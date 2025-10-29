Lũ lụt khiến tường nhà nhiễm điện, cô gái ở Đà Nẵng bị điện giật tử vong

Sáng 29.10, ông Nguyễn Thanh Phong, Chủ tịch UBND xã Thăng An (TP.Đà Nẵng), cho biết trên địa bàn xã có một cô gái bị điện giật tử vong do tường nhà bị nhiễm điện.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ 30 phút ngày 28.10, chị Trần Thị Huệ (31 tuổi, ở thôn Hưng Mỹ, xã Thăng An) đóng cửa để chuẩn bị đi ngủ. Tuy nhiên, do những ngày qua mưa lớn, nước tràn vào nhà khiến bờ tường ướt và nhiễm điện trên cánh cửa. Vì vậy, khi cầm nắm cửa nhà thì chị Huệ bị điện giật.

Vì nhà bị ngập nên hậu sự lo cho chị Huệ được tổ chức tại nhà văn hóa thôn ẢNH: C.X

Phát hiện sự việc, người nhà hô hoán mọi người đến cứu, đưa chị Huệ đến bệnh viện nhưng nạn nhân không qua khỏi.

Theo ông Phong, do nhà nạn nhân bị ngập nước nên địa phương đang hỗ trợ gia đình tổ chức lễ tang tại nhà văn hóa thôn.

Những ngày qua, mưa lớn cùng các hồ thủy lợi, thủy điện điều tiết, xả lũ khiến nhiều khu vực trên địa bàn xã Thăng An bị ngập nặng.

Trước đó, đơn vị quản lý điện ở địa phương đã cho cắt điện và mở điện lại vào chiều 28.10, khi nước có dấu hiệu rút xuống.

Sau đó xảy ra vụ tai nạn điện giật tử vong nói trên, điện lực tiếp tục cho cắt điện trên địa bàn để đảm bảo an toàn.