi Thị Minh Hoài thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao hỗ trợ Lâm Đồng 20 tỉ đồng để khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt.

Tại buổi làm việc, ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, báo cáo với Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN, những ngày qua, lực lượng quân đội, công an, dân quân địa phương cùng lực lượng xung kích tại chỗ chủ động phòng chống mưa bão, ngập lụt.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng cho biết trong đợt mưa bão này toàn tỉnh ghi nhận 4 người tử vong, 1 người mất tích và 1 người bị thương; hơn 3.000 ngôi nhà bị ngập, sạt lở, trên 100 căn nhà bị hư hại hoàn toàn; 640 ha cây trồng, chủ yếu là rau màu bị thiệt hại nặng; trên 1.000 gia súc, gia cầm bị chết...

Toàn tỉnh xảy ra 33 điểm sạt lở, nhiều tuyến đường ngập sâu, bị chia cắt cục bộ. Đáng chú ý, các tuyến đường huyết mạch vào Đà Lạt như đèo D'Ran, đèo Prenn và đèo Mimosa bị sạt lở, hư hỏng nghiêm trọng. Theo ước tính ban đầu, tổng giá trị thiệt hại về nhà cửa, cơ sở hạ tầng, cây trồng, vật nuôi và thủy sản trên địa bàn tỉnh khoảng trên 1.000 tỉ đồng.

Huy động tối đa phương tiện, nhân lực khắc phục hậu quả mưa lũ

Sáng cùng ngày, đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy T.Ư, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đi kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ và thăm hỏi, động viên người dân vùng lũ thôn Huỳnh Mai, xã Tuy Phước và thôn Lạc Điền, xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai (thuộc H.Tuy Phước, tỉnh Bình Định cũ).

Đại tướng Phan Văn Giang trò chuyện, động viên người dân Gia Lai đoàn kết, sớm khắc phục hậu quả mưa lũ để ổn định cuộc sống ẢNH: ĐỨC NHẬT

Cùng đi có ông Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng; Phó bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư; ông Nguyễn Trọng Đông, Phó bí thư Thành ủy Hà Nội; ông Nguyễn Xuân Lưu, Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội; thiếu tướng Nguyễn Bá Lực, Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND VN; trung tướng Trần Minh Đức, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật; trung tướng Lê Ngọc Hải, Tư lệnh Quân khu 5…

Tại các điểm đến, đại tướng Phan Văn Giang ân cần thăm hỏi, chia sẻ khó khăn với bà con vùng lũ, động viên người dân sớm vượt qua mất mát và vững tin vào sự hỗ trợ của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương trong quá trình khắc phục hậu quả mưa lũ.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu lực lượng quân đội, công an và chính quyền địa phương phối hợp chặt chẽ, huy động tối đa phương tiện và nhân lực để khắc phục hậu quả mưa lũ, kịp thời hỗ trợ người dân, tuyệt đối không để bất kỳ hộ nào bị cô lập, thiếu đói. Riêng lực lượng Bộ Quốc phòng và Quân khu 5 phải bám địa bàn, hỗ trợ khôi phục sản xuất, sửa chữa nhà cửa cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ mới rút quân.

Theo đại tướng, những người dân gặp khó khăn, vất vả, các lực lượng quân đội, công an phải tham gia giúp trước. "Nếu phải chở vật liệu ở xa thì quân khu, quân đoàn phải chở cho dân. Phần nào đơn giản, bộ đội xây được thì xây giúp. Bộ đội cũng là con của nhân dân, nhiều người xây rất đẹp", đại tướng nói.

Nhấn mạnh Tết Nguyên đán đã cận kề, đại tướng Phan Văn Giang đề nghị các lực lượng tăng tốc hỗ trợ để người dân kịp ổn định cuộc sống, có nơi ở an toàn trước mùa mưa rét.

Mưa lũ khiến nhiều khu vực phía đông tỉnh Gia Lai chìm trong biển nước ẢNH: NGUYỄN DŨNG

Dịp này, Quân ủy T.Ư - Bộ Quốc phòng hỗ trợ tỉnh Gia Lai 10 tỉ đồng, 10 tấn lương khô, 5.000 bộ quần áo, 2.500 màn tuyn đôi và 2.500 màn tuyn đơn. TP.Hà Nội cũng quyết định hỗ trợ 50 tỉ đồng để cùng tỉnh Gia Lai khắc phục hậu quả mưa lũ.

Chiều cùng ngày, ông Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư, đã đến thăm, tặng quà hỗ trợ người dân P.Quy Nhơn Bắc và xã Tuy Phước Tây, tỉnh Gia Lai (trước đây thuộc tỉnh Bình Định). Tại mỗi địa phương, ông Nguyễn Phi Long trao 100 suất quà cho các hộ bị thiệt hại nặng.

Ông Nguyễn Phi Long gửi lời động viên, mong người dân tiếp tục đoàn kết, hỗ trợ nhau vượt qua khó khăn, sớm khôi phục sản xuất, kinh doanh và ổn định đời sống. Ông Long đề nghị chính quyền địa phương phối hợp chặt chẽ, tham mưu các giải pháp hỗ trợ để quá trình khắc phục hậu quả mưa lũ diễn ra nhanh và hiệu quả hơn.

Theo thống kê sơ bộ đến nay, tại Gia Lai mưa lũ những ngày qua làm 3 người chết và 2 người bị thương; hơn 19.200 nhà dân bị ngập sâu, nhiều tài sản, cây cối, hoa màu, kênh mương, hồ đập, cơ sở sản xuất bị hư hại... Ước tổng thiệt hại ban đầu hơn 1.000 tỉ đồng.